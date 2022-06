Festival del Giallo a Napoli: 50 scrittori e 25 eventi dedicati ai misteri dei gialli

A Napoli un nuovo festival del libro, stavolta del libro giallo con quattro giorni di eventi tutti dedicati ai libri con otre cinquanta scrittori e tanti eventi in compagnia dei più grandi scrittori di gialli italiani sulla Terrazza dell’Istituto Francese di Napoli con Maurizio De Giovanni presidente del Festival

Il Festival del Giallo Città di Napoli si terrà da giovedì 9 giugno 2022 alle ore 18 fino a domenica 12 giugno 2022 alle 14 presso l’Istituto Francese di Napoli di via Crispi. con quattro giorni tutti dedicati ai libri.

Al Festival del Giallo Città di Napoli parteciperanno oltre cinquanta scrittori, e ci saranno 25 eventi, due mostre e tre serate esclusive in compagnia dei più grandi scrittori di gialli italiani, eventi che si terranno sulla Terrazza dell’Istituto Francese che ospiterà l’intera manifestazione.

Maurizio De Giovanni presidente del Festival

Il Festival è nato grazie alla volontà della Casa Editrice Gialli.it e della Libreria Iocisto di Napoli e vede la Direzione Artistica di Ciro Sabatino. Il Festival del Giallo Città di Napoli ha la Presidenza onoraria di Maurizio de Giovanni e vedrà la partecipazione della La Scuola Italiana di Comix, del Museo Archeologico Nazionale, del Goethe-Institut, della Scuola di Cinema, e di CortoNero..

Il Festival inizia giovedì 9 giugno alle ore 18 con l’inaugurazione della grande Mostra su Sherlock Holmes offerta al Festival da Gabriele Mazzoni, studioso e collezionista tra i più noti del mondo.

Festival del Giallo Città di Napoli – programma

Giovedì 9 giugno 2022

ore 18 – Sala Mostre – Apertura Festival e Inaugurazione Mostra Sherlock Holmes Intervengono: Gabriele Mazzoni e Uno Studio in Holmes – The Sherlock Holmes society of Italy

ore 19 – Cinema – Gialli&SerieTv – Intervengono: Gabriella Genisi, Barbara Petronio, Patrizia Rinaldi Conduce: Diana Lama e Raffaele Marino

ore 21 – in Terrazza – Aperitivo Fotografico – NERO NAPOLETANO – Contest Fotografico a cura di Spazio Tangram Napoli

Durante la serata… Tutto il Nero che c’è – da Bernardi a Ferrandino storia del noir italiano – Intervengono: Tommaso de Lorenzis, Lorenzo Scano, Marco Bernardi – Conduce: Sara Bilotti

Venerdì 10 giugno 2022

ore 9 – in Terrazza – Cornetti e Delitti A colazione con gli scrittori – Barbara Petronio, Lorenzo Scano, Serena Venditto e tanti altri

ore 10,30 – in Giardino – Petrosino – e i detectives eroi – Intervengono : Aldo Putignano, Giancarlo Vitagliano Conduce : Sergio Brancato

ore 11,30 – in Giardino – Gangster Story – da Suburra a Gomorra – Intervengono : Barbara Petronio e Scuola di Cinema di Napoli Conduce : Roberta Inarta

ore 12,30 – al Cinema – I Gialli Mondadori – L'inizio di tutto – Intervengono : Franco Forte, Maria Elisa Aloisi, Nora Venturini Conducono : Diego e Diana Lama

La pausa pomeridiana (la 'controra' come la chiamano a Napoli), può essere vissuta – guardando cortometraggi noir nella bella sala cinematografica del Grenoble. Due ore di CortoNero (dalle 14 alle 16) e potete anche dormire un po' . Subito dopo si va veloci…

ore 14 – al Cinema – Noir nda Cuntrora – Corti e neri – A cura di : CortoNero – Conduce : Gennaro Maria Cedrangolo

ore 16 – in Giardino – Nero, quasi dark – Noir, istruzioni per l'uso – Intervengono : Francois Morlupi, Romano De Marco – Conduce : Luca Crovi

ore 17 – al Cinema – Gatti neri e vicoli bui – dove si incontrano i giallisti – Intervengono : Maurizio de Giovanni, Francesco Pinto, Serena Venditto Conduce : Aldo Putignano (letture Paquito Catanzaro)

ore 18 – in Giardino – Imma Tataranni – i grandi personaggi del Giallo – Interviene : Mariolina Venezia

ore 19 – al Cinema – Processo a Sherlock Holmes – Magistrati napoletani contro il detective più famoso del mondo Intervengono : Giancarlo De Cataldo, Luigi De Magistris, Raffaele Marino, Direttivo Uno Studio in Holmes, Elio Palombi (che difenderà Holmes) – Conduce : Ciro Sabatino

(questo evento era con prenotazione obbligatoria ed è sold out) – La sentenza nei confronti del detective più famoso del mondo verrà pronunciata entro le 21,30. Quindi una breve pausa di trenta minuti (per bere qualcosa e chiacchierare con gli scrittori e gli operatori presenti al Festival) poi si sale in Terrazza. C’è Maurizio de Giovanni e i suoi ospiti.

ore 22 – in Terrazza – Le Notti in Giallo e Jazz – Maurizio de Giovanni incontra Carlo Lucarelli

Conduce: Luca Crovi (questo evento era con prenotazione obbligatoria ed è sold out)

Conduce: Luca Crovi (questo evento era con prenotazione obbligatoria ed è sold out)

