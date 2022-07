Patti Smith in concerto live al Teatro Grande Pompei

Patti Smith è una tra gli artisti più influenti del rock mondiale, cantautrice e poetessa di enorme talento: aprirà a Pompei il suo breve tour italiano. Il grande rock mondiale ritorna tra le antiche rovine romane di Pompei

Martedì 26 Luglio 2022 Patti Smith, la “poetessa del rock”, ritorna vicino Napoli in un grande e particolare concerto Live al Teatro Grande di Pompei. Un grande evento che vedrà Patti Smith esibirsi nell’antico teatro romano per l’apertura del suo tour italiano.

Il suo grande suo rock graffiante, poetico e politico risuonerà tra le rovine di Pompei per il primo dei suoi concerti italiani: gli altri tre saranno a Roma, Stresa e Cervia.

Un grande evento internazionale che sarà ospitato negli scavi di Pompei in cui hanno già suonato leggende del rock: i Pink Floyd girarono il film cult “Pink Floyd: Live at Pompeii” nel 1972 e nel 2018 ci fu un grande il concerto di David Gilmour.

🎟 Acquista i biglietti per il concerto di Patti Smith a Pompei su Ticketone Dove : Teatro Grande di Pompei

: Teatro Grande di Pompei Prezzi : a partire da 46,00€

: a partire da 46,00€ Quando: 26 luglio 2022 dalle 21:00

Patti Smith nel Teatro Grande di Pompei

Patti Smith è una delle grandi rockstar degli anni ’70 ed è senza dubbio tra gli artisti più influenti del rock mondiale, cantautrice e poetessa di enorme talento.

Si esibirà a Pompei con la sua band composta dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico storico Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford, in uno live che ripercorrerà la sua lunga carriera.

A Napoli Patti Smith è venuta sempre con piacere a suonare dal vivo Sin dal 2003 con i Rem per il Neapolis Rock Festival e poi in un più recente concerto-reading nel centro di Napoli nel chiostro di Santa Caterina a Formiello da Made In Cloister. Altri concerti di Patti Smith a Napoli anche a San Domenico Maggiore o l’Arenile di Bagnoli in luoghi stupendi con la sua musica quasi “storica”. Biglietti in prevendita sul circuito TICKETONE con prezzi da 45 a 80 euro

Maggiori Informazioni – Patti Smith a Pompei

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link affiliato a Ticketone