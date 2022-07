Meeting del Mare: tre giorni e tre notti di musica a Marina di Camerota nella Baia di Lentiscelle

Ritorna il Meeting del Mare, il grande festival ideato e diretto da don Gianni Citro che da oltre venti anni è una delle più belle realtà musicali, e non solo, del Sud Italia. Una giornata gratuita, con anche i Nu Genea, e due giornate con un ticket da 15 euro per il grande evento di quest’anno

Si terrà dal 21 al 23 luglio 2022 a Marina di Camerota, nella bellissima Baia di Lentiscelle, la XXVI edizione del Meeting del Mare il grande festival ideato e diretto da don Gianni Citro.

Quest’anno il titolo sarà “CONFINE” e sarà una grande festa dopo due anni di emergenza sanitaria con il grande palco del Meeting del Mare che sarà installato negli spazi ampi della Baia di Lentiscelle, uno dei luoghi più incantevoli del territorio cilentano.

Tre giorni e tre notti di grande musica assieme a tante iniziative artistiche tra cui l’installazione di Cristian Rizzuti, Interactive Media Artist che vive tra Barcellona e Roma.

Il tema del Festival di quest’anno è “Confine”

Il Tema del festival sarà “Confine” e aprirà a tutti i partecipanti ricordandoci che 2 Paesi Ue chiedono a Bruxelles soldi per creare muri contro i migranti.

“L’Europa nata dal crollo del muro di Berlino si sta immaginando un futuro blindato da muri di frontiera. Vogliamo i migranti solo a nostro uso e consumo e delle grandi, sicuramente faticose, trasformazioni della civiltà umana non vogliamo capire niente. Ci sta sfuggendo qualcosa… ed è qualcosa di essenziale.” “GRAZIE ITALIA che nello splendore della tua storia di bellezza e di poesia e di democrazia non chiedi di erigere muri ma tra affanni e speranze guardi al futuro con occhi luminosi.”

XXVI edizione del Meeting del Mare – CONFINE – programma

21 luglio 2022

NU GENEA (Evento gratuito)

Studio Murena

Avec-Moi

Danny Moraly

FL0r4

GABS

Ilaria

Joseph Bruno

Luca Fol

Tristan Roma

Veronicaä

22 luglio 2022

TANANAI (Evento con biglietto 15€)

Bagheera

Dangio

Feeda

Ganoona

I Dolori Del Giovane Walter

Il Conte Biagio

iosonorama

Jénic

Manicas

Nico Di Lascio

Noja x Datpop

Rossella Monaco

Tomh

Yosh Whale

23 luglio 2022

WILLIE PEYOTE (Evento con biglietto 15€)

Addolorata

Amalinze

Andreìns

Cabrini

Etta

Fulvio Nuvole

Granata

Jeordie

lambruscoxsimoeddai

Men In The Box

Mico Argirò

Trequattronovetrentatre

Vito

Yosh Whale

Durante le tre giornate non mancheranno, inoltre, gli incontri con gli artisti e lavoratori del mondo della musica: il format MDM CAMP si propone ogni anno come occasione vera per instaurare rapporti di lavoro e di amicizia tra addetti ai lavori, artisti affermati e nuove realtà. Biglietti disponibili su Ticketone

Meeting del Mare – 21-23 luglio – Marina di Camerota – Baia di Lentiscelle

21/07 Nu Genea – Ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione e senza limiti di accesso

senza obbligo di prenotazione e senza limiti di accesso 22-23/07 Tananai – Willie Peyote – Apertura cancelli ore 18.30 – Gli utenti, muniti di biglietto, si recheranno al botteghino per indossare il braccialetto colorato della serata in corso.

– Gli utenti, muniti di biglietto, si recheranno al botteghino per indossare il braccialetto colorato della serata in corso. È fatto divieto assoluto di introdurre nell’area concerto bottiglie di vetro e/o comunque bottiglie/ contenitori di liquido con tappo e oggetti contundenti di qualunque natura. – L’area concerto dista circa 10 minuti a piedi dal centro del paese. Si può parcheggiare e fare una breve passeggiata. – Nei pressi dell’area concerto è possibile parcheggiare per i possessori di biglietto. Fino ad esaurimento posti.

concerto bottiglie di vetro e/o comunque bottiglie/ contenitori di liquido con tappo e oggetti contundenti di qualunque natura. – L’area concerto dista circa 10 minuti a piedi dal centro del paese. Si può parcheggiare e fare una breve passeggiata. – Nei pressi dell’area concerto è possibile parcheggiare per i possessori di biglietto. Fino ad esaurimento posti. Biglietti disponibili su Ticketone

Maggiori informazioni – Marina di Camerota (SA) – Cilento, Italia – Meeting del Mare.

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link affiliato a Ticketone