Sabato 11 giugno 2022

ore 9 – in Terrazza – Cornetti e Delitti – A colazione con Sherlock Holmes – Intervengono: Brigitte Latella, Gabriele Mazzoni, Enrico Solito e i soci di Uno Studio in Holmes – (Si parla della presenza di Sherlock Holmes a Napoli)

ore 10,30 – in Giardino – Gialli e Fumetti – Intervengono : Daniele Bigliardo, Pasquale Ruju Conducono : Mario Punzo e Maria Rosaria Lanza

ore 11,30 – in Giardino – Alle Origini del Giallo da Poe a Collins, con in mezzo Francesco Mastriani – Intervengono : Luca Crovi, Serena Venditto – Conduce : Ciro Sabatino

ore 12,30 – al Cinema – Incontri, a Napoli – Cappellani, Romanzi Criminali e altre storie

Intervengono : Giancarlo De Cataldo, Cristina Cassar Scalia – Conduce : Sara Bilotti

Intervengono : Giancarlo De Cataldo, Cristina Cassar Scalia – Conduce : Sara Bilotti

ore 14 – al Cinema – Noir nda Cuntrora – Corti e neri – A cura di : CortoNero – Conduce : Gennaro Maria Cedrangolo

ore 15 – in Emeroteca – Convention Scrittrici di Gialli – incontro confronto per operatori (su iscrizione)- A cura di : Barbara Perna

ore 16 – in Giardino – Thriller Esoterici – nel cuore di Napoli Nera – Intervengono : Martin Rua, Anna Vera Riva, Alfredo De Giovanni, Emanule Pellecchia Conduce : Titti Marrone

ore 17 – in Terrazza – Cosy Crime – Quei delitti un po' così – Intervengono : Anna Allocca, Daniela Grandi, Valeria Corciolani, Rosa Teruzzi, Tilde Ingrosso, Lidia Del Gaudio, Serena Venditto Conduce : Barbara Perna e Diego Lama

ore 17 – in Emeroteca – Uno Studio in Holmes – Incontro con Uno Studio in Holmes – The Sherlock Holmes society of Italy Per far conoscere meglio il detective più famoso di tutti i tempi / Le dieci cose che credete di sapere su Sherlock Holmes e che non sono vere di Michele Lopez / 'O cunto d' 'o Chirchio Russo una avventura napoletana di Sherlock Holmes in napoletano: reading di Sergio Savastano / 'O cunto d' 'o Chirchio Russo di Roberto D'Ajello / I protagonisti del racconto tra realtà e finzione: Barelli e Mirabelli di Enrico Solito

ore 18,30 – al Cinema Almost Blue – Incontro con Carlo Lucarelli – Conduce : Luca Crovi (si comunica che la sala ospita solo 170 posti)

ore 20,30 – al Cinema – Premio Mysstery Iocisto – proclamazione Vincitore

Cinquina Finale : Armando Guarino, Piergiorgio Pulixi, Letizia Vicidomini, Patrizia Rinaldi, Antonio Menna Conducono : Rosaria De Cicco e Alberto Della Sala

Cinquina Finale : Armando Guarino, Piergiorgio Pulixi, Letizia Vicidomini, Patrizia Rinaldi, Antonio Menna Conducono : Rosaria De Cicco e Alberto Della Sala

al Cinema – proclamazione Vincitore : Armando Guarino, Piergiorgio Pulixi, Letizia Vicidomini, Patrizia Rinaldi, Antonio Menna : Rosaria De Cicco e Alberto Della Sala ore 22 – in Terrazza – Le Notti in Giallo e Jazz – Maurizio de Giovanni incontra Giancarlo De Cataldo, Mariolina Venezia, Cristina Cassar Scalia – Conduce: Franco Forte (questo evento era con Prenotazione Obbligatoria, ed è sold out)

Domenica 12 giugno 2022

ore 9 in Terrazza – Cornetti e Delitti – A colazione con le scrittrici – Intervengono : Daniela Grandi, Valeria Corciolani, Rosa Teruzzi, Tilde Ingrosso, Barbara Perna, Anna Allocca

ore 10 – in Giardino – Napoli – Roma, effetto notte – I gialli, le città – Intervengono : Gennaro M. Duello, Giovanni Taranto, Luana Troncanetti – Conduce : Federica Flocco

ore 10 – in Emeroteca – GemellaggiNoir – Gijòn – Napoli, passando per Torino – Al Festival il direttore de La Semana Negra Ángel de la Calle Interviene : Pasquale Ruju (Festival Dora Nera, Torino) Conduce : Cristina Marra

ore 11 – in Terrazza – Gialli al Museo – in collaborazione con Museo Archeologico Nazionale di Napoli Intervengono : Diego e Diana Lama, Serena Venditto – Conduce : Francesca De Lucia

ore 11 – al Cinema – Donne in Noir – delitti tra amiche – Intervengono : Piera Carlomagno e Letizia Vicidomini Conducono : Enza Alfano e Francesca Marone

ore 12,30 – al Cinema – Thriller Italiano – un confronto – Interviene : Piergiorgio Pulixi

Conduce : Claudia Migliore

Conduce : Claudia Migliore

al Cinema – un confronto – : Piergiorgio Pulixi : Claudia Migliore ore 13,30 – in Terrazza – Chiusura Festival – Brindisi di arrivederci

Il biglietto costa 5 euro (più 1 euro di diritto di prevendita) e può essere utilizzato a scelta in uno (e uno solo) dei giorni del Festival (da giovedì a domenica) per tutto l’arco della Giornata. Può essere acquistato Online, presso Libreria Iocisto, e/o direttamente alla biglietteria del Festival (Grenoble, via Crispi, 86 – Napoli).

Maggiori Informazioni Festival del Giallo Città di Napoli

