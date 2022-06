Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 3 al 5 giugno 2022

© Napoli da Vivere

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

Anche in questo periodo a Napoli ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend. Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 3 al 5 giugno 2022 con le proposte più interessanti del weekend a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro e poi gli eventi gratuiti in Campania e poi quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.

Gli altri eventi del weekend dal 3 al 5 giugno 2022

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Musei Gratis a Napoli e in Campania domenica 5 giugno 2022

Domenica 5 giugno 2022, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la “Domenica al Museo”- Musei Gratis a Napoli

Maggio dei Monumenti 2022: gli eventi gratuiti a Napoli dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Continuano a Napoli gli interessanti e gratuiti eventi per il Maggio dei Monumenti 2022 che continueranno fino al 12 giugno 2022 Di seguito un elenco giornaliero degli eventi, da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno 2022. Eventi gratuiti a Napoli

Ingresso gratis e eventi gratis – BaccalàRe la festa dedicata al baccalà sul Lungomare: programma completo

Fino a domenica 5 giugno 2022 sul lungomare di Napoli si terrà la quinta edizione di BaccalàRe la grande kermesse dedicata esclusivamente a chi ama il baccalà. BaccalàRe programma completo

Aperture domenicali gratuite al Maschio Angioino per il “Maggio dei Monumenti”

In occasione del “Maggio dei Monumenti” e cioè fino a domenica 12 giugno 2022 il Complesso Monumentale di Castel Nuovo a Napoli, conosciuto anche come Maschio Angioino sarà aperto al pubblico gratuitamente anche la domenica e per la Festa della Repubblica Gratis al Maschio Angioino

I Concerti per Federico: concerti gratuiti delle Nuova Orchestra Scarlatti

E’ iniziato il programma di ‘Concerti per Federico’ della Nuova Orchestra Scarlatti per la stagione 2021/2022. Sei concerti gratuiti da non perdere nei luoghi più belli. Prossimo Domenica 5 giugno 2022 – dalle 17 alle 20 – Real Orto Botanico di NApoli ScarlattiI Concerti per Federico

Sette concerti gratuiti a Napoli in attesa del Campania Teatro Festival

A giugno inizierà il Campania Teatro Festival 2022, il grande festival teatrale della Campania che prevede quest’anno oltre 140 spettacoli internazionali e nazionali a un massimo di 8 euro. Nel frattempo 7 concerti gratuiti a Napoli in attesa del Campania Teatro Festival, Prossimi 2-3 e 9 giugno Sette concerti gratuiti

Passeggiate tematiche gratuite a Napoli per il Maggio dei Monumenti 2022

Attraversare i Muri è l’evento che racchiude tante passeggiate tematiche gratuite in tutta la città che vedranno i muri e le mura della città come protagonisti che, da barriera diventeranno simbolo di aggregazione. Passeggiate tematiche gratuite

Teatro di strada a Napoli per il Maggio dei Monumenti: 12 perfomance teatrali gratuite

A Napoli in 10 municipalità, 12 compagnie teatrali terranno altrettante street performance gratuite. Eventi teatrali per strada tra mura di cinta, pareti monumentali, edifici storici e resti archeologici, con attori professionisti. Eventi il 2,3,4 e 5 giugno Teatro di strada

Visite guidate gratuite a luoghi solitamente chiusi a Napoli per Maggio dei Monumenti

Al via il Maggio dei monumenti 2022 che durerà dal 13 maggio al 12 giugno 2022 con tante visite guidate gratuite a luoghi solitamente chiusi a Napoli: il programma del weekend.

Incontri gratuiti di Yoga nel parco della Villa Floridiana a Napoli

Fino al 18 giugno 2022 al via “Il Benessere in Floridiana”, un ciclo di incontri gratuiti per adulti e bambini dedicati al benessere, nel parco della Floridiana. 1 giugno Il Benessere in Floridiana

ETHNE, le Danze del mondo all’Edenlandia sei spettacoli gratuiti

Sei serate gratuite, per la rassegna ETHNE Danze dal mondo che ci proporrà le danze da tutto il mondo con 12 spettacoli in sei serate. Giovedì 9 giugno 2022: SWIG, Claudio Baiamonte.. ETHNE, all’Edenlandia

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. Prossimo 3 giugno 2022 – Concerti gratuiti a San Pietro a Majella

Napoli Città Libro: gli eventi gratuiti di maggio 2022

Napoli Città Libro propone ancora tanti eventi per il mese di maggio 2022 con il NapoliCittàLibro OFF, con anche presentazioni di libri in diversi luoghi della città con ospiti nazionali e internazionali. Napoli Città Libro

