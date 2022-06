Maggio dei Monumenti 2022: gli eventi gratuiti a Napoli dal 6 al 12 giugno 2022

Museo artistico industriale Palizzi

Ultima settimana per questo straordinario Maggio dei Monumenti 2022 che ci ha regalato tantissimi e interessanti eventi gratuiti e che finirà domenica 12 giugno 2022 proponendoci, fino ad allora, tante manifestazioni da non perdere. Di seguito un elenco giornaliero degli eventi, nell’ultima settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 giugno 2022. In questa settimana ci saranno anche delle interessanti proiezioni di 5 capolavori di Herzog al Cinema Modernissimo di Napoli sempre a partecipazione gratuita

Eventi gratuiti a Napoli nella settimana dal 6 al 12 giugno 2022 per il Maggio dei Monumenti

Lunedì 6 giugno 2022

Dal 6 al 10 giugno alle h 21.00 ogni sera al Cinema Modernissimo un film della rassegna WERNER HERZOG, 5 FILM DI UN MAESTRO. proiezioni cinematografiche gratuite con dibattito. Maggiori informazioni

Martedì 7 giugno 2022

7 giugno h 18:30 MIANO Via Vittorio Veneto 116 PENSA A CIÒ CHE RESTA FUORI ESERCIZI PER RENDERE UN MURO INVISIBILE performance di danza aerea Di e con Marianna Moccia e Viola Russo Produzione FUNA Produzione Casa del Contemporaneo Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Per informazioni e prenotazioni: 345 4679142 – prenotazioni@casadelcontemporaneo.it Gli eventi non prevedono posti a sedere, possono essere a capienza limitata e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. A cura di Casa del Contemporaneo – Centro di produzione teatrale

Mercoledì 8 giugno 2022

Giovedì 9 giugno 2022

Visite guidate ai seguenti luoghi

9 giugno h 10:00 | 11.00 | 12:00 MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE “FILIPPO PALIZZI”

9 giugno h 18.00 LICEO BOCCIONI PALIZZI CONCERTO DEDICATO A ENRICO CARUSO DEL PCTO

Le visite possono essere a numero limitato per motivi logistici e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. Per informazioni: infovisitemuraria@gmail.com – 3282205563 Prenotazioni sul sito di Associazione Guide Turistiche Campania

Venerdì 10 giugno 2022

10 giugno h 21.00 Piazza Municipio ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO concerto Ingresso gratuito

10 giugno h 16.30 Partenza: piazza Dante RIABITARE INSIEME GLI SPAZI IBRIDI DELLA CITTÀ. UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DELLA SPERIMENTAZIONE CULTURALE E SOCIALE NEL CENTRO STORICO. Con Orfina Fatigato, Professoressa di composizione architettonica e urbana DiARC, Università degli studi di Napoli Federico II – Passeggiate tematiche a partecipazione gratuita. Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni.attraversareimuri@gmail.com Cell: 334 6049916 Le passeggiate possono essere a numero limitato e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore.

Sabato 11 giugno 2022

11 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00 CASTEL SANT’ELMO Via Tito Angelini, 20/A CASTEL SANT’ELMO E LE SUE MURA. TRIONFO E DECLINO DI LUISA SANFELICE. performance teatrale Testo e regia di Aniello Mallardo Con Giuseppe Cerrone, Serena Mazzei e Mario Autore Aiuto regia | musiche originali Mario Autore Produzione Piccola Città Teatro – Produzione Casa del Contemporaneo Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Per informazioni e prenotazioni: 345 4679142 – prenotazioni@casadelcontemporaneo.it Gli eventi non prevedono posti a sedere, possono essere a capienza limitata e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. A cura di Casa del Contemporaneo – Centro di produzione teatrale

11 giugno 11:30 | 13:00 | 15:30 BAGNOLI Città della Scienza BUS ROOMS E LA SOGLIA DEL MURO INVISIBILE teatro immersivo Un progetto di Bus Theater Regia Ilaria Cecere e Alessio Ferrara Con Alessio Ferrara, Ilaria Cecere, Francesca Masucci, Yuri Parascandolo Produzione Bus Theater – Ilaria Cecere, Alessio Ferrara e Roberta Ferraro Organizzazione Roberta Ferraro Tecnica e allestimenti Luigi Tornincasa, Eva Di Jorio Produzione Casa del Contemporaneo Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Per informazioni e prenotazioni: 345 4679142 – prenotazioni@casadelcontemporaneo.it Gli eventi non prevedono posti a sedere, possono essere a capienza limitata e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. A cura di Casa del Contemporaneo – Centro di produzione teatrale

