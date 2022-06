Ritorna il Carnevale di Castelvetere sul Calore con due giorni di festa tra sfilate di carri e balli in maschera

Due giorni di feste da non perdere in Irpinia a Castelvetere sul Calore per il Carnevale Castelveterese che ritorna con i Carri allegorici e i gruppi mascherati

Grande festa a Castelvetere sul Calore, a poco più di 20 chilometri da Avellino, nei giorni di sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 per il ritorno della grande festa del Carnevale Castelveterese.

Il Carnevale a Castelvetere sembra che risalga addirittura al 1683 e che sia nato dalle rivalità artigianali dei due agglomerati del Castello e della Pianura, che dopo la seconda guerra mondiale cambiarono nome. Una grande festa del Carnevale che ha permesso per anni alle due fazioni di esprimere la bontà artigianale dei carri che venivano costruiti in gran segreto ed in luoghi nascosti.

Poi dopo gli anni ’70, con la fondazione delle Pro Loco, le due fazioni sono state unite, creando un unico gruppo carnevalesco che riscuote sempre un grande successo. Negli ultimi anni il Carnevale Castelveterese ha anche fatto parte della grande festa itinerante del Carnevale Princess Irpino che raggruppa le tradizioni e le feste dell’Irpinia portandole in giro per tutta la provincia durante il periodo di Carnevale.

E finalmente, dopo un lungo periodo di fermo per l’emergenza ritorna la grande festa del Carnevale Castelveterese sabato 4 e domenica 5 giugno 2022. Di seguito il programma completo:

Carnevale Castelveterese – il programma

Programma di sabato 4 giugno 2022

10,00 – Visite guidatea cura dell’associazione “La Ripa”

10,00 – Visite guidate al museo del Carnevale – a cura dell’associazione “Pro Loco Castelvetere S/C”Piazza Municipio/C,ntro Storico

00 – Laboratorio di Maccaronara – a cura dell’associazione “Pro Loco Castelvetere S/C” – Piazza Municipio/Centro Storico

10,00 – Tour sapori e tradizioni – Visite in cantina con degustazione

13,00 – Pranzo presso i Ristoranti Convenzionati

15,00 – Tour sapori e tradizioni – Visite in cantina con degustazione

15,00 – Viaggio alla scoperta dei Carri Allegorici – Via Roma

16,30 – Esibizione Gruppo Folk itinerante – “Scuola di Tarantella Montemaranese” – Per le Vie del Paese

17,00 – Inizio della sfilata – gruppi di ballo e Carri allegorici

19,30 – Esibizione dei balletti – Piazza Monumento

20,30 – Esibizione gruppo musicale “Trillanti” – Piazza Monumento

22,30 – Dj Set “Doto DJ e Antonio Meriano” – Piazza Monumento

Programma di domenica 5 giugno

9,30 – Visite guidate a cura dell’associazione “La Ripa”

9,30 – Visite guidate al museo del Carnevale a cura dell’associazione “Pro Loco Castelvetere S/C” Piazza Municipio/Centro Storico

9,30 – Laboratorio di Maccaronara a cura dell’associazione “Pro Loco Castelvetere S/C” Piazza Municipio/Centro Storico

10,00 – Tour sapori e tradizioni Visite in cantina con degustazione

11,00 – Arteteka laboratori per bambini Piazza monumento

13,00 – Pranzo presso i Ristoranti Convenzionati

15,00 – Tour sapori e tradizioni – Visite in cantina con degustazione

15,00 – Viaggio alla scoperta dei Carri Allegorici – Via Roma

15,30 – Gruppo Musicale Itinerante “Boomerang street Band” Per le Vie del Paese

15,30 – Intrattenimento ludico ricreativo per i bambini Sulla Luna – a cura del Forum dei Giovani Piazza Monumento

16,30 – Esibizione Gruppo Folk itinerante – “Scuola di Tarantella Montemaranese” – Per le Vie del Paese

17,00 – Inizio della sfilata gruppi di ballo e Carri allegorici

19,30 – Esibizione dei balletti Piazza Monumento

20,30 – Dj Set “Doto DJ e Antonio Meriano” – Piazza Monumento

Disponibilità di pacchetti che includono visite guidate, esperienze in cantina, degustazioni e pranzo – Durata visita: 1 ora circa | Orari visite: 10:00- 10:30- 11:00- 11:30 – 12:00- 12:30 – 13:00 – Per info e prenotazioni:- cell. 350 985 3841 – 379 101 6873 | e-mail forumcastelvetere@gmail.com – Stands enogastronomici – Piazza Monumento – Animazione e intrattenimento radiofonico a cura di CRT RADIO UFFICIALE – Piazza Monumento

Maggiori informazioni – Carnevale Castelveterese