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 30 maggio al 4 giugno 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 30 maggio a sabato 4 giugno 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere. 4 eventi gratuiti a Napoli

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Nel Real bosco di Capodimonte apre un bistrot tisaneria nell’antica serra restaurata

Novità nel Museo e Real bosco di Capodimonte a Napoli: è stata aperta una nuova struttura l’antica Stufa dei fiori, una tisaneria-bistrot, con un grande giardino nell’antica serra restaurata l’antica Stufa dei fiori

Il Comicon 2022 continua a Napoli con il COMICON OFF con mostre e iniziative (anche gratuite)

Il 25 aprile 2022 termina a Napoli il Comicon ma anche quest’anno il grande festival continua con tanti eventi e mostre attraverso il COMICON OFF, gli eventi fuori dal Salone fino a settembre.gli eventi del COMICON OFF

Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ (o quasi!)

Quante volte ti sei chiesto cosa puoi vedere e fare a Napoli in 1 giorno con 0€? Scoprilo con noi e con l’influencer Antonio di Maiolo Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€

Da vedere A Napoli il più grande eco murales anti smog del Sud

A Napoli, sui muri di una scuola a Fuorigrotta, è stato realizzato il più grande eco murales del Sud, un’opera anti-smog che assorbirà ogni giorno lo smog di ben 79 veicoli. A Napoli Zed1

Da vedere 2 straordinari murales di Jorit per la pace, a Napoli e a Salerno

A Napoli e a Salerno due murales di Jorit contro la guerra sulle pareti di due scuole: Dostoevskij a Napoli e Peace a Salerno Jorit per la pace

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Museo Anatomico

Da vedere il Murales più alto del mondo: si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di Jorit

Da vedere su un lato di uno dei grandi e altissimi grattacieli del Centro Direzionale di Napoli c’è il Murales più alto al mondo ed è stato realizzato da Jorit, per le Universiadi del 2019 Il Murales più alto del mondo

Da vedere i restauri delle opere d’arte della Metro Linea 1 nelle stazioni Materdei e Salvator Rosa

Completata la prima fase dei restauri di alcune opere d’arte presenti nelle stazioni della Metro Linea 1 nella stazione Materdei e in quella di Salvator Rosa. Le opere già restaurate e quelle da fare. Restauri delle opere d’arte della Linea 1

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, Gratuita “Dodici volti nel volto”

Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei we con green Pass e mask. Ffp2 Riaperta la chiesa di San Gennaro

Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero

Ristrutturata e riaperta una prima una vasta area di circa 21.000 mq del Parco della Villa Floridiana, tra l’ingresso di Via Cimarosa e la Terrazza panoramica chiusa al pubblico da oltre 10 anni Riaperto parte del Parco della Villa Floridiana

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita (alcune gratis)

Napoli è una città ricca di arte, cultura e storia, ci sono centinaia di luoghi di cultura, chiese, musei e scavi archeologici. Se vieni a Napoli per la prima volta non puoi perderti la nostra lista di 10 cose da vedere assolutamente, ma fidati, dopo tornerai a Napoli con ancora più voglia di conoscerla. 10 cose da vedere a Napoli

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 1

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato gli altri 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 2

Cosa fare a Napoli quando piove

Noi napoletani, a dirla tutta, siamo meteoropatici: se piove siamo tristi e ci chiudiamo in casa. Siamo abituati al nostro sole e alle giornate belle, però, d’inverno possiamo mai chiuderci in casa e non amare la nostra Napoli? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 (+1) cose da fare a Napoli quando piove! Cosa fare a Napoli quando piove

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

5 euro – Quaranta musicisti napoletani a Song NA Pace all’Arenile di Bagnoli

venerdì 3 giugno 2022 all’Arenile di Bagnoli a almeno 40 artisti e gruppi musicali napoletani tra cui Eugenio Bennato, Tommaso Primo, Massimo Di Cataldo Greg Rega, , Andrea Sannino, Dario Sansone, Tony Tammaro e tanti altri Song NA Pace, evento di solidarietà per tutti i popoli in guerra nel mondo. Song NA Pace

Da 6 a 9 Euro – L’Universo delle farfalle: mostra interattiva e immersiva nel Parco dell’Ippodromo di Agnano

