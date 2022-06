Dopo 60 anni ritorna ad Amalfi la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare

Ph Facebook Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d'Italia

Arriva ad Amalfi, dopo anni la grande festa per la 66^ regata storica delle antiche repubbliche marinare, una importante manifestazione che prevede anche, oltre alla regata una grande rievocazione storica, in costume d’epoca da Atrani a Amalfi

Tre giorni di grande festa ad Amalfi il 3, 4 e 5 giugno 2022 per la 66^ regata storica delle antiche repubbliche marinare, una importante manifestazione sportiva e di rievocazione storica che si tiene dotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

Un grande e imponente corteo storico da Atrani a Amalfi

Tantissimi gli eventi previsti tra cui sabato 4 giugno alle 19:30, al calar del sole, si terrà il Corteo Storico delle antiche repubbliche marinare in costume d’epoca. Un grande e imponente corteo in cui saranno utilizzati ben 320 figuranti, circa 80 per ogni repubblica, che partirà da Atrani sfilando in strada fino ad Amalfi in Piazza Duomo per arrivare alla Cattedrale ad Amalfi.

Qui i cortei delle singole città, prima di entrare nella Basilica, si “schiereranno” sulle scale con un effetto stupendo e suggestivo. Ad aprire il corteo sarà la repubblica vincitrice della precedente edizione della regata, a chiuderlo sempre la città ospite. Prima del corteo saranno presentati gli equipaggi che si sfideranno domenica 5 giugno 2022 nelle acque davanti Amalfi.

La grande Regata del giorno 5 giugno 2022

La regata storica si terrà domenica 5 giugno 2022 nel pomeriggio e si correrà sulle storiche imbarcazioni per 2000 metri in linea nel Campo di Regata che sarà in mare aperto. Il percorso di gara va dal Capo di Vettica, il promontorio sul quale c’è la torre vicereale del XVI secolo e andrà, lungo la costa occidentale, fino alla Città, dove ci sarà il traguardo, davanti alla Marina Grande. Una grande festa che mancava da Amalfi da ben sei anni.

La grande regata si correrà su scafi originali detti “Galeone” disegnati e costruiti nel 1956 nei canteri della Cooperativa Gondolieri di Venezia e fu scelto tra i vari modelli presentati perché più attinente alle rievocazioni storiche e perché rassomigliavano alle antiche “Galere” o “Feluche di Rappresentanza”. Ogni “Galeone” avrà un colore diverso Amalfi – Galeone Azzurro, Equipaggio Genova – Galeone Bianco, Equipaggio Pisa – Galeone Rosso, Equipaggio Venezia – Galeone Verde.

60 anni di duelli via mare

La gara si svolge dal 1956 e Venezia è prima nel medagliere con 34 vittorie, segue Amalfi con 12 trionfi, poi Genova con 10 vittorie, infine Pisa con 8 successi. Amalfi la ha vinta per 12 volte precisamente negli anni:

2018 Amalfi

2016 Amalfi

2012 Amalfi

2003 Amalfi

2002 Amalfi

2001 Amalfi

1997 Amalfi

1996 Amalfi

1995 Amalfi

1981 Amalfi

1979 Amalfi

1975 Amalfi

Il Ricco programma di eventi ad Amalfi per la 66 Regata storica

Tanti eventi in tre giorni per questa grande festa ad Amalfi tra mostre, concerti, rievocazioni storiche, visite guidate per scoprire la storia di questo grande evento.

venerdì 3 giugno 2022

ore 22 – Kiss Kiss Play Summer Live – Piazza Municipio – Amalfi con ospiti di fama nazionale. Presentano Pippo Pelo e Adriana Petro.

sabato 4 giugno 2022

ore 17:45 – mini-palio remiero con equipaggi misti (maschili e femminili) per la prima volta – gara nello specchio acqueo Marmorata-Atrani, con arrivo ad Atrani.

Ore 18 – Piazza Umberto I – Atrani – presentazione degli equipaggi

Ore 19:30 – Grande sfilata da Atrani ad Amalfi del Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare sulla SS163 – arrivo (intorno alle 20.30) in Cattedrale di Sant’Andrea ad Amalfi, con ingresso da Piazza Duomo. Ogni corteo prima di entrare in Cattedrale si schiererà sulle scale della Cattedrale.

Ore 23,45 – spettacolo di fuochi pirotecnici sul Lungomare di Amalfi

Domenica 5 giugno 2022

Ore 18.00 – Regata delle Antiche Repubbliche Marinare con partenza dallo specchio acqueo di Vettica di Amalfi ed arrivo alla Marina Grande.

Ore 18.45 – Piazza Flavio Gioia – Amalfi – Cerimonia di premiazione dell’equipaggio vincitore al cospetto dei Comitati.

Molte strade verranno chiuse al traffico molto tempo prima delle manifestazioni. E’ consigliabile recarsi ad Amalfi da Napoli o da Salerno con gli aliscafi e o traghetti che hanno istituito molte corse speciali per l’occasione anche serali.

Maggiori informazioni – sito ufficiale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.