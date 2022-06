4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 10 al 12 giugno 2022

Ph Associazione Partenope Experience

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 10 al 12 giugno 2022ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Domenica 12 giugno – Il mistero di Partenope

Il “Mistero di Partenope” è il suggestivo titolo della passeggiata urbana al tramonto che ci condurrà alla scoperta delle origini mitologiche della nascita di Napoli e del mito della sirena Partenope. La Dea Napoletana, colei che diede origine a Napoli. Nell’immaginario collettivo una sirena, una principessa, un simbolo sacro. Tante sono le leggende attorno alla figura della bella e mistica Partenope. Il monte Echia, noto tra i napoletani come Pizzofalcone e Monte di Dio, ha restituito un’enorme quantità di reperti (VIII e VI secolo a.C.). È qui che, nel VIII secolo a.C., nacque Parthenope, il primo insediamento urbano della città che poi sarebbe diventata Napoli. Ai suoi piedi si trovavano tutta una serie di aperture, note come grotte platamonie, cioè scavate dal mare, abitate già in epoca preistorica e dove avvenivano antichi riti. Dal monte di Pizzofalcone fino alle mura del Castel dell’Ovo, cammineremo per le strade e i luoghi che hanno visto nascere Partenope. Attraverseremo i secoli, recupereremo luoghi celati e dimenticati di una Città che ha sempre qualcosa di nuovo da raccontare!

L’evento è a cura dall’Associazione Partenope Experience a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : 17:45 – Raduno partecipanti presso piazza del Plebiscito

: 17:45 – Raduno partecipanti presso piazza del Plebiscito Contributo : Adulti 15 € – Bambini fino a 6 anni gratis – da 7 a 18 anni 8€ euro.- la quota include visita guidata a cura di guida abilitata, gadget associativo e pausa golosa!

: Adulti 15 € – Bambini fino a 6 anni gratis – da 7 a 18 anni 8€ euro.- la quota include visita guidata a cura di guida abilitata, gadget associativo e pausa golosa! Organizzazione : Associazione Partenope Experience – Prenotazione obbligatoria e informazioni Tel/ Whatsapp +39 3663191005 – E-mail: partenopexperience@gmail.com

: – Prenotazione obbligatoria e informazioni Tel/ Whatsapp +39 3663191005 – E-mail: partenopexperience@gmail.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Associazione Partenope Experience

Sabato 11 giugno – Tra i luoghi di Eleonora Pimentel Fonseca

Le strade, i luoghi e le storie legate a Eleonora Pimentel Fonseca che visse e lavorò ai Quartieri Spagnoli. Fine poetessa e bibliotecaria a Corte fu una delle figure più rilevanti della Repubblica Partenopea del 1799. Donna Lionora ebbe vita tortuosa, costellata da fatti di cronaca talvolta tristi, morì impiccata a 47 anni. Scopriremo queste grandi storie con Donatella Ciano, Guida Autorizzata Regione Campania. Per chi volesse vedere una bella rappresentazione teatrale sulla vita di Eleonora Pimentel Fonseca consigliamo anche sabato e domenica sera l’evento ‘Eleonora Pimentel Fonseca, con civica espansione di cuore’ che si svolgerà proprio a Palazzo Serra di Cassano, nei luoghi dove si è svolta la grande storia di Napoli.

La visita guidata Tra i luoghi di Eleonora Pimentel Fonseca è a cura di Associazione Loro di Napoli Eventi e Cultura a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 17,00 (luogo comunicato alla prenotazione)

: – ore 17,00 (luogo comunicato alla prenotazione) Contributo : comunicato alla prenotazione

: comunicato alla prenotazione Organizzazione : Associazione Loro di Napoli Eventi e Cultura – prenotazione obbligatoria Per informazioni e prenotazioni 3475814740

: – prenotazione obbligatoria Per informazioni e prenotazioni 3475814740 Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Associazione Loro di Napoli Eventi e Cultura

Domenica 12 giugno – Palazzo Reale con Don Chisciotte

Nello splendido Palazzo Reale di Napoli, costruito nel 1600 e per ben 3 secoli centro del potere politico, sociale e culturale, una visita guidata all’Appartamento Storico di Palazzo Reale alla mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi” che permette di ricostruire la storia degli arazzi con le storie di Don Chisciotte della manifattura napoletana ispirate al romanzo di Miguel de Cervantes con l’esposizione di dipinti preparatori messi a confronto con alcuni degli arazzi conservati al Quirinale e altro. Il ciclo di Don Chisciotte fu un omaggio voluto da Carlo di Borbone al famoso scrittore iberico. L’esposizione nella Galleria del Genovese illustra la storia della serie di sette arazzi della manifattura napoletana, ispirati al capolavoro di Cervantes, con i dipinti preparatori, su 38 cartoni, messi a confronto con alcuni degli arazzi conservati al Quirinale, con le edizioni illustrate della Biblioteca Nazionale di Napoli e lo spartito dell’opera Don Chisciotte della Mancia di Paisiello, da San Pietro a Majella. Gli arazzi realizzati per la Reggia di Caserta tra il 1757 e il 1779 furono trasferiti dopo il 1870 al Quirinale.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 10,30 ingresso Palazzo Reale lato Piazza del Plebiscito termine ore 12,45 – 13 circa

: – ore 10,30 ingresso Palazzo Reale lato Piazza del Plebiscito termine ore 12,45 – 13 circa Contributo : 12 euro a persona + biglietto ingresso Palazzo Reale 10 euro

: 12 euro a persona + biglietto ingresso Palazzo Reale 10 euro Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com

: – Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno – Walking With Fireflies: la danza delle lucciole

Nella splendida cornice dei Campi Flegrei Morea vi accompagnerà in un percorso naturalistico guidato alla scoperta della magica danza delle lucciole, che illuminano le passeggiate serali di prima estate. Uno spettacolo naturale da non perdere. Un evento che è particolarmente adatto ai bambini … di ogni età e si svolgerà di sera dei Campi Flegrei Una bella passeggiata serale che ci porterà lungo le sponde del lago e che ci consentirà, camminando tra i sentieri attorno al lago, di vedere lo spettacolo unico delle lucciole nel loro ambiente naturale.

L’evento è a cura di Morea a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 20,15 (luogo comunicato in fase di prenotazione) (La passeggiata serale si terrà nei giorni 10 – 11 – 12 -14- 17- 19 Giugno 2022

: ore 20,15 (luogo comunicato in fase di prenotazione) (La passeggiata serale si terrà nei giorni 10 – 11 – 12 -14- 17- 19 Giugno 2022 Contributo : Costo: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni

: Costo: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni Organizzazione : Morea – Prenotazione obbligatoria e informazioni 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com

: – Prenotazione obbligatoria e informazioni 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Morea

