Racconti di suoni, colori e emozioni: concerti di Chopin alla Certosa di San Martino a Napoli

La favolosa Certosa e Museo di San Martino ospiterà nel weekend una rassegna di tre concerti su Chopin, compresi nel biglietto d’ingresso che si terranno nello splendido Refettorio

Dal 24 al 26 giugno 2022 nella Certosa e Museo di San Martino si terrà una rassegna musicale per solo piano dal titolo “Racconti di suoni, colori e emozioni. Romantico come la vita vissuta: Chopin” in collaborazione con il Centro Italiano di musica da Camera.

Tre concerti previsti nello splendido Refettorio della Certosa: venerdì 24 e sabato 25 giugno alle ore 17.00 e domenica 26 giugno alle ore 11.00.

Appuntamenti musicali con anche approfondimenti dei capolavori del museo

La rassegna è a cura di Dario Candela, già direttore artistico di PianoCity Napoli e curatore artistico del Centro Italiano di Musica da Camera, e nei tre giorni vengono proposti anche un dialogo tra forme d’arte complementari: tre racconti che avvicinano lo spettatore a un singolo autore, o una singola opera musicale, rintracciando nel corposo patrimonio del Museo dei corrispettivi adatti a farne emergere le caratteristiche comuni.

Il 24 giugno l’appuntamento sarà introdotto da un approfondimento illustrato alla Sezione dell’Ottocento Napoletano a cura di Luisa Martorelli, storica dell’arte e già curatrice della sezione.

A San Martino anche la mostra su Battistello Caracciolo

I concerti potranno anche essere un’occasione per vedere parte della bellissima mostra su Battistello Caracciolo con oltre 80 straordinarie dell’artista si sta tenendo in questi giorni al Museo di Capodimonte e si svolge in collaborazione con Palazzo Reale di Napoli e con La Certosa e Museo di San Martino dove sono presenti opere di Battistello Caracciolo in un percorso espositivo legato a Capodimonte.

Alla Certosa e al Museo di San Martino il percorso si snoda tra le cappelle dell’Assunta, di San Gennaro, di San Martino e nel Coro della Chiesa, nella galleria del Quarto del Priore dove ci sono altre opere del grande artista napoletano. Per la mostra è prevista nei tre musei, fino al 2 ottobre 2022, un biglietto congiunto di 20 euro che permette l’accesso ai tre grandi musei cittadini.

Racconti di suoni, colori e emozioni: il programma dei concerti

Venerdì 24 giugno, ore 17.00 – Chopin Polacca fantasia – Francesco Pio Bakiu, pianoforte

Chopin Polacca fantasia – Francesco Pio Bakiu, pianoforte Sabato 25 giugno, ore 17.00 – Musiche di F. Chopin, E. Granados, S. Rachmaninoff – Gianantonio Frisone, pianoforte

Musiche di F. Chopin, E. Granados, S. Rachmaninoff – Gianantonio Frisone, pianoforte Domenica 26 giugno, ore 11.00 – Musiche di F. Chopin – Claudia Nieto, pianoforte – Elena Capasso, pianoforte

La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al museo (ordinario € 6,00 | ridotto € 2,00 | gratuito fino ai 18 anni).- Per la visita illustrata prenotazione obbligatoria alla mail: accoglienza.sanmartino@beniculturali.it.

Racconti di suoni, colori e emozioni: prezzi, orari e date

Quando: 24 e 25 giugno alle ore 17.00, il 26 giugno ore 11.00.

24 e 25 giugno alle ore 17.00, il 26 giugno ore 11.00. Dove: Certosa e Museo di San Martino – Largo San Martino, 5 – Napoli

Certosa e Museo di San Martino – Largo San Martino, 5 – Napoli Prezzo biglietto: Biglietto: intero € 6,00 | riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente

Biglietto: intero € 6,00 | riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente Contatti e informazioni: +39 0812294503 | drm-cam.sanmartino@beniculturali.it – evento ufficiale

