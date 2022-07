Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 8 al 10 luglio 2022

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend, dal 8 al 10 luglio 2022, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi da non perdere e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare

Tanti eventi, sempre in sicurezza e rispettando le normative in vigore, anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 8 al 10 luglio 2022. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli altri eventi del weekend dal 8 al 10 luglio 2022 a Napoli e in Campania

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 8 al 10 luglio 2022

Cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah

Sabato 9 luglio 2022 nuovo appuntamento al Nabilah Beach Club con le serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli, con la rassegna Proiezioni Sonore. Prenotando un aperitivo o una cena bistrot in riva al mare si potrà assistere alle proiezioni in programma a partire dalle 21.00. La serata poi continua, sempre sulla spiaggia, con la musica di grandi Dj Cinema sotto le stelle al Nabilah

Visite notturne nel Parco Archeologico di Pompei a soli 5 euro

Dal 1 luglio tutti i venerdì di luglio e agosto si potranno effettuare visite serali nello straordinario Parco Archeologico di Pompei a soli 5 euro. Serate estive a Pompei

Spettacolo itinerante alla Reggia di Portici: viaggio nella storia del Regno di Napoli,

Sabato 9 luglio 2022, alle ore 17.15 e alle ore 19.00, verrà riproposto, a grande richiesta, lo spettacolo itinerante “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II. Viaggio nella storia

Aperture serali delle “Terrazze Le Fucine” al Museo di Pietrarsa con degustazioni sul mare

Per tutta l’estate il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa resterà aperto la sera, a partire dal giovedì e per tutto il weekend, con possibilità di godersi un aperitivo o una pizza sulle terrazze che affacciano sul mare di fronte al meraviglioso Golfo di Napoli. “Terrazze Le Fucine”

A Chiena 2022: ritorna la grande festa dell’Acqua a Campagna (SA)

Torna quest’anno l’attesissima festa dell’acqua a Campagna, la Chiena che si svolgerà da domenica 10 luglio fino al 17 agosto 2022 con tanti divertenti e freschi appuntamenti per tutti i sabati e le domeniche fino al 17 agosto con la Chiena di Mezzanotte. A Chiena 2022

Il Pomodoro Summer Festival a Villa Literno con Biagio Izzo, Cicchella, e Arisa

Dal 7 al 10 luglio allo Stadio comunale di Villa Literno il Pomodoro Summer Festival una grande festa con area food, luna park, attrazioni e tanti spettacoli da non perdere con Biagio Izzo, Francesco Cicchella, e Arisa Pomodoro Summer Festival

“Le notti della Meraviglia”, aperture serali della Reggia di Caserta

Aperture serali speciali nei giorni di venerdì il 8,15,22 e 29 luglio 2022 dalle 19.30dedicati alle visite agli Appartamenti Reali di sera e 2 mostre eccezionali. “Le notti della Meraviglia”,

Notte Bianca a Salerno: due serate di musica e spettacoli in tutta la città

Due notti di musica e spettacoli il 9 e 10 luglio a Salerno per la grande Notte Bianca con una grande isola pedonale e con concerti di Sal Da Vinci, di Tony Tammaro e altri e spettacoli con Biagio Izzo Paolo Caiazzo, gli Arteteca e altri. Notte bianca di Salerno

Le Sagre di Liberi: un’estate con 10 sagre da non perdere, una in ogni weekend

Una specialità gastronomica in ogni weekend a Liberi sulle montagne casertane Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate all’insegna dei sapori genuini:. 09-10 – Festa della Tagliata Marchigiana Le Sagre di Liberi

Incontri gratuiti di Yoga & Pilates al tramonto nei luoghi più belli di Massa Lubrense

Tra gli eventi estivi proposti dal comune di Massa Lubrense tutti i lunedi e giovedì di luglio e agosto ci saranno anche degli straordinari incontri di Yoga & Pilates al tramonto nei luoghi più belli della cittadina della penisola sorrentina. “Omaggio alla Bellezza”

Festival del Mare del Miglio d’Oro: concerti gratuiti di Bennato, Gragnaniello, Senese

