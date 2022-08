Cinema all’Aperto 2022 a Napoli: i film sotto le stelle dall’1 al 7 agosto 2022

© Napoli da Vivere

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dall’1 al 7 agosto 2022 a Napoli e nelle vicinanze

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dall’1 al 7 agosto 2022. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema all’aperto nel grande Parco Urbano

Prezzo 4 euro (film) – Ogni giorno fino al 4 settembre nel grande Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio si terrà la rassegna estiva Agorà – San Sebastiano al Vesuvio con film, ma anche concerti e spettacoli nel grande Parco urbano di via Panoramica che dispone di oltre 500 comodi posti a sedere.

1 agosto 2022 – Jurassic world: dominion – di C.Trevorow

2 agosto 2022 – House of Gucci – di R. Scott

3 agosto 2022 – Koza nostra – di G.Dota

4 agosto 2022 – Spettacolo – Gino Rivieccio in “Fifty Fifty”

5 agosto 2022 – E’ stata la mano di Dio – di P.Sorrentino

6 agosto 2022 – Il lupo e il leone – di G.Maistre

7 agosto 2022 – Qui rido io – di M.Martone

Cinema intorno al Vesuvio 2020: proiezioni nei giardini di Villa Bruno

Prezzo 4 euro – Tante serate, su prenotazione obbligatoria per Cinema Intorno al Vesuvio nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano per la storica rassegna di cinema all’aperto curata dall’associazione Arci Movie. Questa settimana solo 1 film.

Lunedì 1 | House of Gucci di Ridley Scott (Usa, 2021 – 157’);

Martedì 2 | House of Gucci di Ridley Scott (Usa, 2021 – 157’);

Mercoledì 3 | Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green (USA, 2021 – 144’);

Giovedì 4 | Io e Lulù di Channing Tatum e Reid Carolin (USA, 2022 – 101’);

Venerdì 5 | Io e Lulù di Channing Tatum e Reid Carolin (USA, 2022 – 101’);

Sabato 6 | Uncharted di Ruben Fleischer (USA, 2022 – 116’).

Domenica 7 | Uncharted di Ruben Fleischer (USA, 2022 – 116’).

