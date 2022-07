Caparezza in concerto a Napoli con “Exuvia tour 2022” nella ex base Nato di Bagnoli

Grande successo per il Tour Exuvia che nasce dall’esperienza dell’ultimo album di Caparezza

Saranno i grandi spazi all’aperto dell’Ex Base Nato di Bagnoli il 15 luglio 2022, alle 21:00 ad ospitare l’atteso concerto dal vivo di Caparezza “Exuvia tour 2022”, già programmato a marzo di quest’anno al Teatro Palapartenope di Napoli e poi rinviato.

Unica data cittadina il 15 luglio 2022 del nuovo tour “Exuvia tour 2022″ che porterà Caparezza in giro per l’Italia per il atteso e più volte rimandato tour del cantautore pugliese.

Grande successo per Exuvia Tour, il live atteso e più volte rimandato

Un live tanto atteso e più volte rimandato l’Exuvia Tour che viene a quattro anni di distanza da “Prisoner 709”. Per Caparezza il nuovo album, “EXUVIA”, è l’ottavo disco in studio e finalmente al via anche il grande tour in tutta Italia che arriva dopo “Prisoner 709” suo settimo album Caparezza e un grande successo anche dal vivo.

Sul palco dell’Ex Base Nato di Bagnoli di Napoli ascolteremo di sicuro anche i suoi grandi successi di sempre come “Vengo dalla luna” e tanti altri oltre ai brani del nuovo “Exuvia” 709”.

Il concerto fa parte della rassegna SuoNa Festival che si sta tenendo nella ex- base Nato di Bagnoli a Napoli, un festival prodotto e organizzato da Ufficio K che presenta a Napoli, per la sua quinta edizione ben otto concerti da giugno a luglio 2022, alcuni tra i più apprezzati artisti della scena contemporanea italiana.

Caparezza in concerto a Napoli: prezzi, orari e date

Quando: il 15 luglio 2022 ore 21

il 15 luglio 2022 ore 21 Dove: Ex Base Nato – Bagnoli – Napoli

Ex Base Nato – Bagnoli – Napoli Prezzo biglietto: Posto unico € 35

Posto unico € 35 Contatti e informazioni: Maggiori informazioni Biglietti in vendita su Ticketone

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.