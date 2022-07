Antonello Venditti e Francesco De Gregori in concerto dal vivo a Napoli all’Arena Flegrea

Due grandi cantautori con un imperdibile lungo tour assieme con un’unica band saranno in concerto a Napoli il 29 luglio 2022 e poi il 31 luglio 2022 a Benevento all’Arena Musa

Un grande concerto dal vivo si terrà all’Arena Flegrea a Napoli nella Mostra d’Oltremare. Il 29 luglio 2022 ci saranno Antonello Venditti e Francesco De Gregori, per un eccezionale concerto da non perdere inserito, a grande richiesta, nel loro tour estivo.

All’Arena Flegrea vedremo per la prima volta insieme e con un’unica band sullo stesso palco l’eccezionale coppia di cantautori in un lungo tour estivo in alcune delle location più suggestive in Italia.

Insieme Venditti & De Gregori in un concerto unico

Due grandi cantautori, veri protagonisti della canzone d’autore e della musica italiana che esordirono assieme nel lontano 1972 incidendo l’album “Theorius Campus” in cui c’erano brani cantati dai due cantautori separatamente, tranne “Dolce signora che bruci” e “In mezzo alla città”, cantate assieme.

E il loro tour di questa estate sarà il loro primo e imperdibile lungo tour assieme con un’unica band. Il lungo giro in Italia partirà il 18 Giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, nella loro città, dove ebbe tutto ebbe inizio. Con loro sul palco una band d’eccezione con Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).

Concerto a Napoli ed a Benevento

A Napoli il 29 luglio 2022 Francesco De Gregori e Antonello Venditti all’Arena Flegrea e poi il 31 luglio 2022 a Benevento all’Arena Musa in Contrada Piano Cappelle.

I biglietti per la data del 29 luglio all’Arena Flegrea di Napoli sono disponibili in prevendita in tre diverse fasce di prezzo tra 30, 40 e 60 euro più prevendita acquistabili presso TicketOne o rivenditori autorizzati. Prezzi più o meno simili per il concerto di Benevento sempre acquistabili presso ticketOne o rivenditori autorizzati.

Biglietti concerto Napoli – 29 luglio 2022 – Arena Flegrea

Biglietti concerto Benevento – 31 luglio 2022 – Arena Musa Contrada Piano Cappelle.

