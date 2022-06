Eventi per bambini e famiglie a Napoli e nelle vicinanze nel weekend dal 17 al 19 giugno 2022

Tanti eventi e cose da fare a Napoli per bambini e le loro famiglie con visite, mostre, laboratori e tante attività di svago quasi tutte all’area aperta. Ecco il programma del weekend dal 17 al 19 giugno 2022

Riprendono anche gli eventi per bambini e famiglie, con la massima prudenza e rispettando le normative in vigore, per passare, in sicurezza, dei momenti sereni e di gioco in città e nelle vicinanze quasi sempre all’area aperta. Tra i tanti eventi che si svolgono a Napoli e nelle vicinanze per il weekend dal 17 al 19 giugno 2022 vi segnaliamo di seguito quelli per bambini e famiglie consigliandovi di contattate gli organizzatori per conoscere tutte le informazioni precise e le misure di sicurezza adottate.

EVENTI PER BAMBINI A NAPOLI NEL WEEKEND

Super Heroes & Co. nel Parco Robinson della Mostra D’Oltremare a Napoli

Fino al 31 luglio 2022 una mostra particolare a Napoli che consentirà di fare un viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi nel parco Robinson della Mostra d’oltremare Super Heroes & Co

Open Air: il Teatro dei Piccoli nel parco dalla Mostra d’Oltremare di Napoli

Continuano anche per giugno e fino a domenica 31 luglio 2022, in linea di massima in tutti i fine settimana e nei festivi, gli eventi della rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli con spettacoli tra teatro, concerti e laboratori per bambini Open Air: il Teatro dei Piccoli

Campania Teatro Festival: visite ed eventi gratuiti per bambini tutto il giorno a Capodimonte

­Un grande festival non solo teatrale il Campania Teatro Festival ma anche bellissimi spettacoli per bambini visite guidate a piedi e in bici, Yogacanto e incontri per armonizzare spirito e natura. Campania Teatro Festival: eventi gratuiti a Capodimonte

Mann For Kids: laboratori didattici gratuiti per bambini al MANN

Ricominciate, in sicurezza, le iniziative gratuite per bambini del MANN, il grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli. “Fatti mandare al MANN” che prevede eventi gratuiti fino a giugno 2022 Prossimo Domenica 19 giugno 2022– Archeological clones Fatti mandare al MANN”

LaniKids25: appuntamenti per bambini e famiglie a Santa Caterina a Formiello

10 appuntamenti fino al 18 giugno 2022, tra cultura e gioco, intrattenimento e aggregazione per bambini e famiglie al Lanificio25, a Porta Capuana nella Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello Prossimo Sabato 18 Giugno – Laboratorio di lettura – libreria Mio nonno è Michelangelo” LaniKids25

Pizza Village sul Lungomare: La sera grandi concerti gratuiti e anche laboratori per bambini

Da venerdì 17 a domenica 26 giugno 2022 ritorna la grande festa del Pizza Village sul Lungomare di Napoli con 40 veri forni per pizza e con le più famose pizzerie del mondo. Ogni sera tanti concerti ed eventi gratuiti. Il programma dei concerti

Gratis fino a 12 anni le visite serali con Taralli alle Catacombe di San Gennaro a Napoli

le Aperivisite, con Aperitivo sono particolari visite serali nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli con aperture il sabato e domenica sera. Una suggestiva visita guidata serale che ci permetterà di conoscere uno dei luoghi più belli e straordinari della città, una delle cavità sotterranee più belle che esistono in città ed anche un luogo di eccezionale memoria storica per Napoli. Fino a 12 anni sono gratuite. prossimi 18 e 19 giugno Visite serali Catacombe di San Gennaro

ETHNE, le Danze del mondo all’Edenlandia sei spettacoli gratuiti

Sei serate gratuite, per la rassegna ETHNE Danze dal mondo che ci proporrà le danze da tutto il mondo con 12 spettacoli in sei serate. 9 giugno 2022: SWIG, Claudio Baiamonte -16 giugno 2022: TANGO, Vincenzo Caiazzo. .. ETHNE, all’Edenlandia

Incontri gratuiti di Yoga nel parco della Villa Floridiana a Napoli

Fino al 18 giugno 2022 al via “Il Benessere in Floridiana”, un ciclo di incontri gratuiti per adulti e bambini dedicati al benessere, nel parco della Floridiana. Prossimo 18 giugno Il Benessere in Floridiana

Festa d’estate 2022 gratuita a Nisida: passeggiata tra i sentieri dell’isola chiusa al pubblico

Si terrà domenica 19 giugno 2022 sull’Isola di Nisida, a Napoli, la “Festa d’estate a Nisida con Nesis” con una passeggiata tra la natura ed esposizione di manufatti artistici. Una mattinata speciale e gratuita a Nisida. Festa d’estate 2022 gratuita a Nisida

