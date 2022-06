“Opera(a)mare”: concerto gratuito del Teatro San Carlo alla Marina Corricella a Procida

© Napoli da Vivere

Un bellissimo concerto gratuito “Opera(a)mare” del Coro del San Carlo con anche le più belle melodie napoletane tra le bellezze del borgo di Marina di Corricella a Procida. 200 posti a sedere con prenotazione obbligatoria e posti in piedi senza prenotazione

Dopo il grande successo del primo appuntamento alla Marina Chiaiolella un secondo e più suggestivo appuntamento con “Opera(a)mare”, il bellissimo concerto gratuito del Coro del Teatro San Carlo che sabato 25 giugno 2022 si esibirà nella straordinaria Marina della Corricella a Procida

Grande successo per l’appuntamento del 3 giugno alla Chiaiolella con il Coro che si è esibito dai balconi e dalle terrazze e il pubblico disposto tra le case e le terrazze vista mare e anche sul porto e sulle barche del porticciolo della Chiaiolella per portare la presenza del Teatro San Carlo e dell’opera lirica a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Una serata straordinaria che si ripete nell’incanto della Corricella

Il concerto “Opera(a)mare”, un progetto nato in collaborazione con la Fondazione Teatro di San Carlo è diretto da José Luis Basso, con Vincenzo Caruso al pianoforte, il Coro del Teatro di San Carlo e si ripeterà, sempre gratuitamente anche sabato 25 giugno 2022 tra le bellezze della Marina Corricella. Sono previsti 200 posti a sedere con prenotazione obbligatoria e posti in piedi senza prenotazione.

Anche qui il coro si disporrà tra le particolari architetture del borgo marinaro proponendo un viaggio tra le radici della musica napoletana passando per l’Italia e l’Europa tra il XIX e XX secolo, tra le note che propongono le parole di poeti come Bovio, Di Giacomo e D’Annunzio e i canti tradizionali del popolo napoletano e procidano, come “La Procidana”. La partecipazione ai concerti è completamente gratuita. Sono previsti 200 posti a sedere con prenotazione obbligatoria e posti in piedi senza prenotazione.

“Opera(a)mare”: il Teatro San Carlo alla Marina Corricella a Procida. Il Programma

Barcarola – dall’opera I due Foscari, musica di Giuseppe Verdi, testo di Francesco Maria Piave (1842)

“Alla fiera di Mastr’Andrea” – canzone tradizionale, elaborazione di Gaetano Panariello

“’A Vucchella” – canzone napoletana, musica di Francesco Paolo Tosti, testo di Gabriele D’Annunzio, elaborazione per coro e pianoforte di Giuseppe Polese (1907)

“Marechiare” – canzone napoletana di Francesco Paolo Tosti, testo di Salvatore Di Giacomo, elaborazione per coro e pianoforte di Giuseppe Polese (1886)

Entr’acte et Barcarolle – dall’opera Les contes d’Hoffmann, musica di Jacques Offenbach, testo di Jules Barbier (1881)

“La Procidana” – canto tradizionale dell’isola di Procida, arrangiamento per coro e pianoforte di Vincenzo Caruso

“Michelemmà” – canzone napoletana tradizionale, arrangiamento per coro e pianoforte di Vincenzo Caruso

“Canto delle lavandaie del Vomero” – canzone napoletana tradizionale, arrangiamento per coro e pianoforte di Vincenzo Caruso

Tarantella di Primavera – musica di Riccardo Fiorentino, testo di Daniele Ventre per il coro del Teatro di San Carlo (2020)

I Gondolieri “Quartettino” – musica di Gioachino Rossini

“’O paese d’ ‘o sole” – musica di Vincenzo D’Annibale, testo di Libero Bovio (1925)

“Torna a Surriento” – musica di Ernesto De Curtis, testo di Gianbattista De Curtis, arrangiamento per coro e pianoforte di Vincenzo Caruso (1894)

La Danza “canzoncina” – musica di Gioachino Rossini, testo di carlo Pepoli, elaborazione per coro e pf. di Giuseppe Polese (1835)

“Mandulinata a Napule” – musica di Ernesto Tagliaferri, testo di Ernesto Murolo, arrangiamento per coro di Claudio Riffero (1921)

“’O surdato ‘nnammurato”- musica di Enrico Cannio, testo di Aniello Califano, arrangiamento per coro di Claudio Riffero (1915)

“I’ te vurria vasà” – musica di Eduardo Di Capua, testo Vincenzo Russo, trascrizione per coro di Claudio Luongo (1900)

Tarantella Napoletana, dall’opera buffa Piedigrotta – musica di Luigi Ricci, testo di Marco D’Arienzo, arrangiamento per coro e pianoforte di Vincenzo Caruso (1852)

“’O sole mio” – musica di Eduardo Di Capua e Alfredo Mazzucchi, testo di Giovanni Capurro, arrangiamento per coro e pianoforte Vincenzo Caruso (1898)

“Funiculì funiculà” – musica di Luigi Denza, testo di Giuseppe Turco, arrangiamento per coro di Claudio Riffero (1890)

Marina Corricella – Procida sabato 25 giugno 2022 alle 20.30 – La partecipazione ai concerti è completamente gratuita. 200 posti a a sedere con prenotazione obbligatoria / posti in piedi senza prenotazione. informazioni e prenotazioni da effettuare sul sito ufficiale di Procida Capitale Italiana della Cultura

