Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana 6 all’11 giugno 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 6 a sabato 11 giugno 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 6 a sabato 11 giugno 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

ETHNE, le Danze del mondo all’Edenlandia sei spettacoli gratuiti

Sei serate gratuite, per la rassegna ETHNE Danze dal mondo che ci proporrà le danze da tutto il mondo con 12 spettacoli in sei serate. Giovedì 9 giugno 2022: SWIG, Claudio Baiamonte – A New York, ad Harlem nelle affollate sale da ballo degli anni Trenta nasce il Lindy Hop, una danza vernacolare afro americana che riuscì a superare le discriminazioni sociali e razziali dell’epoca. Lo spettacolo è del Cotton Swing scuola di Lindy Hop e Solo Jazz nata nel 2014 a Napoli. ETHNE, all’Edenlandia

Concerti gratuiti a Napoli in attesa del Campania Teatro Festival

A giugno inizierà il Campania Teatro Festival 2022, il grande festival teatrale della Campania che prevede quest’anno oltre 140 spettacoli internazionali e nazionali a un massimo di 8 euro. Nel frattempo 7 concerti gratuiti a Napoli in attesa del Campania Teatro Festival, Prossimo Giovedì 9 giugno da IAV in Arte Vesuvio, Via Marino Turchi, 21, con Fiabe per rimettersi al mondo di Luca Iavarone, direttore creativo di Fanpage, ma anche musicista e comunicatore Sette concerti gratuiti

Incontri gratuiti di Yoga nel parco della Villa Floridiana a Napoli

Fino al 18 giugno 2022 si terrà la rassegna “Il Benessere in Floridiana”, un ciclo di incontri gratuiti di Yoga per adulti e bambini dedicati al benessere, nel parco della Floridiana. Gli appuntamenti sono ideati per avvicinare i partecipanti al benessere nella natura attraverso l’incontro con diverse discipline orientali ed in particolare con lo Yantra Yoga, uno dei più antichi sistemi di yoga attualmente conosciuti. In particolare, Teatrino di Verzura, mercoledì 8 giugno 2022 – Ore 10.30 | KUMAR KUMARI per bambini Lezione pratica per bambini, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione. Ore 11.30| YANTRA YOGA per adulti Lezione pratica per adulti, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione.. Il Benessere in Floridiana

Concerto gratuito al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. Prossimo venerdì 10 giugno -“La tastiera galante di Giovanni Paisiello” – Concerto sullo strumento donato a Paisiello da Caterina II di Russia pianoforte Francesco Pareti musiche di G. Paisiello, W. A. Mozart, L. van Beethoven in collaborazione con la Fondazione Pietà dei Turchini di Napoli nell’ambito della stagione

BONUS – Gli eventi gratuiti del MAGGIO DEI MONUMENTI durante la settimana

Per il periodo del Maggio dei Monumenti, Napoli da Vivere pubblicherà anche uno speciale, a inizio settimana, con tutti gli eventi gratuiti della Settimana. Gli eventi gratuiti del Maggio dei Monumenti dal 6 al 12 giugno 2022

