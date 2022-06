L’Infiorata di Cusano Mutri: ritornano i tappeti di fiori per le strade del Borgo del Sannio

Il centro storico di Cusano Mutri ospiterà per le strade dei quadri floreali per la celebre Infiorata realizzata con migliaia di petali variopinti dando luogo ad uno spettacolo veramente unico ed eccezionale

Domenica 19 giugno 2022 a Cusano Mutri, il bellissimo borgo del Sannio, si ritorna a festeggiare in presenza l’Infiorata del Corpus Domini.Tutto il centro storico di Cusano Mutri sarà coinvolto per ospitare per le strade le realizzazioni di quadri floreali che saranno di nuovo allestiti nuovamente nelle strade cittadine per la celebre Infiorata.

Un evento che inizia a “prendere forma” di prima mattina alle 6, a causa della delicatezza dei fiori che vengono stesi a forma di tappeto per le strade del borgo antico di Cusano Mutri ma già sabato il giorno precedente alla grande festa, nel tardo pomeriggio i vari artisti iniziano a tracciare i disegni per strada.

Una storica tradizione del Borgo beneventano

L’Infiorata di Cusano Mutri si svolge da tempo immemorabile nel bel borgo del beneventano ed è un vanto dei cittadini e degli artisti locali, che per la sua realizzazione utilizzano, essenzialmente, fiori che nascono spontaneamente nei dintorni.

La tradizione vuole che alcuni giorni prima della festa, tantissime di donne, uomini e bambini del luogo vanno nei campi dei dintorni per cogliere i fiori avendo cura di scegliere quelli dai colori più vivi che dovranno poi essere usati per i fantastici disegni .

E poi, in genere la mattina del “Corpus Domini” si svolge la grande festa a Cusano Mutri, già famosa per la sagra dei funghi che vi si svolge da anni. Tante strade e piazze si riempiranno dei volontari e degli artisti dell’Infiorata che, seguendo i disegni tracciati il giorno prima riempiranno le varie parti con migliaia di petali variopinti dando luogo ad uno spettacolo veramente unico ed eccezionale. Per realizzare questo tappeto bellissimo di disegni colorati saranno usati petali di fiori, terra, segatura, fondi di caffè, semi ed erba. Uno spettacolo da non perdere.

L’infiorata, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune con il supporto di InfiorItalia e Università Pastorale di Cusano Mutri, si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti per l’emergenza.

Programma dell’Infiorata di Cusano Mutri 2022

Sabato 18 Giugno 2022

19:30 – in piazza Orticelli. Ci sarà la distribuzione del verde della cornice a tutti i gruppi che lo potranno così tagliare

Seguirà una serata con balli e canti.

Domenica 19 Giugno 2022

ore 6.00 – Inizio decorazioni tappeti floreali;

ore 18.30 Chiesa dei SS. Pietro e Paolo Santa Messa e processione del Corpus Domini verso la Chiesa di San Giovanni Battista.