Fino al 5 giugno 2022 nello splendido parco dell’Ippodromo di Agnano, a Napoli, si terrà la mostra “L’Universo delle farfalle”, una mostra speciale, che crea emozioni con anche una voliera di farfalle colorate e le incubatrici per le crisalidi. Non mancano anche laboratori di pittura e di giardinaggio, animazione con letture e tanto altro sempre supportato da personale specializzato. L’Universo delle farfalle

6 euro – Visite guidate gratuite al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli

visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato che si trova a Napoli nel Complesso Monumentale di Santa Chiara per conoscere assieme a degli esperti uno dei luoghi più belli della città di Napoli Prossima Sabato 4 giugno Visite Chiostro di Santa Chiara

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo di Napoli dalla collina di San Martino al Vomero. Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero ai Camaldoli a Capodimonte. Ingresso 6 euro con Museo del 900i. Castel Sant’Elmo

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – A Palazzo Piacentini a via Toledo, la grande sede del Banco di Napoli il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli

7 euro – Note Svelate: ripartono a Napoli i concerti della Fondazione Pietà de’ Turchini

Riparte la stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini che si tiene da anni a Napoli, con tanti concerti Domenica 5 giugno Chiesa di Santa Caterina da Siena – OBLIVION Note Svelate

8 euro – Aneema – Songs in E/motion: serata speciale a Pietrarsa con Dario Sansone dei Foja

Un Evento straordinario sul mare di Napoli nell’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa giovedì 2 giugno 2022, alle 21, Dario Sansone, frontman dei Foja, presenterà Aneema – Songs in E/motion, una serata da non perdere tra musica e animazione. Aneema – Songs in E/motion

8 euro x 1 artista- Van Gogh, Klimt e Monet in mostra a Napoli per “Arte Virtuale Experience”

Le opere di tre grandi artisti esposte insieme a Napoli fino al 5 giugno 2022 nella storica chiesa di San Biagio Maggiore in una speciale mostra digitale dal titolo “Arte Virtuale Experience” sulle opere e il mondo dei tre grandi artisti. Arte Virtuale Experience

max 9 euro – Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

10 euro – Walking With Fireflies: la danza delle lucciole

E’ tornato il tempo della magica danza delle lucciole ad illuminare le passeggiate serali di prima estate… Uno spettacolo da vivere assolutamente nella bellissima cornice dei Campi Flegrei. L’evento è particolarmente adatto ai bambini … di ogni età. La passeggiata serale si terrà nei giorni 4 – 5 – 11 – 12 Giugno 2022 alle ore 19.30. Costo: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni : 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Maggiori informazioni

10 euro – La Città dei Robot a Napoli all’Edenlandia con oltre 50 robot

Fino al 5 giugno 2022 a Napoli al PalaEden dell’Edenlandia ci sarà una straordinaria mostra sull’intelligenza artificiale con 50 nuovissimi e particolari modelli di robot. La Città dei Robot

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

EVENTI GRATUITI DA NON PERDERE VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Musei Gratis in Campania domenica 5 giugno 2022

Domenica 5 giugno 2022, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la “Domenica al Museo”- Musei Gratis a Napoli

Carnevale di Castelvetere sul Calore con due giorni di festa tra sfilate di carri e balli in maschera

Grande festa a Castelvetere sul Calore, a poco più di 20 chilometri da Avellino, nei giorni di sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 per il ritorno della grande festa del Carnevale Castelveterese. Il Carnevale di Castelvetere

Ad Amalfi la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare

Tre giorni di grande festa ad Amalfi il 3, 4 e 5 giugno 2022 per la 66^ regata storica delle antiche repubbliche marinare, una importante manifestazione sportiva e di rievocazione storica che si tiene dotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana. la Regata Storica

A Battipaglia “Villaggio Bufala” con degustazioni, cooking show e spettacoli: il programma

Da mercoledì 1 a domenica 5 giugno 2022 nel centro cittadino di Battipaglia, tra Via Italia e Piazza Amendola si svolgerà “Villaggio Bufala” la festa della buona mozzarella di bufala con degustazioni, cooking show e tanti spettacoli. “Villaggio Bufala”

Festa della Zeppola per due weekend a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Si terrà anche dal 2 giugno al 5 giugno 2022 a Montoro in provincia di Avellino, nella frazione di Sant’Eustachio di Montoro la “Festa della zeppola e non solo...”. Un evento che ci consentirà di provare le Zeppole di Montoro fatte secondo l’antica tradizione della zona. Festa della Zeppola

