4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 1 al 3 luglio 2022

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 1 al 3 luglio 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – CONVIVIA, la mostra che arricchisce l’offerta del percorso sotterraneo del LAPIS Museum

Il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, si arricchisce di un’altra prestigiosa ed importante mostra di archeologia. Prosegue la collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che, negli ambienti della cripta del Complesso, porta adesso CONVIVIA. Il gusto degli antichi. Diverse sezioni narrative che raccontano l’alimentazione e la cultura alimentare del passato, attraverso 150 reperti, ricostruzioni 3D (a cura del MAV – Museo Archeologico Virtuale), riproduzioni grafiche e approfondimenti multimediali che accompagnano il visitatore alla scoperta della Campania Felix. Un itinerario che racconta il cibo nel mondo antico, dall’agricoltura alla preparazione dei piatti, attraverso i racconti di Plinio sulla Campania Felix che trovano riscontro nella Collezione dei commestibili del MANN, eccezionalmente prestata per questo evento espositivo: noccioli e olive essiccate per l’olio. Tra i reperti più interessanti una eccezionale bottiglia con olio, un vero e proprio unicum, protagonista qualche tempo fa di un approfondimento televisivo a SuperQuark con il divulgatore per antonomasia, Alberto Angela, proveniente forse da Ercolano.Ma il visitatore avrà modo di ammirare e conoscere anche il mondo del vino presso gli antichi, con vinaccioli per il vino, cariossidi di farro, orzo, cereali. L’esposizione, allestita nella cripta/area archeologica è aperta al pubblico da mercoledì 29 giugno, e potrà essere visitata da sola o in aggiunta al percorso sotterraneo che comprende il Museo dell’Acqua, con le antiche cisterne greco-romane rimesse in funzione grazie ad un progetto con ABC Napoli (azienda idrica napoletana), e il Decumano Sommerso, con gli ambienti riutilizzati nel corso della Seconda guerra mondiale come ricovero anti-aereo. Il LAPIS Museum, che al piano basilica ospita la mostra Spellbound – Scenografia di un sogno, è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

: Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 3 luglio – Sorprese barocche sulla collina dei greci

Una straordinaria visita guidata nel centro storico di Napoli alla Scoperta del Complesso di Sant’Andrea delle Dame. Sulla collina di Caponapoli, ricca di testimonianze della radice greca di Napoli e di complessi monastici, si erge un piccolo gioiello barocco: l’Oratorio di San Vincenzo Ferrer degli Accenditori. Nato come convento di clausura, è stato poi completamente rimaneggiato nel Settecento. Ci aspettano una profusione di marmi policromi, un ciclo di affreschi di Belisario Corenzio, tele e statue del XVII secolo e tante altre cose belle. L’evento, svolto in collaborazione con l’Associazione Presepistica Napoletana, sarà anche occasione per vedere una stupenda Mostra “I Santi ed il Vangelo nell’arte presepiale”. Sono esposti infatti alcuni capolavori creati da questi maestri presepai che raccontano di una Napoli devota, con mestieri oramai scomparsi, fervente e ricca di vita.

L’evento è a cura di L’Arte nel Tempo a cui si potranno chiedere tutte le informazioni. Evento svolto in collaborazione con l’Associazione Presepistica Napoletana.

Appuntamento : alle ore 10:30 davanti alla Pietrasanta

Contributo : Il contributo organizzativo è di 12,00 euro e comprende la visita guidata e l'offerta per le attività dell'Associazione che ci ospiterà.

: Il contributo organizzativo è di 12,00 euro e comprende la visita guidata e l’offerta per le attività dell’Associazione che ci ospiterà. Organizzazione : L’Arte nel Tempo – l’evento sarà svolto per un numero limitato di partecipanti, in virtù del luogo abbastanza ristretto. Saranno nell’eventualità organizzati più turni di visita Per info e prenotazioni: Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3409543337 oppure scrivere una mail a larteneltempo1@gmail.com

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale L'Arte nel Tempo

Sabato 2 luglio – Maiori, trekking al tramonto sul Sentiero dei Limoni

Fermatevi un momento, chiudete gli occhi e immaginate di passeggiare lungo un’antica stradina di campagna, con il sole che vi accarezza le guance e vi riscalda, mentre una leggera brezza di mare soffia tra gli alberi sprigionando un profumo meraviglioso, quello dello “Sfusato” di Amalfi. Lo “Sfusato” è il famoso limone coltivato in costiera: giallo come il sole, profumato come tutte le cose buone, allegro come un paesaggio di mare. In più, ha una storia bellissima che scopriremo insieme al mitico Frank Damiano, spirito libero, guida ambientale, naturalista appassionato. Visiteremo in esclusiva limoneti privati e gusteremo alla fine una limonata fresca di vero limone amalfitano ed un’insalata di limone, tradizionale aperitivo amalfitano.Evento con – Difficoltà: T (Turistica/facile) – a inizio sentiero ci sono circa 400 scalini a salire, poi il percorso si evolve tutto in piano e in discesa – Lunghezza: 2,5 km – Il tour termina a Minori da dove sarà possibile rientrare autonomamente a Maiori con una passeggiata di 500 metri sul Lungomare

L’evento è a cura di Trentaremi a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : – sabato 2 luglio, ore 17.00 (partenza ore 17.30) corso Reginna 65 davanti alle scale che portano alla Collegiata di Santa Maria a Mare, Maiori (SA) Durata: 3,30 ore con le soste

Contributo : 15€ adulti; 11-17 anni: 10€ ; minori di 10 anni: gratis Il tour viene condotto da una guida AIGAE

: 15€ adulti; 11-17 anni: 10€ ; minori di 10 anni: gratis Il tour viene condotto da una guida AIGAE Organizzazione : Trentaremi –I bambini sono i benvenuti ma devono essere abituati a camminare. Gli animali sono sempre bene accetti, ma possono esserci altri cani lungo il percorso. – Cosa indossare: scarpe da trekking o da ginnastica a suola scolpita. Cosa portare: acqua in abbondanza I punti di ristoro sono i bar della zona, presenti all’inizio e alla fine del sentiero Prenotazione obbligatoria campania@trentaremi.it

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Trentaremi

Sabato 2 e domenica 3 luglio – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti. Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

: € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