Otto giorni di buona musica dal 2 al 24 Luglio 2022 animeranno i comuni di Portici, Torre Annunziata, Ercolano e Torre del Greco per la I Edizione di Chi Tene ‘o Mare – Festival del Mare del Miglio d’Oro

La Fiera della Maddalena, la più antica della Campania con eventi tra vari comuni

Ritorna la Fiera della Maddalena dal 25 giugno al 24 Luglio 2022 tra i sei comuni di Caiazzo, Amorosi, Castel Campagnano, Ruviano, Puglianello, tutti nelle province di Caserta e Benevento Il 9 luglio a Castelcampagnano (CE). La Fiera della Maddalena

A Pomigliano d’Arco la prima edizione di RinascitaFest!

Concerti, musica live, spettacoli, arte, mostre fotografiche, street art, artigianato, fotografia, libri e incontri con gli autori, dibattiti sulla politica locale e nazionale, food e tanto altro a Pomigliano. L’ultimo weekend: Venerdì 8: ore 18:00 – Presentazione del libro “La carna trista” di Mario Visone. ore 19:30 – Presentazione del libro “IL LAVORO. Cronache del Novecento industriale 1980-1985” di Giancarlo Siani. ore 21:00 – Gerardo Amarante e Spaccapaese . Sabato 9: ore 9:00 – Torneo di scacchi ore 10:00 – Presso Ex Distilleria/Via Roma «Dedicato a Enrico Berlinguer» di Gianfranco Nappi”.convegno. ore 18:30 – Presentazione del libro “Abitare stanca. La casa: un racconto politico”, di Sarah Gainsforth. ore 19:30 – “Incontro con Anna Motta e Pino Paciolla” ore 20:30 – Talk sulla riqualificazione urbana. Intervengono: Tani Russo (Tramandars) e Giovanni Negri (Tramandars). ore 22:00 – BigMama + Dj set. Domenica 10: ore 11:00 – Dibattito “Rilanciare il confronto politico sul futuro della città”. ore 19:00 – dibattito “La città Comune: più giusta e meno disuguale”. ore 20:30 – Manifestazione di chiusura. ore 21:00 – Emanuele Campasano; ore 21:30 – Ernesto a Foria; ore 22:30 – Dj set + Rinascita Fluo Color Fest Programma di dettaglio sul sito ufficiale Rinascita Fest

Wine & Taranta Fest a Teora con tanta musica, buon vino e buon cibo

Dopo due anni di fermo ritorna nel borgo di Teora, in provincia di Avellino, l’evento “Wine & Taranta Fest” che si terrà dall’8 al 10 luglio 2022. Una grande festa con tanta buona enogastronomia locale, ottimi vini della zona e prodotti tipici Wine & Taranta Fest

A Vico Equense il Social World Film Festival: tanti film gratuiti

Si terrà dal 3 al 10 luglio 2022 a Vico Equense il Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale che, anche quest’anno, impegnerà due arene cinematografiche all’aperto con tanti film gratuiti per proporre grandi film e scoprire nuovi autori. Social World Film Festival

Teatro alla Deriva 2022: spettacoli teatrali notturni sulla Zattera

A Bacoli, alle Terme Stufe di Nerone dal 3 al 24 luglio 2022, si terranno gli straordinari spettacoli serali del Teatro alla Deriva con spettacoli su una zattera in mezzo al laghetto. Teatro alla Deriva

“Nuovo Cinema Flegreo” film e concerti all’aperto tra Bacoli e Monte di Procida

Dal 3 al 31 luglio 2022 la rassegna Nuovo Cinema Flegreo con otto appuntamenti ogni mercoledì e ogni domenica in alcuni luoghi suggestivi dell’area flegrea.Biglietto unico all’ingresso di 5€ “Nuovo Cinema Flegreo

Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca con un biglietto di soli 5 euro. Prossimi il 10 e il 24 luglio 2022 Reggia Express

Cinema sotto le stelle: “Cinema intorno al Vesuvio” con 40 straordinarie serate a 4 euro