Vulcano 4S: eventi gratuiti a Torre del Greco

Musica, spettacoli e buon cibo, per tanti appuntamenti gratuiti a prenotazione obbligatoria con anche spettacoli di Paolo Caiazzo, Enzo Gragnaliello, Tony Esposito e Patrizio Rispo. E poi il Corteo storico con 100 figuranti, sbandieratori e musici prossimi Corteo Storico il 5 giugno Vulcano 4S: eventi gratuiti

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere il Parco Nazionale del Vesuvio

(a pagamento solo 1) – Il Vesuvio è un luogo straordinario, un vero paradiso della biodiversità che può essere comodamente esplorato a piedi grazie a 11 straordinari sentieri immersi nella macchia mediterranea, lunghi in totale quasi 60 chilometri, tra panorami stupendi e luoghi unici al mondo 11 straordinari sentieri del Vesuvio

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone”

Aperto ad accesso libero al pubblico fino al 31 dicembre 2022 lo straordinario sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone” del Parco Nazionale del Vesuvio il sabato e la domenica, sentiero n 4 del Parco del Vesuvio

A Bacoli la spiaggia di Casevecchie, di oltre 5000 mq, torna fruibile dopo 40 anni

Un luogo stupendo viene restituito in questi giorni ai cittadini: liberata a Bacoli la spiaggia di Casevecchie, tra il centro di Bacoli e Miseno, dal lato del mare. Una spiaggia di oltre 5.000 mq di sabbia con un panorama mozzafiato. Inaccessibile da oltre 40 anni viene restituita a tutti. A Bacoli la spiaggia di Casevecchie

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno”

Un nuovo e bellissimo sentiero nel Parco Nazionale del Vesuvio in località Piana Tonda nel Comune di Terzigno percorribile anche dalle persone con difficoltà motorie. “La Pineta di Terzigno”

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

Riaperto al pubblico il grande parco di Villa Bruno a San Giorgio, uno tra i più belli delle ville del Miglio d’Oro, Riapre il parco di Villa Bruno

Passeggiata a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia

Passeggiate con la pro loco per visitare il borgo di Gesualdo in provincia di Avellino, uno tra i borghi più belli d’Italia. Con Gesualdo salgono a 12 i borghi campani presenti nella classifica nazionale. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite

Sii possono visitare gratuitamente le antiche Domus di Stabiae, centro commerciale già importante all’epoca dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.. Due ville splendide si trovano a Castellammare di Stabia e Villa Arianna, la più antica, è stata riaperta da poco al pubblico dopo una lunga chiusura le antiche Domus di Stabiae

Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

Prezzo 5 euro – Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Ripartono le visite gidate allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico Prossima sabato 4 giugno Teatro Antico di Ercolano

Prezzo dai 5 ai 9 euro – A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Fino al 30 aprile 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí, Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Prezzo 5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Prezzo 4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

5 euro-8 euro a/r. Riparte la funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Riprendono sabato 16 aprile le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Riprende la Funivia del Faito

Da 8 a 11 euro – Racconti per Ricominciare: Festival del teatro al tramonto nei siti monumentali

Dal 26 maggio al 12 giugno 2022 si terranno tantissimi spettacoli teatrali al tramonto nei siti monumentali della Campania per la 3^ edizione di Racconti per Ricominciare. Tanti spettacoli nel weekend. Racconti per Ricominciare

8 euro – Puteoli Sacra: visite straordinarie alle bellezze del Rione Terra

Un nuovo percorso di visita alla scoperta delle straordinarie bellezze del sito archeologico e museale nel Rione Terra di Pozzuoli in Via Marconi 2/A che si chiama “Puteoli Sacra” Un viaggio di 2500 anni tra l’arte e la bellezza con visite guidate allo straordinario tempio-duomo, nato dalle colonne marmoree del tempio di Augusto e ad altre bellezze site sul Rione Terra Puteoli Sacra:

8 euro – Visite guidate e tanti eventi nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro

In ogni weekend ci saranno delle belle passeggiate guidate e altri eventi tra i boschi e la natura dell’Oasi di San Silvestro a San Leucio a Caserta. prossima 4 giugno Oasi Bosco di San Silvestro

10 euro – Walking With Fireflies: la danza delle lucciole

E’ tornato il tempo della magica danza delle lucciole ad illuminare le passeggiate serali di prima estate… Uno spettacolo da vivere assolutamente nella bellissima cornice dei Campi Flegrei. L’evento è particolarmente adatto ai bambini … di ogni età. La passeggiata serale si terrà nei giorni 4 – 5 – 11 – 12 Giugno 2022 alle ore 19.30. Costo: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni : 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata