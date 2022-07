Notte della Tammorra e Festival dello Street Food a Gragnano

Ancora un’altra serata da non perdere a Gragnano nell’ambito del programma estivo “Estate in bellezza”. Dopo il Festival del Panuozzo e la Festa della Ciliegia di Castello, stavolta Gragnano ospiterà un sabato speciale con la Notte della Tammorra e il Festival dello Street Food

Continuano le serate speciali nella Città di Gragnano grazie al programma estivo dell’amministrazione comunale dal titolo “Estate in bellezza”. Ricordiamo il successo del Festival del Panuozzo, che ha richiamato in città tantissimi visitatori e poi la bella Festa della Ciliegia di Castello, e ora a Gragnano ci sarà un’altra serata da non perdere nel fresco delle montagne gragnanesi.

La serata speciale si terrà sabato 23 luglio 2022 in Piazza Aubry a Gragnano. Inseriti nel cartellone degli eventi estivi della Città di Gragnano “Estate in bellezza”, ci saranno una serie di manifestazioni che si terranno la sera del 23 luglio: la Notte della Tammorra e Festival dello Street Food.

E se volete alle 18 ci sarà anche una simpatica sfilata di cavalli e carrozze d’epoca a cura della Pro Loco al piazzale Ferrovia che si terrà sempre il 23 luglio.

La Notte della Tammorra e Festival dello Street Food

Le manifestazioni sono inserite nel Programma dell’Estate in Bellezza 2022 e prevedono per il 23 luglio 2022 un bel Concerto di Musica delle Tradizioni Popolari con Laura Paolillo e Vincenzo Romano il Festival dello Street Food in piazza Aubry.

Il Programma Della Serata è il seguente:

ore 19:30 – Festival dello Street Food – organizzato dall’Associazione Alma Grania e comitato festeggiamenti Chiesa del Carmine di Gragnano per una serata speciale in partnership con Casa Scarica Cooking Class con un’area food tutta da gustare!

– organizzato dall’Associazione Alma Grania e comitato festeggiamenti Chiesa del Carmine di Gragnano per una serata speciale in partnership con Casa Scarica Cooking Class con un’area food tutta da gustare! Ore 21:00 – Partenza del Corteo di Tammorre e Danzatori da Piazza Aubry per portare un omaggio musicale-devozionale alla Madonna del Carmine presso la Chiesa del Carmine.

da Piazza Aubry per portare un omaggio musicale-devozionale alla Madonna del Carmine presso la Chiesa del Carmine. Ore 22:00 – Inizio del concerto di Musica Popolare con Laura Paolillo voce e tamburi, Vincenzo Romano voce e tamburi, Leo Coppola alla chitarra, Catello Tucci al violoncello e Pietro Paolillo al sassofono.

Maggiori informazioni Associazione Alma Grania – parte del ricavato della festa contribuirà al recupero del Santuario Chiesa del Carmine Gragnano

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.