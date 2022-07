Suggestioni all’Imbrunire al Parco del Pausilypon: le ultime due imperdibili serate

La XIII Edizione della rassegna “Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire” conferma il grande successo di pubblico e dà appuntamento con le due ultime imperdibili serate a sabato 30 luglio 2022 nella suggestiva cornice dell’Odeion con un monologo teatrale di Omar Suleiman ed a venerdì 5 agosto 2022 con un emozionante concerto d’arpa di Stella Gifuni e Luigi Belati.

Grande successo a Napoli per la XIII Edizione della rassegna “Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire”. L’atteso ritorno arriva dopo i difficili anni della pandemia ed è stato salutato con un enorme affetto da parte del pubblico con le prime 3 serate sold out nella splendida cornice del Parco Archeologico del Pausilypon.

L’evento, ideato dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di Napoli, con il Patrocinio del Comune di Napoli e del Parco Sommerso di Gaiola, con la direzione artistica di Serena Improta, si conferma come evento unico nel panorama napoletano. Un raffinato incontro tra archeologia, natura, musica e teatro nella meravigliosa cornice di Posillipo dell’antica Villa D’Otium, del I Sec a.C., di Publio Vedio Pollione.

Come nelle passate edizioni la rassegna è realizzata con il nobile fine di raccogliere fondi da reimpiegare in progetti di restauro e manutenzione del Parco Archeologico del Pausilypon.

Gli ultimi due imperdibili appuntamenti di “Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire”

“Pausilypon Suggestioni all’Imbrunire” la straordinaria Rassegna stabile di musica e teatro del Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon saluta il suo pubblico con due ultimi imperdibili appuntamenti, sabato 30 luglio e venerdì 5 agosto 2022 con prosa e musica nelle splendide cornici dei teatri antichi del Parco illuminati dalla luce del tramonto.

In particolare, il finale di rassegna darà lustro alla splendida cornice dell’Odeion, il teatro piccolo del Parco, restaurato proprio grazie ai proventi raccolti con le precedenti edizioni della rassegna e simbolo dell’azione di riqualificazione e di valorizzazione del sito portata avanti nelle tredici edizioni di “Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire”. Di seguito il programma del gran finale.

“Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire”

30 luglio 2022 – Il giardino delle arance tristi – l’unica, straordinaria, serata di prosa della stagione all’interno dell’Odeion, con il monologo teatrale di Omar Suleiman “Il giardino delle arance tristi”, liberamente tratto dai racconti di G. Kanafani, con la regia di Patrizia Di Martino e l’accompagnamento musicale di Pasquale Ruocco che eseguirà alla chitarra un repertorio della tradizione mediterranea.

5 Agosto 2022- Aria su Corde – Gran finale di rassegna con il concerto d'arpa di Stella Gifuni accompagnata dalla fisarmonica di Luigi Belati in "Aria su Corde": il ritorno di un'artista che ha contribuito alla nascita della rassegna e la cui presenza in questa Edizione della ripresa post pandemia è il forte simbolo di un nuovo inizio.

Come nelle precedenti serate, ogni appuntamento inizierà con un percorso ricco di suggestioni dall’imponente Grotta di Seiano che si conclude con l’incontro con gli artisti presso l’area dei teatri. Sarà possibile scegliere l’ingresso allo spettacolo mediante visita guidata, in modo da apprezzare fino in fondo il privilegio di poter godere di musica e teatro in una location come il Pausilypon.

“Pausilypon Suggestioni all’Imbrunire”: prezzi, orari e date

Quando: 2 appuntamenti il 30 luglio e il 5 agosto 2022

Orario di ingresso: dalle ore 18:00 alle ore 18.30 (17:30 con visita guidata su prenotazione)

: dalle ore 18:00 alle ore 18.30 (17:30 con visita guidata su prenotazione) Dove: Parco Archeologico del Pausilypon. Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36, Napoli)

Prezzo biglietto: 15 euro (+2 euro se si sceglie l'accesso con visita guidata)

Contatti e informazioni: Tel.: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org Suggestioni all'Imbrunire – suggestioniallimbrunire.org

: Tel.: 0812403235 – 3285947790 – info@gaiola.org – suggestioniallimbrunire.org Programma e Biglietti: Suggestioni all’Imbrunire

