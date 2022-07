Ritorna a Ischia la Festa a Mare di Sant’Anna 2022: processione a mare e fuochi d’artificio

Dopo due anni di fermo ritorna, anche se in forma ridotta, la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna a Ischia un evento tradizionale che quest’anno compie 90 anni

Si terrà ad Ischia, anche se in forma ridotta, il 26 luglio 2022 la storica Festa a Mare agli scogli di Sant’Anna, che quest’anno compie 90 anni.

La festa si terrà a Ischia Ponte e ci sarà, anche se in forma ridotta e con poche barche, la caratteristica processione a mare delle imbarcazioni. Ci sarà anche l’incendio del Castello e i fuochi pirotecnici che animavano la festa.

Si ripeterà così, anche se in forma ridotta, l’appuntamento che si tiene sull’isola fin dal 1932 e che prevede la sfilata di barche allegoriche nella baia di Cartaromana, la simulazione del famoso incendio del Castello Aragonese e un grande spettacolo pirotecnico e musicale sempre a partire dalle 21.00 nella Baia di Cartaromana a Ischia.

Una Festa a Mare che ha radici antiche e nasce dalla abitudine dei pescatori di Ischia Ponte. Questi, nei secoli, si recavano in processione via mare, con le imbarcazioni addobbate a festa, presso la piccola cappella votiva dedicata a Sant’Anna per chiedere protezione per le partorienti. Poi nel 1932 la tradizione fu trasformata in festa e da allora ogni 26 luglio si assiste a questa grande sfilata organizzata a Ischia Ponte con barche addobbate che vengono da ogni comune dell’isola e che negli anni è diventata una grande festa popolare.

