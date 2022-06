Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 27 giugno al 2 luglio 2022

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 27 giugno a sabato 2 luglio 2022, Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 27 giugno a sabato 2 luglio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti.

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. venerdì 1 luglio – “Pianoquartet” – violino Mario Dell’Angelo viola Piero Massa violoncello Luca Signorini pianoforte Salvatore Biancardi musiche di W. A. Mozart, R. Schumann– – Concerti gratuiti a San Pietro a Majella

Estate a Scampvill: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini e famiglie a Napoli

Dal 16 giugno fino al 29 settembre 2022 si terranno sette spettacoli e un laboratorio di teatro aperto a partecipanti di tutte le età a Napoli per la rassegna “Estate a Scampvill”. Un evento gratuito dedicato a piccoli e grandi che includerà anche un laboratorio di teatro. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma, per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 393 155 9433 e 388 657 2446. Questa settimana – 27 e 29 giugno e 1 luglio 2022 – Rane laboratorio di teatro – “Non scuola corsara” del Collettivo LaCorsa: il laboratorio è aperto a tutti e tutte e si terrà tra Chikù e la Villa Comunale di Scampia, dalle 17.00 alle 19.00, nei giorni indicati. Giovedì 30 giugno 2022 – “Forse una farsa” – negli spazi di Chikù lo spettacolo con la regia di Riccardo Citro, che ne è anche interprete assieme a Mario Brancaccio e Sergio Del Prete, scene di Peppe Zarbo e musiche di Zeno Craig. Vi è raccontata in modo tragicamente scherzoso la storia di tre attori alle prese con la crisi del teatro di prosa, costretti per sopravvivere a trasformarsi in attori da cabaret. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma solo con prenotazione obbligatoria ai numeri 393 155 9433 e 388 657 2446 Estate a Scampvill

Attività gratuite durante il giorno a Capodimonte del Campania Teatro Festival

Inizia il Campania Teatro Festival, che propone grandi spettacoli teatrali e musicali nei luoghi più belli di Napoli e della Campania a soli 8 euro. E con il Campania Teatro Festival tornano anche le attività gratuite tutti i giorni del #festival by day: spettacoli per bambini, yogacanto, visite del bosco a piedi, in bici e incontri con la natura. Tutti eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria da non perdere. In particolare in settimana giovedì 30/6/2022 percorso ai piedi nel bosco – punto di raccolta belvedere (porta grande) ORE 18.00; lunedì e martedì 27 e 28/06/2022 – YOGACANTO – un progetto di Roberta Rossi – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone ore 17.00 max 20 persone durata 3h (ai partecipanti è richiesto un abbigliamento comodo e di portare con se uno stuoino) – martedì e sabato 28 giugno e 2 luglio 2022 – visite guidate in bici – Capodimonte – Belvedere (Ingresso Porta Grande) le bici vengono fornite dall’organizzazione e si tratta di bici per adulti. martedì ore 18.00 e sabato ore 10.00; sabato 02/07/2022 – L’arte dal Bosco. La Bellezza della Natura – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone Eventi gratuiti durante il giorno a Capodimonte

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, conoscendo le sue collezioni anche attraverso l’utilizzo di nuovi sistemi digitali come l’App MUSA, in italiano ed inglese. Museo Anatomico

