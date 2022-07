Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 8 al 10 luglio 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa della Tagliata Marchigiana – Liberi – Caserta

Continuano le sagre a Liberi, in provincia di Caserta, e il 9 e 10 Luglio 2022 sarà la volta della Festa della Tagliata Marchigiana nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna. Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto. Infatti a Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità, sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. E nel weekend del 9 e il 10 Luglio la Tagliata Marchigiana. La Festa della Tagliata Marchigiana.

La Fiera della Maddalena, la più antica della Campania – Castelcampagnano – Caserta

Degustazioni, eventi e spettacoli in 6 comuni per la Fiera della Maddalena la fiera dalle origino molto antiche che si svolge quest’anno tra sei comuni: Caiazzo, Amorosi, Castel Campagnano, Ruviano, Puglianello, tutti nelle province di Caserta e Benevento dal 25 giugno al 24 Luglio 2022. Ad ogni paese spettacoli, visite guidate, degustazioni enogastronomiche, stand fieristici per la Fiera della Maddalena si tiene dagli albori dell’era cristiana, quando la Diocesi di Caiazzo estendeva la sua giurisdizione ecclesiastica su trentasei casali. E, dopo due anni di sospensione la Fiera della Maddalena propone un programma vasto, di alto livello culturale. La prossima tappa il 9 luglio, a Castelcampagnano (CE) con tanti eventi. Per tutta la giornata: apertura straordinaria della Chiesa di Santa Maria ad Nives e della Chiesa di Maria SS del Rosario e degustazione di prodotti tipici nel borgo di Squille a cura della Pro Loco di Castel Campagnano, che coinvolgerà le associazioni culturali “Arte e Cultura” e “Silla”. Ore 18: visita guidata per le vie del borgo di Castel Campagnano e di Squille, delle cantine tufacee e della chiesa rupestre con partenza da Largo vittime della Shoah a cura della Pro Loco. Ore 22: spettacolo musicale di Peppe Barra nella villetta comunale. La Fiera della Maddalena

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Sagra della Farzora e dei Paparuli ‘Mbuttunati – Perrillo, Sant’Angelo a Cupolo- Benevento. dal 08 al 10 Luglio 2022, dalle ore 20.30 una s agra particolare questa della Farzora e dei Paparuli ‘Mbuttunati organizzata dalla Pro Loco ‘Primavera ’91′, con il patrocinio dell’UNPLI provinciale e del Comune di Sant’Angelo a Cupolo. Si tratta di fusilli artigianali al ragù, la ‘farzora’ e di peperoni imbottiti, che potranno essere gustati nella villa comunale del borgo sannita. Per i curiosi chiariamo che la farzora prende il nome dalla tipica padella di ferro che si usava un tempo ed è fatta con pezzi di maiale, soprattutto pezzi di “scannatura”, patate fritte e il gusto agrodolce della “papaccella”, il classico peperone rosso e carnoso messo ad insaporire sotto aceto. Sagra della Farzora e dei Paparuli ‘Mbuttunati

dall’8 al 10 luglio 2022, dopo due anni di fermo ritorna nel borgo di Teora, in provincia di Avellino, l’evento “Wine & Taranta Fest” con tanta buona che verranno proposti messi a disposizione da cantine, aziende vinicole e chef qualificati. Non mancherà spazio alla creativa dell’artigianato e per la musica dal vivo. Per le caratteristiche vie del paese, anche spettacoli teatrali e di danza, allestimenti d’arte, e spazi gestiti dalle associazioni del territorio che proporranno passeggiate e altro. In ogni serata gruppi di musica popolare ed in particolare l’8 luglio si esibirà “Tonuccio”, il 9 spazio a “CIRIFU” i tamburellisti di Torre Paduli e il 10 luglio il ritmo dei “Sud Sound System”. I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania. Tanti concerti gratuiti la sera nei paesi della Campania in occasione delle varie sagre e feste patronali con grandi artisti e gruppi musicali che potrete ascoltare gratuitamente. Ve li indichiamo per giorno. Venerdì 8 luglio 2022 – RICCARDO FOGLI – Camerota (SA) Sabato 9 luglio 2022 – PEPPE BARRA – Castel Campagnano (CE) – FRANCO SIMONE – Salerno piazza M.Grasso – TONY TAMMARO – Salerno piazza della Libertà Domenica 10 luglio 2022 – ENZO AVITABILE – San Cipriano Picentino (SA) – LA MASCHERA – Massalubrense (NA) piazza Vescovado – SAL DA VINCI – Salerno piazza Portanova – SUD SOUND SYSTEM – Teora (AV) – ARISA – Villa Literno (CE) – I CAMALEONTI – S.Antonio di Torchiara (SA) – Lunedì 11 luglio 2022 – UMBERTO TOZZI – Pompei (NA) piazza Schettini – Martedì 12 luglio 2022 – FRANCO RICCIARDI – Arena Pignataro a Pagani (SA) – Prima di recarvi vi consigliamo di verificare eventuali variazioni cercando su internet con giorno, artista e luogo.

