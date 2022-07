Cinema all’Aperto 2022 a Napoli: i film sotto le stelle dal 11 al 17 luglio 2022

© Napoli da Vivere

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 11 al 17 luglio 2022 a Napoli e nelle vicinanze

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 11 al 17 luglio 2022. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema all’aperto nel grande Parco Urbano

Prezzo 4 euro (film) – Ogni giorno fino al 4 settembre nel grande Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio si terrà la rassegna estiva Agorà – San Sebastiano al Vesuvio con film, ma anche concerti e spettacoli nel grande Parco urbano di via Panoramica che dispone di oltre 500 comodi posti a sedere.

11 luglio 2022 – Spencer di Larrain

12 luglio 2022 – Ennio di G. Tornatore

13 luglio 2022 – spettacolo – Canzoni con Maurizio De Giovanni e il musicista Marco Zurzolo

14 luglio 2022 – spettacolo – Paolo Caiazzo, “Terroni si nasce”.

15 luglio 2022 – Il bambino nascosto di R. Andò,

16 luglio 2022 – C’mon di M. Mills

17 luglio 2022 – Qui rido io di M. Martone

Nuovo Cinema Flegreo: film all’aperto tra Bacoli e Monte di Procida

Prezzo 5 euro – In alcune sere cinema e tanto altro, con prenotazione obbligatoria per Nuovo Cinema Flegreo tra Bacoli e Monte di Procida

mercoledì 13/07 – al Parco Cerillo – il cinema e la terra

18,30 | apertura cittadella

20,30 | aperitivo | tour tra gli orti sociali del parco Cerillo con Mimmo Iavarone

21,00 | incontro sul progetto orti sociali | esperti in coltivazione sinergica parlano del ruolo degli spazi verdi

21,30 | proiezione | prima visione del documentario “Agritettura” di raffaele iardino

domenica 17/07 – al serbatoio creativo – cinema e letteratura

18,30 | apertura cittadella

20,00 | aperitivo | lettura delle poesie della rivista “mosse di seppia” con accompagnamento musicale

20,30 | presentazione libro | “il piccolo principe” tradotto in puteolano da luigi di razza

21,00 | conferenza | “scrittura cinematografica e teatrale” con antonio basile e michele stefanile

21,30 | proiezione | “lontano da qui” di sara colangelo (2018)

Cinema intorno al Vesuvio 2020: proiezioni nei giardini di Villa Bruno

Prezzo 4 euro – Tante serate, su prenotazione obbligatoria per Cinema Intorno al Vesuvio nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano per la storica rassegna di cinema all’aperto curata dall’associazione Arci Movie. Questa settimana solo 1 film.

Domenica 17 | L’ombra del giorno – di Giuseppe Piccioni (Italia, 2022 – 125’);

Cinema sulla spiaggia al Nabilah con Aperitivi al tramonto e Cene in riva al mare

I film più belli per la rassegna più bella e scenografica del momento: Proiezioni Sonore si svolge il sabato sera sulla spiaggia del Nabilah sotto le stelle, aperitivi e cene in riva al mare.

Sabato 16 luglio 2022 – Perfetti Sconosciuti – segue serata con una straordinaria Candles Beach, per danzare sotto le stelle

