Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiata notturna con degustazione

Una straordinaria passeggiata notturna sulla sponda destra del lago d’Averno alla ricerca delle lucciole. Una bella e attesa visita guidata che ci mostrerà la “Danza delle lucciole”, che si manifesta solo in questo periodo dell’anno con un particolare gioco di luci naturali

Giovedì 2 giugno 2022, e poi anche nelle altre serate del 3, 4, 12, 18 e 25 giugno 2022, si terrà una bella passeggiata notturna sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei alla scoperta delle ultime lucciole.

In punta di piedi si esplorerà la sponda destra del lago d’Averno alla ricerca delle lucciole. Una bella e attesa visita guidata che rientra nella nona edizione dell’appuntamento culturale “Lucciole e Sibilla” all’interno dell’area protetta del Parco regionale dei Campi flegrei.

La danza delle Lucciole sul lago d’Averno

I partecipanti saranno “immersi” nello scenario mitico del lago “aornos”, il lago senza uccelli nonché luogo della discesa agli inferi per gli antichi, circondato da colline che evocano ancora oggi il ricordo dei miti legati ad Ulisse, ad Enea e alla Sibilla cumana. In questo particolare scenario si presenterà al visitatore la “Danza delle lucciole”, che si manifesta in questo periodo dell’anno con un gioco di luci naturali ad alto tasso di emozioni che solo la natura incontaminata può regalare.

Un percorso archeologico-naturalistico, condotto da guide turistiche regionali, che porterà i partecipanti lungo le sponde del lago e attraverso i sentieri dove si potrà godere lo spettacolo delle lucciole ricordando la presenza mitologica della Sibilla, sacerdotessa del dio Apollo dotata di poteri divinatori.

Lucciole e Sibilla: come partecipare

La passeggiata notturna lungo il percorso archeologico-naturalistico del Lago d’Averno si terrà:

2 giugno ore 20.15

3 giugno ore 20.15

4 giugno ore 19.30

12 giugno ore 20.15

18 giugno ore 20.15

25 giugno ore 20.15

L’appuntamento è sempre alle 20.00, con partenza del gruppo per le 20.15 max, nei pressi del ristorante Caronte (assicurarsi che nell’itinerario proposto dal navigatore ci sia via Miliscola).

Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: prezzi, orari e date

Quando: giorni 2, 3, 4.12, 18 e 25 giugno 2022

2, 3, 4.12, 18 e 25 giugno 2022 Dove: ore 20 Ristopub Caronte in via Lago d’Averno, Pozzuoli (NA)

ore 20 Ristopub Caronte in via Lago d’Averno, Pozzuoli (NA) Prezzo biglietto: Adulti 15 euro a persona / ragazzi dai 6 ai 17 anni 5 euro / Bambini gratuito fino ai 5 anni

Adulti 15 euro a persona / ragazzi dai 6 ai 17 anni 5 euro / Bambini gratuito fino ai 5 anni Contatti e informazioni: Gruppo Archeologico Campi Flegrei Prenotazione obbligatoria, entro le 14 del giorno dell’evento, al 3888352036 con sms whatsapp, indicando un nominativo n. di adulti, n. di under 18 anni, n. under 5 anni, (arrivati sul posto chiedere di Raffaella).

Gruppo Archeologico Campi Flegrei Prenotazione obbligatoria, entro le 14 del giorno dell’evento, al 3888352036 con sms whatsapp, indicando un nominativo n. di adulti, n. di under 18 anni, n. under 5 anni, (arrivati sul posto chiedere di Raffaella). Evento ufficiale facebook

