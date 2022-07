Quattro giorni Festa della Birra a Capriati

Ph Facebook Festa della Birra Capriati

Tanta ottima birra a Capriati e tante iniziative gratuite per quattro giorni tra serate danzanti, un grande show di Peppe Iodice e una serata speciale di pizzica e taranta tutto. E non mancheranno anche stand gastronomici con le bontà della zona

Quattro giorni di festa a Capriati al Volturno, in provincia di Caserta, dal 4 al 7 agosto 2022 per il ritorno della Festa della Birra di Capriati 2022 dopo due anni di fermo.

Una festa che promette tanta birra e tante iniziative per quattro giorni tra serate danzanti, un grande show di Peppe Iodice e una serata speciale di pizzica e taranta tutto ad ingresso libero. Non mancheranno, sempre ad ingresso gratuito, anche stand gastronomici, spettacoli di intrattenimento per rendere più bella la festa dopo due anni di fermo.

Iniziative speciali alla Festa della Birra

Da non perdere anche alcune iniziative: la serata del venerdì è dedicata ai Bikers e tutti quelli che si presenteranno in moto avranno in omaggio una birra gratis. Poi a chi invierà in privato (su facebook o su instagram) un video in cui dirà “Festa della birra io ci sarò” o se siete più di uno “Festa della birra noi ci saremo” gli organizzatori lo pubblicheremo sulla bacheca della pagina instagram della festa

Il post che avrà più mi piace entro mercoledi 3 Agosto alle ore 20:00 vincerà uno shuttle di birra da 3 litri e yutti coloro che parteciperanno, riceveranno i gadget della festa e un biglietto della lotteria, valido per l’estrazione di un fantastico IPHONE 13.

Il programma della Festa della Birra di Capriati 2022

Giovedì 4 agosto 2022: la serata danzante, allietata dalla fisarmonica del Maestro Peppe Zona.

la serata danzante, allietata dalla fisarmonica del Venerdì 5 agosto 2022: I Vintage in concerto, tra musica italiana e internazionale e poi a seguire Dj Set con The President

in concerto, tra musica italiana e internazionale e poi a seguire Dj Set con The President Sabato 6 agosto 2022 : grande serata con Peppe Iodice con il suo live show e poi Dj Set con Pietro Rama

: grande serata con e poi Dj Set con Pietro Rama Domenica 7 agosto 2022: festa di chiusura con gli Zimbaria per una bella serata con la pizzica e la taranta.

Maggiori Informazioni – Festa della Birra di Capriati 2022

