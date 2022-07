Suggestioni all’Imbrunire: 5 straordinari eventi al tramonto al Parco del Pausilypon a Napoli

©CSI Gaiola onlus

Aprirà il Maestro Michele Campanella, con un eccezionale concerto di musica classica, la XIII Edizione della rassegna “Pausilypon Suggestioni all’Imbrunire” che, dopo due anni di emergenza, ritorna tra le suggestioni del Parco del Pausilypon con 5 imperdibili appuntamenti

Contenuto sponsorizzato

Ritorna “Pausilypon Suggestioni all’Imbrunire” la straordinaria Rassegna stabile di musica e teatro del Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon con 5 appuntamenti da non perdere, dal 9 luglio al 5 agosto, alla luce del tramonto, in uno dei luoghi più belli e suggestivi di Napoli.

L’evento, ideato dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di Napoli, con il Patrocinio del Comune di Napoli e del Parco Sommerso di Gaiola, si ripropone come raffinato incontro tra archeologia, natura, musica e teatro nella straordinaria cornice dell’antica Villa D’Otium, del I Sec a.C., di Publio Vedio Pollione.

Una rassegna nata con il nobile fine di raccogliere fondi da reimpiegare in progetti di restauro e manutenzione del Parco Archeologico del Pausilypon

“Suggestioni all’Imbrunire” è infatti un particolare progetto culturale che, negli anni, ha contribuito a dare nuova vita ad uno dei siti archeologico-naturalistici più importanti di Napoli e dell’intera Campania riscuotendo un crescente successo di pubblico e critica.

Un omaggio in punta di piedi alla straordinaria bellezza del Pausilypon, “il luogo dove finisce il dolore”, che ogni anno si traduce in azioni concrete per la conservazione del sito. La cultura che cura la cultura, dove ognuno di noi semplicemente godendosi musica e teatro in questo luogo unico della nostra Città, darà il suo contributo alle azioni di recupero e restauro del Parco Archeologico.

Per questa XIII Edizione, dal 9 luglio al 5 agosto 2022, ci saranno quindi cinque nuovi appuntamenti da non perdere per riscoprire l’incanto del Pausilypon al tramonto, accompagnati dai suoni, le melodie e la voce dell’avanguardia culturale, teatrale e musicale, con la direzione artistica di Serena Improta.

Apre “Suggestioni all’Imbrunire” un imperdibile concerto del Maestro Michele Campanella

Apre l’attesissima rassegna stabile del Pausilypon Sabato 9 Luglio, un imperdibile concerto di pianoforte del Maestro Michele Campanella, eccelso pianista, direttore d’orchestra e scrittore profondamente innamorato della sua città natia e del Pausilypon, che lo ha voluto sulle copertine dei suoi ultimi 2 lavori discografici. Il Maestro eseguirà un eccezionale concerto di musica classica dal titolo Dreams and Tales con tre sonate in Re maggiore di Domenico Scarlatti, le Variazioni sul tema “Ah, vous dirai-je, Maman” di W. Amadeus Mozart e “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgskij.

Il secondo appuntamento, il 16 Luglio, vedrà protagonista ancora il pianoforte, questa volta con la musica dell’autore contemporaneo Luigi Esposito che presenterà il suo primo disco insieme al percussionista Emiliano Barrella: “Portami a vedere il mare”.

A seguire, il 23 luglio, sarà la volta del concerto del duo formato da Marco Traverso (viola) e Lorenzo Traverso (pianoforte), che spazierà, in un repertorio di musica classica e moderna, tra i brani della storia che più toccano da vicino il cuore degli spettatori.

Il 30 luglio ci sposteremo invece nel teatro dell’Odeion, restaurato proprio grazie ai proventi raccolti con le precedenti edizioni della rassegna, per assistere al monologo teatrale di Omar Suleiman “Il giardino delle arance tristi”, liberamente tratto da un libro di G. Kanafani, con la regia di Patrizia Di Martino.

Concluderà la Rassegna, il 5 Agosto, l’arpa di Stella Gifuni accompagnata dalla fisarmonica di Luigi Belati in “Aria su Corde”: il ritorno di un’artista che ha contribuito alla nascita della Rassegna ai suoi albori e la cui presenza in questa Edizione della “rinascita” post pandemia è il forte simbolo di un nuovo inizio.

Come sempre ogni appuntamento avrà inizio con un percorso ricco di suggestioni dall’imponente Grotta di Seiano fino all’incontro con gli artisti presso l’area dei teatri. Sarà possibile infatti scegliere l’ingresso allo spettacolo mediante visita guidata, in modo da apprezzare fino in fondo il privilegio di poter ascoltare musica e teatro in una location come il Pausilypon.

Suggestioni all’Imbrunire 2022: prezzi, orari e date