La Villa del Poeta: spettacolo itinerante nella Villa delle Ginestre su Giacomo Leopardi

Uno spettacolo particolare che si svolgerà nella bellissima villa delle Ginestre, dimora storica della famiglia Ranieri, che ospitò Giacomo Leopardi nel suo soggiorno a Torre del Greco. Un evento che si terrà nei luoghi dove veramente visse il grande poeta

Contenuto sponsorizzato

Sabato 11 giugno 2022, con quattro particolari spettacoli alle ore 16.15, 17.15, 18.15, e 19.15, Karma, Arte Cultura Teatro ci porterà nella bellissima villa delle Ginestre, dimora storica della famiglia Ranieri, che ospitò Giacomo Leopardi nel suo soggiorno a Torre del Greco.

Tra il Vesuvio e il golfo di Napoli, ripercorreremo gli ultimi giorni del grande poeta, nel luogo in cui compose la meravigliosa “La Ginestra” e scopriremo il rapporto fra Leopardi, Antonio Ranieri, e sua sorella Paolina. Si visiterà anche la straordinaria terrazza che offre il panorama a 360° dal Vesuvio al Golfo ed anche la vera stanza in cui soggiornò il Poeta.

L’evento si terrà a Villa delle Ginestre, a Torre del Greco, che realmente ospitò il grande poeta. Già entrando nella storica cucina della villa si inizia a respirare un’atmosfera molto particolare, patinata, emozionante.

Poi Antonio e Paolina Ranieri accoglieranno le persone per condurle nella stanza che ospitò il Poeta in un clima che riporta lo spettatore all’epoca in cui visse il grande Leopardi, con il rapporto con la natura, con Napoli, con i Ranieri e con la sua malattia.

Uno spettacolo molto emozionante, con testi e la regia di Antonio Ruocco e l’organizzazione generale di Antonio Raia. Un testo ambientato a Villa delle Ginestre, oggi appartenente alla Fondazione Ente Ville Vesuviane, una villa, piccola, ma bellissima, fra il Vesuvio e il Golfo che è il luogo ideale per questo tipo di spettacolo reso ancora più suggestivo dagli attori Ciro Scherma, che interpreta Antonio Ranieri, Valeria Ariota nella parte di Paolina Ranieri e da Ottavio Buonomo in quella di Giacomo Leopardi.

La Villa del Poeta: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 11 Giugno 2022 alle ore 16.15/17.15/18.15/19.15 durata: Circa 1 h.

Sabato 11 Giugno 2022 alle ore 16.15/17.15/18.15/19.15 durata: Circa 1 h. Dove: Villa delle Ginestre, Via Villa delle Ginestre 19, Torre del Greco (NA )

Villa delle Ginestre, Via Villa delle Ginestre 19, Torre del Greco (NA Prezzo biglietto: Contributo di partecipazione 15,00 euro (compreso di biglietto d’ingresso) – ridotto da 6 a 10 anni: 10,00 euro – gratuito 1-5 anni

Contributo di partecipazione 15,00 euro (compreso di biglietto d’ingresso) – ridotto da 6 a 10 anni: 10,00 euro – gratuito 1-5 anni Contatti e informazioni: L’evento rispetterà tutte le normative vigenti – Per partecipare è obbligatoria la prenotazione attraverso un whatsapp al num. 342 732 9719– Karma Arte Cultura Teatro