Gratis per i bambini Palazzo Piacentini a via Toledo, sede del Banco di Napoli e nuovo Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli

Aperture serali a soli 2 euro al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (gratis fino a 18 anni)

Fino al 14 luglio 2022, tutti i giovedì sera il MANN di Napoli effettuerà una apertura straordinaria serale dalle 20 alle 23, al costo simbolico di soli 2 euro. Prossimo 16 giugno. Aperture serali a soli 2 euro al MANN

Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata,Si paga solo 3 euro Riapre il Maniero

Apre al Vomero il Lego Store, il primo negozio a Napoli

Aprirà prossimamente a Napoli, nella centralissima via Scarlatti, nella grande isola pedonale del Vomero, il primo negozio Lego Store in città per la felicità di tutti i seguaci dei mattoncini colorati. La Lego a Napoli

Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze

Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare. Il Museo del Mare fa parte del bellissimo Acquario che si trova nella a Napoli nella Villa Comunale L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia ed è da visitare assolutamente.

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

ingresso gratuito e tante attrazioni che costano dai 2 ai 3 euro. A Edenlandia l’ingresso è sempre gratuito e le giostre costano 2o 3 euro solo per poche 5 euro. L’elenco Orari e prezzi dei singoli giochi

In mostra al Mann i giocattoli dei bambini di 2000 anni fa

Fino al 2 giugno 50 reperti, recuperati dai depositi del Museo per la mostra “Giocare a regola d’arte”, oggi tesori ma, secoli fa, semplici giocattoli dei nostri antenati. Giocare a regola d’arte

EVENTI PER BAMBINI NELLE VICINANZE DI NAPOLI

La casina del re Lazzarone: spettacolo itinerante notturno alla Casina Vanvitelliana

Sabato 18 Giugno alle ore 21,00 e 22.15, “Una notte in casina” con lo spettacolo itinerante “La casina del re Lazzarone” un evento da non perdere nella splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro. Una notte in casina”

Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiata notturna con degustazione

Il 18 e 25 giugno 2022, si terrà una bella passeggiata notturna sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei alla scoperta delle ultime lucciole. In punta di piedi si esplorerà la sponda destra del lago d’Averno alla ricerca delle lucciole “Lucciole e Sibilla”

L’Infiorata di Cusano Mutri: ritornano i tappeti di fiori per le strade del Borgo

Domenica 19 giugno 2022 a Cusano Mutri, il bellissimo borgo del Sannio, si ritorna a festeggiare in presenza l’Infiorata del Corpus Domini. Tutto il centro storico di Cusano Mutri sarà coinvolto per ospitare per le strade le realizzazioni di quadri floreali L’Infiorata di Cusano Mutri

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere ed esplorare il Parco Nazionale del Vesuvio

Il Vesuvio è un luogo straordinario, un vero paradiso della biodiversità che può essere comodamente esplorato a piedi grazie a 11 straordinari sentieri immersi nella macchia mediterranea, lunghi in totale quasi 60 chilometri, tra panorami stupendi e luoghi unici al mondo Gli 11 straordinari sentieri del Vesuvio

Walking With Fireflies: la danza delle lucciole

Nella splendida cornice dei Campi Flegrei Morea vi accompagnerà in un percorso naturalistico guidato alla scoperta della magica danza delle lucciole, che illuminano le passeggiate serali di prima estate. Uno spettacolo naturale da non perdere. Un evento che è particolarmente adatto ai bambini … di ogni età e si svolgerà di sera dei Campi Flegrei Una bella passeggiata serale che ci porterà, camminando tra i sentieri attorno al lago, a vedere lo spettacolo unico delle lucciole nel loro ambiente naturale. La passeggiata serale si terrà nei giorni 17- 19 Giugno 2022 alle 20,15. Costo: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni Prenotazione obbligatoria e informazioni 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Evento ufficiale Morea

Il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2022

Da sabato 11 giugno 2022 riprende il servizio di bus giornaliero dell’EAV che va dall’Arenella a Miseno, dalle colline di Napoli allo splendido mare di Miseno sulla costa Flegrea passando dal Vomero e dalla zona di Fuorigrotta Il Bus del Mare

“Living Dinosaurs”: la mostra con i grandi dinosauri vicino la Reggia di Caserta

Nei grandi Giardini vicino alla Reggia di Caserta, fino al 26 Giugno la mostra “Living Dinosaurs”, con più di 30 specie di dinosauri in scala reale che si muovono, respirano e prendono vita nel più grande parco giurassico d’Europa. “Living Dinosaurs”

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.