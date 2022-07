Spettacolo gratuito di Peppe Iodice da Eutòpia, la nuovissima Arena spettacoli del Vulcano Buono

Ph Facebook Vulcano Buono

Eutòpia è la nuovissima Container Arena del Vulcano Buono, un anfiteatro immersivo di 4000 mq. Unico in Europa per tecnologia e concept architettonico. Ed ora presenta uno spettacolo gratuito di Peppe Iodice fino ad esaurimento posti

Ha aperto ufficialmente il 28 luglio 2022 con il concerto di Geolier l’estate al Vulcano Buono di Nola con tanti eventi che si terranno nel nuovo spazio di Eutòpia, l’innovativa Container Arena di Vulcano Buono, un anfiteatro immersivo unico in Europa per tecnologia e concept architettonico.

E dopo il successo del concerto del famoso rapper martedì 2 agosto alle 21 ci sarà un grande spettacolo gratuito di cabaret con Peppe Iodice, il “Peppi Summer” con la partecipazione di Francesco Mastrandrea e Daniele Decibel Bellini. L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti, con ritiro pass presso l’info point di Vulcano Buono – Ingresso Capri, Piano Terra.

Il pass per il posto unico a sedere non numerato si può ritirare nei giorni di lunedì – giovedì dalle 16:00 alle 20:00 o venerdì – sabato – domenica dalle 10:00 alle 21:00. Per partecipare allo show di Peppe Iodice usare l’Ingresso Capri.

Eutòpia, la nuovissima Arena spettacoli del Vulcano Buono

Eutòpia è lo spazio centrale del Vulcano Buono, completamente ristrutturato, con la creazione di un anfiteatro immersivo unico in Europa per tecnologia e concept architettonico Il suo spazio centrale di quasi 4000 mq accoglierà durante l’anno concerti, spettacoli, manifestazioni gratuite e a pagamento.

Nella nuova arena Eutòpia ci sarà per questa estate un programma di eventi e spettacoli con vari artisti. In attesa dei prossimi eventi tutti i giorni ad Eutòpia, fra le 18,30 e le 21,30, è possibile ammirare Wonder, show immersivo permanente scritto e diretto da Marco Cisaria e Michela Belli.

Lo show è stato creato da uno staff internazionale che ha messo insieme 20 artisti tra cui Andrew Quinn, che ha lavorato agli effetti digitali per film come “The Matrix” e “Tomb Raider”, Peter Walker, le cui opere sono apparse in eventi di livello mondiale come il Burning Men e Glastonbury. Al progetto ha lavorato anche il compositore e arrangiatore Raffaele Cardone insieme all’Orchestra Sinfonica di Kyiv diretta da Luigi Gaggero e i solisti della National Presidential Orchestra.

