Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 24 al 26 giugno 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in sicurezza le sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel napoletano e nel salernitano sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festival del Panuozzo – Gragnano (NA)

Dopo il grande successo della Festa della Ciliegia a Gragnano un’altra grande festa da non perdere. In questo weekend, nelle patria della buona pasta e dell’ottimo Panuozzo, dal 24 al 26 giugno 2022 ci sarà l’atteso “Festival del Panuozzo”, una delle iniziative “di gusto” a Gragnano. Nella centrale via Quarantola per 3 giorni, da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022 ci saranno 13 forni, più 1 gluten free, e poi artisti di strada, laboratori didattici per bambini, food blogger per lo storytelling e Radio Ibiza in diretta dal festival, e non mancherà uno spettacolo speciale con Biagio Izzo nella serata finale del festival domenica 26 giugno 2022. Gli eventi che si terranno in città saranno dislocati in varie e belle zone della città. Maggiori Informazioni – Festival del Panuozzo

Napoli Pizza Village – Lungomare Caracciolo – Napoli

Ben 40 grandi pizzerie napoletane, famose nel mondo, parteciperanno al Napoli Pizza Village 2022 che si terrà da venerdì 17 a domenica 26 giugno 2022 sul Lungomare di Napoli. Il Pizza Village ritorna finalmente dal vivo e sarà un grande villaggio di 30.000 mq. sul Lungomare Caracciolo con 40 grandi forni per pizza e prezzi da 13 euro per un menù con pizza e bibita. Anche tanti eventi gratuiti ogni sera. E domenica grande concerto gratuito di Gigi D’Alessio. In particolare nel weekend show gratuiti di: Giovedì 23 giugno – Alvaro Soler, Dargen D’Amico, Franco Ricciardi, Gli Squallidor – Tributo Squallor, Gabriele Esposito, Marco Calone, La Nina, Aka 7even – Venerdì 24 giugno – Follya, Sissi, Alex, Peppino Di Capri con Rosa Chiodo, Monica Sarnelli, Nicola Siciliano, Roberta Tondelli, Enzo Dong, Roberto Lama – Sabato 25 giugno – Cristiano Malgioglio, Dario Sansone dei Foja, Antonella Morea, Mavi Gagliardi, Anna Capasso, Diego Armando Maradona Junior, Francesco Da Vinci, Jay Lillo – Domenica 26 giugno – TRIBUTO A LOREDANA SIMIOLI – Gigi D’Alessio, Luchè, Eugenio Bennato, Andrea Sannino, Tommaso Primo, Hal Quartier Maggiori informazioni – Napoli Pizza Village

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Sagra delle Trofie con Radicchio e Porcini – Sant. Eustacchio di Montoro (AV) – D al 24 al 26 giugno 2022 presso il Parco del Sole alla Fraz. San Eustachio di Montoro si terrà la XXII^ Sagra Trofie con Radicchio e Porcini . Una sagra che è diventata un appuntamento significativo per chi ama le cose semplici e genuine della nostra terra e si terrà, nei due weekend di venerdì e sabato a partire dalle 19.30 fino alle ore 24.00 mentre la domenica gli stand saranno aperti a pranzo e a cena . Una bella sagra molto frequentata e che rispecchia le vere tradizioni del posto e per questo richiama tanti visitatori di anno in anno. Non mancherà nelle serate la buona musica dal vivo, con gruppi folk, latino americano ed è prevista un’apposita area per bambini e un ampio parcheggio custodito. Non mancheranno Trofie con Radicchio e Porcini; Gnocchi alla Borgense; Risotto con Porcini; Scaloppina con Porcini e poi Salsiccia alla brace con Porcini; Panino con Salsiccia con vari contorni; Patatine; Frittelle; Dolce e tanto buon Vino Doc Irpino.Maggiori informazioni Sagra Trofie con Radicchio e Porcini