Ritorna dal 23 giugno al 7 agosto 2022 “Cinema intorno al Vesuvio”, la storica rassegna di cinema all’aperto curata dall’associazione Arci Movie che, negli ultimi anni si tiene nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano una delle più belle ville del Miglio d’Oro. 40 straordinarie serate con un biglietto di soli 4 euro Cinema sotto le stelle: “Cinema intorno al Vesuvio

Le conversazioni, il festival letterario di Capri nella piazzetta a picco sui Faraglioni

Dal 24 giugno al 3 luglio 2022 appuntamento al tramonto a Piazzetta Tragara a Capri, a picco sui Faraglioni, per sei incontri nei due week end per il festival il festival letterario internazionale “Le Conversazioni” diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini. Festival “Le Conversazioni”.

Nel borgo medioevale di Casertavecchia il Festival delle Arti Miste

Fino al 10 luglio tantissimi eventi nello splendido borgo medioevale di Casertavecchia tra teatro, performing art, musica, danza e tanto altro con alcuni eventi gratuiti e spettacoli tra 8 e 15 euro per il F.A.M.E. il Festival delle Arti Miste. Festival delle Arti Miste

Le spiagge e calette più belle di Marina di Camerota: dove fare il bagno nel Cilento

Splendide spiagge nella zona di Marina di Camerota e molte fanno parte dell’Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta che si trova all’interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Dove fare il bagno a Marina di Camerota

Dove fare il bagno a Procida: le spiagge più belle dell’isola più piccola del golfo di Napoli

Non tante ma molto belle le spiagge dell’isola di Procida bagnate sempre da acque limpide e con una sabbia scura e un poco più doppia della sabbia normale che ricorda l’origine vulcanica dell’isola. le spiagge più belle

Il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2022

Da sabato 11 giugno 2022 riprende il servizio di bus giornaliero dell’EAV che va dall’Arenella a Miseno, dalle colline di Napoli allo splendido mare di Miseno sulla costa Flegrea passando dal Vomero e dalla zona di Fuorigrotta Il Bus del Mare

Dove fare il bagno in Campania. Le 18 Bandiere Blu per l’Estate 2022

La Campania è al secondo posto in Italia, anche quest’anno, per l’assegnazione delle Bandiere Blu, gli ambiti riconoscimenti che si basano su ben 33 criteri internazionali di valutazione. Tutte le spiagge della provincia di Napoli e Salerno

Vicoli in Arte a Positano: i tantissimi eventi per strada di giugno e luglio 2022

Ritorna a Positano e nelle sue splendide frazioni la seconda edizione della rassegna Vicoli in Arte che presenta tanti eventi e spettacoli per strada, fino a settembre. Appuntamenti musicali ed artistici, con serate di grande musica di qualità, che si terranno per l’intera stagione estiva Vicoli in Arte a Positano

Pompeii Theatrum Mundi 2022: 8 sere straordinarie al Teatro Grande di Pompei

Dal 17 giugno al 16 luglio 2022 si terrà Pompeii Theatrum Mundi 2022, la grande rassegna estiva del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale con grandi spettacoli a 15 euro. Pompeii Theatrum Mundi

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere ed esplorare il Parco Nazionale del Vesuvio

Il Vesuvio è un luogo straordinario, un vero paradiso della biodiversità che può essere comodamente esplorato a piedi grazie a 11 straordinari sentieri immersi nella macchia mediterranea, lunghi in totale quasi 60 chilometri, tra panorami stupendi e luoghi unici al mondo 11 straordinari sentieri del Vesuvio

“Living Dinosaurs”: la mostra con i grandi dinosauri vicino la Reggia di Caserta

Prorogata fino al 28 agosto nei grandi Giardini vicino alla Reggia di Caserta, la mostra “Living Dinosaurs”, con più di 30 specie di dinosauri in scala reale che si muovono, respirano e prendono vita nel più grande parco giurassico d’Europa. “Living Dinosaurs”:

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico Prossima sabato 2 luglio Teatro Antico di Ercolano

