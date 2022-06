Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 1 al 3 luglio 2022

© caciocavalloimpiccato.net

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in sicurezza le sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel casertano e nel salernitano sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Sagra delle Pennette all’Ogliarese – Ogliara – Salerno

Nei giorni del 1, 2, e 3 Luglio 2022 ad Ogliara, nel salernitano si svolgerà la 14° edizione della Sagra delle Pennette all’Ogliarese. Organizzata da anni dalla Pro Loco Ogliara, ritorna la sagra dedicata ai fiori di zucca e alle specialità ogliaresi che quest’anno giunge alla quattordicesima edizione. A Ogliara tanti ingredienti tra più gustosi e colorati dell’estate campana in un unico piatto: le Pennette all’Ogliarese che potranno essere gustate assieme ad altre specialità. Non mancheranno infatti, otre alle gustose Pennette all’Ogliarese anche altri cibi gustosi e specialità come frittelle di fiori di zucca (le famose pizzelle), e poi panini farciti con una buona salsiccia oppure con la milza, tanto buon vino della zona e birra e poi tante patatine fritte. Non mancheranno tanti spettacoli nelle tre serate: Sagra delle Pennette all’Ogliarese

Festa del Caciocavallo Impiccato – Liberi – Caserta

Il 2 e il 3 Luglio la Festa del Caciocavallo Impiccato a Liberi in provincia di Caserta, una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna. Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto. Infatti a Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità, sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. E nel weekend del 2 e il 3 Luglio il Caciocavallo Impiccato. Festa del Caciocavallo Impiccato

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Sagra del Cinghiale – Dugenta – Benevento. La Sagra del cinghiale è una grande festa che si ripeterà il venerdì, Sabato e domenica fino al 3 Luglio 2022 e che propone, sin dal 1980 tante specialità a base di cinghiale e tanta buona musica e ottimo vino. Una festa ben riuscita che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Un evento che si ripeterà anche da metà agosto a tutto settembre e che ha la durata più lunga tra le sagre della Campania. Ci saranno delle vere e proprie accoglienti trattorie all’aperto , per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del cinghiale , dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale. Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale

I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania. Tanti concerti gratuiti la sera nei paesi della Campania in occasione delle varie sagre e feste patronali con grandi artisti e gruppi musicali che potrete ascoltare gratuitamente. Ve li indichiamo per giorno. Venerdì 1 luglio 2022 – Il Giardino dei Semplici a Pignataro Maggiore (CE) in piazza Umberto I – Mirko Casadei – Cuccaro Vetere (SA) Sabato 2 luglio 2022 – Eugenio Bennato – Portici (NA) Villa Mascolo – Nello Buongiorno – Positano (NA) Sagrato Chiesa Madre – Domenica 3 luglio 2022 – Tony Tammaro – Teverola (CE) via Roma – Tricarico – Anacapri (NA) piazza San Nicola – Tony Esposito – Sabina di Aiello del Sabato (AV) Lunedì 4 luglio 2022 – Sal Da Vinci – Pignataro Maggiore (CE) piazza Umberto I – Simona Bencini (Dirotta su Cuba) – Buccino (SA) piazza Annunziata – Martedì 5 luglio 2022 Franco Ricciardi – Teverola (CE) area mercato – Clementino – Succivo (CE) piazza IV Novembre – Prima di recarvi vi consigliamo di verificare eventuali variazioni cercando su internet con giorno, artista e luogo.

