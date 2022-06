Super Heroes & Co. nel Parco Robinson della Mostra D’Oltremare a Napoli

Una mostra particolare a Napoli che consentirà di fare un viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi. Una passeggiata tra le ambientazioni dei personaggi più conosciuti dal pubblico nel parco Robinson della Mostra d’oltremare

Da qualche giorno nel Parco Robinson della Mostra D’Oltremare di Napoli è arrivata Super Heroes & Co una particolare mostra che consente di compiere un particolare viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi.

Un evento che offre l’opportunità per un’avventurosa passeggiata tra le ambientazioni appartenenti ai vari personaggi amati da grandi e bambini e con la possibilità di divertirsi e partecipare a vari laboratori ludici e didattici.

Una passeggiata emozionante tra le ambientazioni dei vari personaggi

La mostra ci porta in vari spazi dedicati ai Super Eroi, come all’ingresso con il magico Future Castle, e poi con aree dedicate a Batman, Goldrake, Lego Super Hero, Spider Man e Hulk, fino a giungere all’appassionante labirinto di Alice. Non mancherà un’area food con le specialità ispirate al mondo dei cartoni.

Un evento che farà conoscere ai bambini, e ai loro accompagnatori, il mondo dei Super Heroes & Co, anche con fotografie e selfie entrando nel mondo dei fantastici personaggi dei fumetti, della narrativa, dei cartoni animati e del cinema. L’evento è organizzato da Alta Classe Lab, We Share, Next Event e Promotion.

La mostra “I Super Heroes & Co.” resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e il sabato la domenica e i festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato.

Quando: dal 2 giugno al 31 luglio 2022

dal 2 giugno al 31 luglio 2022 Orar i lunedì-venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20/Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato.

i lunedì-venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20/Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 21 con orario continuato. Dove: Parco Robinson Mostra d’Oltremare – Napoli (ingressi da viale Kennedy 54, via Marconi e via Terracina)

Parco Robinson Mostra d’Oltremare – Napoli (ingressi da viale Kennedy 54, via Marconi e via Terracina) Prezzo biglietto: da 3 a 11 anni compiuti 10 euro – dai 12 anni 13 euro – Prevendite online su TicketOne

da 3 a 11 anni compiuti 10 euro – dai 12 anni 13 euro – Contatti e informazioni: 3393194813 – 0812482200 Evento Ufficiale

