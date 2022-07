Notte Bianca a Salerno: due serate di musica e spettacoli in tutta la città

Una grande isola pedonale tra Mercatello, Pastena e Torrione con concerti di Sal Da Vinci, di Tony Tammaro, Franco Simone, i New Trolls Luca Sepe e Peppe Socks e poi spettacoli con Biagio Izzo Paolo Caiazzo, gli Arteteca e altri artisti per la notte bianca di Salerno 2022

Due notti di musica e spettacoli il 9 e 10 luglio 2022 a Salerno per la grande Notte Bianca organizzata dalla Fenailp (sinergia Confesercenti-Confcommercio) per rilanciare il commercio e i grandi eventi in città. Nei due giorni anche il premio Premio “Luciano Schiavone 2022” per gli artisti salernitani che si sono contraddistinti nel campo dello spettacolo e della cultura.

Gli appuntamenti musicali in tutta la città

La grande “Notte bianca 2022” inizia il 9 luglio, alle ore 22 e vedrà concerti in contemporanea di artisti di livello nazionale, sull’asse viario Mercatello, Pastena e Torrione che diventerà una grande isola pedonale interdetta alle auto. Vediamo gli eventi per singola piazza:

Notte bianca Salerno – sabato 9 luglio 2022 – programma

Piazza Monsignor Grasso, Mercatello , dedicato agli amanti della musica degli anni 70/80 – ore 22, presentato da Benny Ronca, si esibirà Franco Simone, alle ore 24, da Made in Sud salirà sul palco Paolo Caiazzo ed alle ore 1 Il Mito New Trolls in concerto.

, dedicato agli amanti della musica degli anni 70/80 – ore 22, presentato da Benny Ronca, si esibirà alle ore 24, da Made in Sud salirà sul palco ed alle ore 1 Il Mito in concerto. Piazza della Libertà, Pastena , con la presentazione di Lucio Russomando, alle ore 22 aprirà Toni Tammaro e presente in tutte le edizioni della Notte Bianca a Salerno, alle 23 Silvia Mezzanotte in concerto, gli Arteteca da Made in Sud, chiuderanno la notte.

, con la presentazione di Lucio Russomando, alle ore 22 aprirà e presente in tutte le edizioni della Notte Bianca a Salerno, alle 23 in concerto, Made in Sud, chiuderanno la notte. Piazza Gloriosi, a Torrione , il palco è dedicato alla musica Rap, Luca Sepe condurrà la serata con gli interventi di Henry Santan, Priore, Nicola Siciliano e Peppe Socks .

, il palco è dedicato alla musica Rap, condurrà la serata con gli interventi di . Via Ventimiglia dalle ore 18.La Notte Bianca sarà arricchita dall’esposizione delle vetture storiche dell’Alfa Romeo a cura del Gruppo Alfisti Salernitani

Notte bianca Salerno – Domenica 10 luglio 2022 – programma

Centro di Salerno in Piazza Portanova – ore 22 concerto di Sal Da Vinci ed in chiusura Biagio Izzo. La conduzione è stata affidata ad Agnese Ambrosio e Benny Ronca.

Per l’occasione il Comune di Salerno ha predisposto navette e metropolitana in funzione fino alle 3 del mattino per la decima edizione della notte bianca 2022

Maggiori informazioni notte bianca 2022 Salerno

© Napoli da Vivere 2022– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.