11 giugno h 18:00 | 19:00 | 20:00 MURALE DI MARADONA Via Vicinale Paradiso, 36-46 CAMPO PARADISO: L’ECO DEI SOGNI performance teatrale Di e con Giampiero Schiano – Produzione Casa del Contemporaneo Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Per informazioni e prenotazioni: 345 4679142 – prenotazioni@casadelcontemporaneo.it Gli eventi non prevedono posti a sedere, possono essere a capienza limitata e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. A cura di Casa del Contemporaneo – Centro di produzione teatrale

11 giugno h 10.00 Partenza: piazzale stazione metropolitana Piscinola-Scampia SCAMPIA, UN RACCONTO DI LUOGHI E DI PERSONE Con Daniela Buonanno, Architetto e Ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Napoli Federico II – Passeggiate tematiche a partecipazione gratuita. Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni.attraversareimuri@gmail.com Cell: 334 6049916 Le passeggiate possono essere a numero limitato e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore.

11 giugno h 16.00 Partenza: piazzale stazione metropolitana Frullone GRAZIA E ARMONIA AL TEMPIO BUDDISTA Narratrice Charuni Dissanayaka, mediatrice culturale di origine srilankese. Danze tradizionali srilankesi a cura di Sri Ridma. – Passeggiate e incontri interculturali a partecipazione gratuita. Le passeggiate e gli incontri possono essere a numero limitato e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. Per informazioni e prenotazioni: migrantournapoli@coopcasba.org Cell. 334 6049916 A cura di Casba Società Cooperativa Sociale – Migrantour Napoli

Visite guidate ai seguenti luoghi

11 giugno h 16:00 | 18:00 PALAZZO S. GIACOMO

11 giugno h 10:00 | 10:30 CHIESA DI S.ANNA ALLE PALUDI

11 h 10:00 | 11:00 | 12:00 TERME ROMANE DI VIA TERRACINA

11 giugno h 11:00 COMPLESSO MONUMENTALE DELL’ANNUNZIATA

11 giugno h 10:30 COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO MAGGIORE

11 giugno h 17:00 MOSTRA D’OLTREMARE

11 giugno h 10:30 CHIESA DI SAN SEVERO AL PENDINO

11 giugno h 10:30 AREA ARCHEOLOGICA DI CARMINIELLO AI MANNESI

11 giugno h 10:30 CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO

11 giugno h 10:00 | 12:00 ARCHIVIO DI STATO E CHIOSTRO DEL PLATANO

11 giugno h 10.00 BASILICA DI SAN GIOVANNI MAGGIORE

Le visite possono essere a numero limitato per motivi logistici e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. Per informazioni: infovisitemuraria@gmail.com – 3282205563 Prenotazioni sul sito di Associazione Guide Turistiche Campania

Domenica 12 giugno 2022

12 giugno h 10.00 Partenza: piazzale eremo di S. Salvatore ai Camaldoli LA COLLINA SEGRETA: VEDUTE E VILLAGGI DIMENTICATI DEI CAMALDOLI Con Pasquale Liccardo Passeggiate tematiche a partecipazione gratuita. Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni.attraversareimuri@gmail.com Cell: 334 6049916 Le passeggiate possono essere a numero limitato e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore.

12 giugno h 11.00 Partenza: metropolitana linea 2 fermata Napoli Gianturco. A GIANTURCO NEL PAESE DI MEZZO – INCONTRO CON LE MONACHE BUDDISTE CINESI Nella China Town napoletana un incontro speciale con le monache buddiste cinesi nel loro luogo di preghiera e socialità. In collaborazione con la Cooperativa Sociale Culturale Italo-Cinese 中意学校. – Passeggiate e incontri interculturali a partecipazione gratuita. Le passeggiate e gli incontri possono essere a numero limitato e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. Per informazioni e prenotazioni: migrantournapoli@coopcasba.org Cell. 334 6049916 A cura di Casba Società Cooperativa Sociale – Migrantour Napoli

Visite guidate ai seguenti luoghi

12 giugno h 10:00 | 11:00 | 12:00 TERME ROMANE DI VIA TERRACINA

12 giugno h 10:00 MOSTRA D’OLTREMARE

12 giugno h 11.00 CHIESA DI S. MARIA DI PORTOSALVO

12 giugno h 10.00 | 12:00 CHIESA DI S. MARIA DELL’INCORONATA

Le visite possono essere a numero limitato per motivi logistici e possono subire variazioni per cause meteorologiche o di forza maggiore. Per informazioni: infovisitemuraria@gmail.com – 3282205563 – Prenotazioni sul sito di Associazione Guide Turistiche Campania

Maggiori informazioni – Maggio dei Monumenti 2022 a Napoli

