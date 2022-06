4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 3 al 5 giugno 2022

Sempre tante le visite guidate in sicurezza a Napoli e in tutta la Campania con tanti posti interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 3 al 5 giugno 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Aperto tutti i giorni – Il Museo dell’Acqua, alla scoperta della Neapolis antica attraverso tecnologie moderne

Il Museo dell’Acqua continua a riscuotere grande successo di visitatori. Napoletani e turisti hanno sempre più voglia di conoscere la propria città, preferendo uno dei siti del centro storico di Napoli che più di tutti racconta la città e la sua storia. Questo suggestivo percorso sotterraneo si trova sotto la Basilica della Pietrasanta, oggi nota anche come LAPIS Museum, la cui storia oltrepassa i millenni, e va dalla Neapolis antica fino alla Napoli contemporanea che è sopravvissuta ai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Un miglio di pietra lungo il quale si snodano diversi ambienti, che portano il visitatore in altrettanti mondi: dalle Cave di Tufo, che ripercorrono la composizione geologica del nostro territorio, alle antiche cisterne greco-romane, che mostrano invece come questi ambienti sono diventati parte dell’acquedotto romano. Il percorso è arricchito da tecnologie che contribuiscono a questo racconto della storia della città, a cominciare da un suggestivo impianto di illuminazione che con giochi di luci e colori enfatizza volumi e volte di questi ambienti, passando per l’acqua e i ruscellamenti creati ad hoc da ABC Napoli, azienda idrica napoletana, che ha collaborato a questo progetto unico nel suo genere. Discesa e risalita sono rese più agevoli dal primo ascensore archeologico, che porta a 35 metri di profondità in pochi secondi. Il percorso comprende la Sala della Luna, con una sorprendente luna piena, installazione che ci ricorda l’origine pagana di questo sito, costruito, secondo alcuni studi, sul tempio di Diana, dea della caccia e della luna. Si prosegue fino agli ambienti del Decumano Sommerso, quelli che, grazie all’UNPA, Unione Nazionale Protezione Antiaerei, furono trasformati nel corso degli anni ’40 in rifugi antiaereo, e che sono oggi testimonianza di una importante pagina di storia della città. Grazie ad una immersiva installazione multimediale, i visitatori possono ascoltare Gennaro e Michelina che, nella Sala dei racconti, spiegano com’era la vita nei ricoveri, per concludere nella Sala dei bombardamenti con la vivida rievocazione storica dei bombardamenti tra le forze armate nemiche e gli alleati che hanno portato alla libertà, con uno straordinario segnale di speranza annunciato da una voce nota agli italiani.

L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Contributo: Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

Organizzazione: Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum. Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 4 giugno – Quartieri Spagnoli: tra colori e Sapori

Ogni grande città ha un quartiere che lo contraddistingue – Bagaria per Palermo, Navigli per Milano, Trastevere per Roma, il Bronx per New York – e anche Napoli ha i suoi “Quartieri”, abbreviazione che sta per Quartieri Spagnoli. Un percorso di circa due ore all’interno di una delle zone più caratteristiche di Napoli che porterà alla scoperta di luoghi unici, espressioni d’arte opposte quali l’edicole votive, simbolo della devozione popolare, e i murales artistici, simbolo del riscatto sociale. Obbligatoria la tappa al murales di Maradona, che rappresenta il legame e l’affetto indissolubile che la città nutre per uno dei campioni più grandi della storia del calcio, e a Vico Totò, un vicoletto pieno di murales dedicato ai film e alla vita del grande artista. Ad incorniciare il tutto ci pensano le particolari lampade installate ai vari angoli delle strade dal famoso architetto-designer Dalisi trasformando i Quartieri Spagnoli in un museo a cielo aperto. Non mancheranno aneddoti e curiosità relativi al quartiere come ad esempio il tifo petecchiale e la cultura del “vascio”, tipica abitazione napoletana.

L’evento è a cura di Insolita Guida a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento: – ore 10,30 (luogo comunicato alla prenotazione) termine ore 12,30 circa

Contributo: 10 euro a persona dai 9 anni in su – gratuito fino a 8 anni

Organizzazione: Insolita Guida – evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria chiamando o whatsappando il 3389652288.

: – evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria chiamando o whatsappando il 3389652288. Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Insolita Guida

Sabato 4 giugno – Palazzo Reale con Don Chisciotte

Nello splendido Palazzo Reale di Napoli, costruito nel 1600 e per ben 3 secoli centro del potere politico, sociale e culturale, una visita guidata all’Appartamento Storico di Palazzo Reale alla mostra “Don Chisciotte tra Napoli, Caserta e il Quirinale: i cartoni e gli arazzi” che permette di ricostruire la storia degli arazzi con le storie di Don Chisciotte della manifattura napoletana ispirate al romanzo di Miguel de Cervantes con l’esposizione di dipinti preparatori messi a confronto con alcuni degli arazzi conservati al Quirinale e altro. Il ciclo di Don Chisciotte fu un omaggio voluto da Carlo di Borbone al famoso scrittore iberico. L’esposizione nella Galleria del Genovese illustra la storia della serie di sette arazzi della manifattura napoletana, ispirati al capolavoro di Cervantes, con i dipinti preparatori, su 38 cartoni, messi a confronto con alcuni degli arazzi conservati al Quirinale, con le edizioni illustrate della Biblioteca Nazionale di Napoli e lo spartito dell’opera Don Chisciotte della Mancia di Paisiello, da San Pietro a Majella. Gli arazzi realizzati per la Reggia di Caserta tra il 1757 e il 1779 furono trasferiti dopo il 1870 al Quirinale.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento: – ore 10,30 ingresso Palazzo Reale lato Piazza del Plebiscito termine ore 12,45 – 13 circa

Contributo: 12 euro a persona + biglietto ingresso Palazzo Reale 10 euro

Organizzazione: Megaride Art – obbligo Mascherina FFP2, Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com

: – obbligo Mascherina FFP2, Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 4 e domenica 5 giugno – Walking With Fireflies: la danza delle lucciole

E’ tornato il tempo della magica danza delle lucciole ad illuminare le passeggiate serali di prima estate… Uno spettacolo da vivere assolutamente nella bellissima cornice dei Campi Flegrei. L’evento è particolarmente adatto ai bambini … di ogni età e si svolgerà di sera lungo la costa del Lago D’Averno Una bella passeggiata serale che ci porterà lungo le sponde del lago, verso il “Tempio di Apollo” e che ci consentirà, camminando tra i sentieri attorno al lago, di vedere lo spettacolo unico delle lucciole nel loro ambiente naturale.

L’evento è a cura di Morea a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento: ore 19,30 (luogo comunicato in fase di prenotazione) (La passeggiata serale si terrà nei giorni 4 – 5 – 11 – 12 Giugno 2022)

Contributo: Costo: 10 euro adulti / 5 euro bambini da 6 a 13 anni

Organizzazione: Morea – Prenotazione obbligatoria e informazioni 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com

: – Prenotazione obbligatoria e informazioni 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Morea

