Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 5 al 7 agosto 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Sagra del Mare Flegrea – Monte di Procida – (NA)

Da giovedì 4 a sabato 6 agosto 2022 a Monte di Procida nel suggestivo scenario dell’insenatura di Acquamorta si terrà la grande Sagra del Mare Flegrea un grande evento che si svolge da oltre 30 anni. Tre belle serate sul mare di Monte di Procida con tante bontà locali come pepate di cozze, pizzette d’alghe, anguria, frittura mista di pesce e vini locali, e tanti ottimi piatti speciali cucinati direttamente sulle banchine dai ristoranti partecipanti. Alla Sagra del Mare 2022 ci saranno 30 grandi gazebo, che ospiteranno i Ristoranti della zona, o gli stand delle fritture con abbondanti porzioni di frittelle d’alghe e una frittura di pesce azzurro freschissimo o quelli delle cozze e tanti altri anche con artigiani. Uno in particolare sarà dedicato all’assaggio dei buoni vini flegrei. Maggiori informazioni Sagra del Mare Flegrea 2022 a Monte di Procida

Sagra dello Gnocco – Taurano – (AV)

Dopo quasi tre anni a Taurano, nell’avellinese , la grande Sagra dello Gnocco che si terrà in uno degli scenari più suggestivi del Vallo di Lauro. Proposta sempre dalla Pro Loco Taurano la sagra si presenta per la sua XXVI edizione nel suggestivo scenario di San Giovanni del Palco a Taurano, da giovedì 4 Agosto 2022 a domenica 7 Agosto 2022. Oltre alle tante bontà enogastronomiche della zona ci saranno anche tanta musica e spettacoli ed anche la possibilità di conoscere le bellezze del territorio. Ci saranno infatti visite guidate gratuite alla Villa Romana, sito archeologico tra i più importanti del territorio, ed anche al Convento San Giovanni Del Palco, uno dei più grandi e meglio conservati complessi monastici francescani della Campania. Le visite saranno gratuite ma su prenotazione sui social o ai numeri della pro loco. Il programma della Sagra dello Gnocco a Taurano – Quattro giorni di festa a Taurano Cultura tra scenari suggestivi del Vallo di Lauro con musica, balli, buon cibo e buon bere. Naturalmente non mancheranno gnocchi al sugo o gnocchi gourmet alla puttanesca di pesce serviti in tegamino e poi panini farciti di vario genere con porchetta, provola e funghi, hamburger, cheddar, iceberg e pomodori, salsiccia e melanzane a funghetto e un panino vegetariano con provola, melanzane e funghi.Ci saranno ancora polpette, patatine, dolci e tanto altro… accompagnato da tanta buona birra e buon vino. Maggiori informazioni e prenotazioni Pro loco Taurano 081 824 0070

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Braciata di maialino nero Casertano a Liberi, Caserta – Continuano le sagre a Liberi, in provincia di Caserta, e il 6 e 7 Agosto 2022 sarà la volta della Braciata di maialino nero Casertano nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna . Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto. Infatti a Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità , sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. E nel weekend del 6 e 7 Agosto 2022 sarà la volta della Braciata di maialino nero Casertano Le sagre di Liberi

I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania

Tanti concerti gratuiti la sera nei paesi della Campania in occasione delle varie sagre e feste patronali con grandi artisti e gruppi musicali che potrete ascoltare quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Ve li indichiamo alcuni per giorno. Venerdì 5 Agosto 2022 – Vinicio Capossela – Capaccio Paestum (SA) ingresso 5 euro – Rosario Miraggio – Teano (CE) – La Maschera – Padula (SA) – Le Vibrazioni – Montemiletto (AV) – Tony Esposito – Pietrelcina (BN) – Enzo Avitabile – Celle di Bulgheria (SA) Sabato 6 Agosto 2022 – La Maschera – Cervinara (AV), Enzo Gragnaniello – Castelpoto (BN), Orietta Berti – Avellino, Francesco Di Bella – Domenica 7 Agosto 2022 – Arisa – Contursi Terme (SA), Enzo Avitabile – Baia Domizia (CE) , Enzo Gragnaniello – San Nicola di Centola (SA) ,Tony Tammaro – Vibonati (SA), Mietta – Castelpagano (BN) piazza Municipio, Mogol – Baia Domizia (CE) – Lunedì 8 Agosto 2022 – Tony Esposito – Giungano (SA), Enzo Gragnaniello – Anacapri (NA), Ivan Granatino – Torre del Greco (NA), Jovine + Tartaglia + Peppeoh – Manocalzati (AV), Joe Bastianich + La Terza Classe – Contursi Terme (SA), Andrea Sannino – Pago Veiano (BN), Franco Ricciardi – Vallesaccarda, Le Vibrazioni – Nocelleto di Carinola (CE), Nomadi – Pietrelcina (BN), Edoardo Bennato – Bacoli (NA) – Martedì 9 agosto 2022 – I Cugini di Campagna – Torre le Nocelle (AV) – Ebbanesis – Napoli piazza del Plebiscito (gratuito con prenotazione) – James Senese – Roccamonfina (CE), Enzo Gragnaniello – Bacoli (NA – Valerio Jovine – Ottati (SA) – Prima di recarvi vi consigliamo di verificare eventuali variazioni cercando su internet con giorno, artista e luogo.