A Forio d’Ischia visite e concerti ai Giardini la Mortella

Riaprono alle visite al pubblico gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra i più belli al mondo, Nei weekend anche imperdibili concerti. Prossimi 9-10 luglio Visite e concerti alla Mortella

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone”

Aperto ad accesso libero al pubblico fino al 31 dicembre 2022 lo straordinario sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone” del Parco Nazionale del Vesuvio il sabato e la domenica, sentiero n 4 del Parco del Vesuvio

Puteoli Sacra: visite straordinarie alle bellezze del Rione Terra

Un nuovo percorso di visita alla scoperta delle straordinarie bellezze del sito archeologico e museale nel Rione Terra di Pozzuoli in Via Marconi 2/A che si chiama “Puteoli Sacra” Un viaggio di 2500 anni tra l’arte e la bellezza con visite guidate allo straordinario tempio-duomo, nato dalle colonne marmoree del tempio di Augusto e ad altre bellezze site sul Rione Terra Puteoli Sacra:

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno”

Un nuovo e bellissimo sentiero nel Parco Nazionale del Vesuvio in località Piana Tonda nel Comune di Terzigno percorribile anche dalle persone con difficoltà motorie. “La Pineta di Terzigno”

Riparte la funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Funivia del Faito

A Bacoli la spiaggia di Casevecchie, di oltre 5000 mq, torna fruibile dopo 40 anni

Un luogo stupendo viene restituito in questi giorni ai cittadini: liberata a Bacoli la spiaggia di Casevecchie, tra il centro di Bacoli e Miseno, dal lato del mare. Una spiaggia di oltre 5.000 mq di sabbia con un panorama mozzafiato. Inaccessibile da oltre 40 anni viene restituita a tutti. A Bacoli la spiaggia di Casevecchie

Visite guidate e tanti eventi nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro

In ogni weekend del mese di aprile 2022 ci saranno delle belle passeggiate guidate e altri eventi tra i boschi e la natura dell’Oasi di San Silvestro a San Leucio a Caserta. Prossima 2 luglio Oasi Bosco di San Silvestro

Parco Archeologico di Ercolano: apre la Casa della Gemma, un luogo straordinario

Un vero gioiello del Parco Archeologico di Ercolano ha aperto al pubblico, in via sperimentale e con ingressi ridotti. La Casa della Gemma famoso in tutto il mondo per i suoi preziosi mosaici pavimentali. la Casa della Gemma

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

I grandi vini della Campania: oltre 220 aziende della Campania al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

“La casa del giorno”: visite straordinarie a Pompei alle Domus non accessibili

Un programma di aperture straordinarie ad alcune antiche Domus di Pompei, con visite accompagnate una al giorno. visite straordinarie a Pompei

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

Riaperto al pubblico il grande parco di Villa Bruno a San Giorgio, uno tra i più belli delle ville del Miglio d’Oro, Riapre il parco di Villa Bruno

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia

Scoperta eccezionale a Velia vicino ad Ascea nel Salernitano. Trovate armi probabilmente appartenenti alla prima grande battaglia svolta in mare nel 540 a.C. Parco di Velia

Visita a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia

Il borgo di Gesualdo in provincia di Avellino è tra i borghi più belli d’Italia. Visite guidate contattando la Pro-loco. Con Gesualdo salgono a 12 i borghi campani presenti nella classifica nazionale. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Fino al 30 settembre 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí, Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Piantati migliaia di nuovi alberi nel Parco Nazionale del Vesuvio

Grandi novità sul Vesuvio dove grazie a varie iniziative sono stati piantati, negli ultimi tempi, oltre 3.700 nuovi alberi grazie alla collaborazione tra l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e varie aziende o associazioni. piantati 3700 nuovi alberi

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

ph Reggia di Caserta

Dove mangiare vicino Napoli o in Campania tanto buon cibo della nostra terra

Ristoranti e pizzerie aperti vicino Napoli o in Campania normalmente e per l’asporto. Scopriamone qualcuno assieme.

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata