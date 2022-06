Bottari Folk Festival a Macerata Campania: torna la sfilata dei Carri tradizionali Battuglie di Pastellessa

Ancora una settimana di festa a Macerata Campana con tanti suoni e giochi della tradizione e poi la tradizionale sfilata dei carri tradizionali le “Battuglie di Pastellessa”

E’ iniziato il 24 giugno ma proseguirà fino al 1 luglio 2022 il ‘Bottari Folk Fest’ a Macerata Campania che, dopo tanti mesi di stop forzato, ripropone la bellezza, la convivialità e l’aggregazione della festa di ‘Festa di Sant’Antonio Abate” e delle “Battuglie di Pastellessa”.

Una particolare festa, che in genere si tiene a gennaio, ma che ci consentirà di vedere vari giorni di sfilate dei famosi carri tradizionali, le “Battuglie di Pastellessa” e l’esecuzione dei concerti itineranti lungo le strade cittadine curati dalle ‘Battuglie” cioè i circa 300 Bottari partecipanti di cui l’ultimo da non perdere si terrà venerdì 1 luglio 2022.

Nelle strade cittadine sfileranno i carri delle battuglie ‘A Sellara, I suoni ‘e Sant’Antuono, ‘A Storia ‘e Sant’Antuono e I guagliuni ‘e Sant’Antuono, mentre sui palchi in Piazza De Gasperi ci saranno le esibizioni di Pastellesse Sound Group, Suoni Antichi e I ragazzi del 2000, a cui si aggiunge l’esibizione live in Via Matteotti della storica battuglia ‘A Cantenella per i loro 40 anni.

Una settimana di eventi a Macerata Campania

Nell’ultimo weekend varie sfilate di Carri tradizionali “Battuglie di Pastellessa” con i Bottari di Macerata Campania che si ripeterà anche il primo luglio e poi alcune esibizioni live dei Bottari di Macerata Campania ed un concerto dal vivo di Pietra Montecorvino e Luca Rossi. I prossimi eventi saranno i seguenti:

Mercoledì 29 giugno e giovedì 30 giugno ci saranno i ‘Giochi in Strada’ con la presenza di Artisti di strada e cabaret e poi, nella giornata conclusiva di venerdì 1 luglio ci sarà nuovamente la parata dei carri con la presenza dei tipici suonatori di botti, tini e falci, che culminerà nella località Casalba nel corso dei festeggiamenti in onore di SS. Maria delle Grazie. Sempre il 1 luglio ci sarà la premiazione dei musicisti e si chiuderà con il gran finale dello spettacolo di fuochi d’artificio.

Il ‘Bottari Folk Fest’ coinvolgerà fino al prossimo mese di dicembre anche i Comuni di Recale, San Nicola la Strada, Maddaloni e Castel Morrone con vari eventi.

I Prossimi eventi del ‘Bottari Folk Fest’

29-30 giugno 2022, centro cittadino – Giochi in Strada

1 luglio 2022 dalle ore 19 – Sfilata Carri tradizionali “Battuglie di Pastellessa” con i Bottari di Macerata Campania: ‘A Sellara, I guagliuni ‘e Sant’Antuono, ‘A storia ‘e Sant’Antuono, I suoni ‘e Sant’Antuono con assegnazione PREMIO MAZZAFUNE D’ORO – Il Percorso giorno 01/07/2022 dalle ore 19:00 sarà il seguente: Raduno (ore 17:00) e partenza (ore 19:00) da Via Regina Elena, Via Madonna delle Grazie, Via G. Matteotti, Corso Umberto I, Via Rovereto, Via B. De Matteis (sosta per esibizione), Via C. A. Dalla Chiesa, rientro.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale

