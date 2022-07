4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 8 al 10 luglio 2022

Ph Lapis Museum

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 8 al 10 luglio 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – LAPIS Museum, il multisala della cultura

Rinata come polo culturale, la Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, torna ad essere a tutti gli effetti un vero e proprio “multisala della cultura”, come l’ha definita il Professor Raffaele Iovine, Presidente dell’Associazione Pietrasanta Polo Culturale ONLUS che da oltre dieci anni si occupa del recupero e della valorizzazione di questo bellissimo Complesso nel cuore del centro storico di Napoli. Dopo i mesi di stasi dovuti alla pandemia, sono riprese a pieno regime le attività di tutti e tre piani di questo imponente edificio di culto, che al piano-basilica ospita Spellbound – Scenografia di un Sogno, mostra che pone in dialogo il maestro del surrealismo, Dalì, e il re del brivido, Hitchcock. Al piano cripta invece ritornano le mostre in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che, dopo il successo di Sacra Neapolis, porta adesso, in collaborazione con Scabec e il Museo Archeologico Virtuale, CONVIVIA. Il gusto degli antichi. 150 reperti, alcuni dei quali provenienti dalla Collezione dei Commestibili, che vanno così ad indagare la tavola e il banchetto greco e romano, portando il visitatore alle origini della nostra dieta mediterranea. Lungo il sottosuolo invece i visitatori possono continuare a visitare il Museo dell’Acqua, progetto in collaborazione con ABC Napoli (azienda idrica napoletana) che ha riportato in funzione le antiche cisterne greco-romane, valorizzate da un gioco di luci e colori che mettono in risalto le volte e i volumi di questi suggestivi ambienti sotterranei. LAPIS Museum, il “multisala della cultura”. L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 9 luglio – Napoli, aperi-trekking nella Vigna di San Martino

Una bella eco-escursione alla Vigna di San Martino, Centro per la Cultura Ecologica. Ai piedi della Certosa vi è il secondo Vigneto Urbano più grande d’Europa, una bellissima passeggiata con panorama su tutta la città di Napoli, un’oasi verde da percorrere a passo lento per rivivere la quiete dei Certosini. All’interno, da circa 10 anni, l’A.P.S. “Piedi per la terra” ha costituito il Centro per la Cultura Ecologica, un nuovo punto di vista per passare alla consapevolezza di sentirsi parte della Natura e del Pianeta. Concluderemo la nostra visita con un aperitivo organizzato dalla Vigna. Qualche indicazione per l’escursione: Difficoltà: Turistica (facile), Lunghezza: 2,5 km, Dislivello: +/- 100m, Durata: circa 3 ore, Abbigliamento: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita. L’escursione finirà presso la Vigna di San Martino dove sarà poi possibile rientrare presso Largo San Martino percorrendo la Pedamentina a ritroso oppure prendendo la Funicolare di Montesanto dal Corso Vittorio Emanuele. Il tour viene condotto da una guida AIGAE. L’evento è a cura di Trentaremi a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : – sabato 9 luglio, ore 17.45 (partenza ore 18.00) corso Vittorio Emanuele 340, Napoli Durata: 3,30 ore con le soste

Contributo : 20€ ; 10-17 anni: 10€ ; minori di 9 anni: gratis Il tour viene condotto da una guida AIGAE

Organizzazione : Trentaremi – Prenotazione obbligatoria campania@trentaremi.it

: – Prenotazione obbligatoria campania@trentaremi.it Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Trentaremi

Domenica 10 luglio – Restituzioni nella nuova sede delle Gallerie d’Italia

Una straordinaria visita guidata nel centro di Napoli dove il monumentale salone al piano terra di Palazzo Piacentini su via Toledo, la storica sede del Banco di Napoli, ospita la bellissima mostra “La Fragilità e la Forza”. XIX edizione del programma Restituzioni. Palazzo Piacentini è la nuova sede dei musei delle Gallerie d’Italia di Napoli, e oltre ai vari capolavori come l’Ultimo quadro di Caravaggio e le altre straordinarie collezioni c’è questa mostra sui capolavori restaurati. In mostra ben oltre 200 straordinarie opere d’arte restaurate negli ultimi tempi dalla Banca nell’ambito del programma di tutela “Restituzioni”. L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – ore 10,00 ingresso Gallerie d'Italia via Toledo 177 termine ore 12,45 – 13 circa

Contributo : 12 euro a persona + ingresso Gallerie (7 € o gratis Clienti Intesa, fino 18 anni ecc)

Organizzazione : Megaride Art – obbligo Mascherina FFP2, Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com

: – obbligo Mascherina FFP2, Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 9 e domenica 10 luglio – Ic

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L'appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall'emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

