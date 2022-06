VitignoItalia 2022 a Castel dell’Ovo: Napoli Capitale del Vino per tre giorni

Ph facebook VitignoItalia Napoli

Napoli capitale del vino per la 16esima edizione di VitignoItalia che si terrà a Castel dell’Ovo con circa 300 aziende, oltre 2000 etichette e 25 buyer internazionali con un fitto programma di degustazioni, convegni e approfondimenti. VitignoItalia è la più importante manifestazione del Centro Sud Italia dedicata al vino

Dal 5 giugno al 7 giugno 2022 torna a Napoli, dopo due anni, VitignoItalia, il XVI Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani ed il più grande riferimento fieristico, legato al mondo del vino, per tutto il Centro-Sud.

La 16esima edizione di VitignoItalia si terrà nello straordinario Castel dell’Ovo, al Borgo Marinari, che sarà tutto occupato dal grande Salone Vitigno Italia ed ospiterà ben 300 cantine italiane in esposizione e 2000 etichette tutte da gustare.

Il grande evento del vino ospiterà visitatori da tutta Italia, oltre a masterclass e convegni di approfondimento sul vino e sarà una delle manifestazioni più attese nel ricco panorama di eventi del vino 2022 al Sud Italia anche per la valorizzazione e promozione delle sue tante eccellenze come i grandi vini della Campania.

VitignoItalia 2022 a Castel dell’Ovo – programma

Tre giorni, con un fitto programma di incontri, degustazioni, presentazioni e workshop e oltre alla cerimonia di presentazione ed uno speciale annullo filatelico.

Per la Campania presenti a VitignoItalia 2022 oltre 200 etichette, in rappresentanza di 110 cantine regionali, segno di una filiera vitivinicola estremamente vivace e in costante crescita.

Domenica 5 Giugno – ore 16:30 – Umani Ronchi – I Vitigni Bianchi Della Costa Adriatica – Dai Castelli di Jesi all’Abruzzo – In degustazione: VECCHIE VIGNE 2020 – Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc (BIOLOGIO)- VECCHIE VIGNE 2016 – Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc (BIOLOGIO) – PLENIO 2020 – Castelli di Jesi Verdicchio DOCG Classico Riserva – PLENIO 2010 – Castelli di Jesi Verdicchio DOCG Classico Riserva -CENTOVIE 2020 – Colli Aprutini Igt Pecorino (BIOLOGICO)

Domenica 5 Giugno – ore 18:30 – Frescobaldi – Da quell'incontro, Luce fu – Erano gli anni Settanta, quando il Merlot fece il suo ingresso a Montalcino per mano della Famiglia Frescobaldi. Così, quando a metà anni Novanta, Vittorio Frescobaldi incontra Robert Mondavi è anche grazie a quell'esperienza pionieristica che si dà inizio a un nuovo capitolo nella storia dei grandi rossi toscani. Entreremo in questo fantastico progetto realizzato attraverso una verticale di Tentua Luce, 2011 – 2013 – 2019.

Lunedì 6 Giugno – ore 15:30 – Marisa Cuomo – Verticale Fiorduva 2007 – 2009 – 2015 – 2017 – 2019 – 2020 "Un vino appassionato che sa di roccia e di mare" – L. Veronelli – conduce: Luciano Pignataro

Lunedì 6 Giugno – ore 17:30 – Le Famiglie Storiche – L'Amarone 2011: Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta sant'Antonio, Tommasi, Torre d'Orti, Venturini, Zenato conduce: Luciano Pignataro

Lunedì 6 Giugno – ore 19:00 – FEAMP – Degustazione con abbinamento ai prodotti ittici e presentazione della guida aziende vitivinicole campane a cura dell'Assessorato Agricoltura e Ais Campania

Lunedì 6 Giugno – ore 14:00 / 19:00 – CONVEGNI – HOTEL VESUVIO (Sala Mascagni) Concorso Miglior Sommelier della Campania. AIS CAMPANIA

Martedì 7 Giugno – ore 15:30 – ETNA – PASSOPISCIARO – Passobianco 2019 | Passopisciaro, Passorosso 2019 | Passopisciaro, Contrada C 2019 | Passopisciaro, Contrada G 2019 | Passopisciaro

Martedì 7 Giugno – ore 17:15 – FEUDI DI SAN GREGORIO – Presentazione progetto grease: tecnologie 4.0 per la gestione sostenibile del vigneto e miglioramento della qualità del vino greco. Degustazione dei vini sperimentali ottenuti.

Martedì 7 Giugno – ore 18:30 – La Falanghina – Regina bianca della Campania: Azienda Agricola Nugnes – Falerno del Massico bianco doc "Tacito" – Azienda Agricola I Mustilli – VIGNA SEGRETA FALANGHINA DEL SANNIO – SANT'AGATA DEI GOTI DOC – Azienda Salvatore Martusciello – FALANGHINA DOC CAMPI FLEGREI "SETTEVULCANI " – Azienda Terredora di Paolo – Campania Falanghina IGT – Azienda Albamarina – Falanghina del Cilento

Martedì 7 Giugno – ore 17:30 – Convegnio – HOTEL VESUVIO (Sala Mascagni) – EXTRA VERGINE – un futuro sostenibile branding – tracciabilita' – tradizione – turismo – Introduzione Raffaele Amore – Presidente Comitato Promotore Olio Campania I.G.P. TERESA DEL GIUDICE – Ordinaria di Economia Agraria Federico II Napoli – GIUSEPPE FESTA – Direttore del Corso "Wine Business", Università di Salerno – LUCA MARTUSCELLI – Presidente Associazione Unisapori, Università di Salerno – conclusioni: Nicola Caputo – Assessore all'Agricoltura Regione Campania – modera: ITALO SANTANGELO – Agronomo Pubblicista – Sono stati invitati ad intervenire rappresentanti dei Consorzi di Tutela, delle organizzazioni professionali agricole, del mondo della ricerca e delle categorie interessate.

Martedì 7 Giugno – ore 19:00 – CASTEL DELL'OVO (Terrazza) – Premiazioni: 50 Top Italy Rosé – Guida ai Migliori Rosati d'Italia 2022

Vitignoitalia, XVI Salone dei vini: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 5, lunedì 6 e martedì 7 giugno 2022 – Dalle ore 15.00 alle ore 22.00

Domenica 5, lunedì 6 e martedì 7 giugno 2022 – Dalle ore 15.00 alle ore 22.00 Dove: Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli

Castel dell’Ovo, via Eldorado 3, Napoli Prezzo biglietto: domenica € 35, lunedì e martedì € 30

domenica € 35, lunedì e martedì € 30 Contatti e informazioni: Tel. 0814104533 – segreteria@vitignoitalia.eu VitignoItalia

