Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 30 maggio al 4 giugno 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 30 maggio a sabato 4 giugno 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 30 maggio a sabato 4 giugno 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Concerti gratuiti a Napoli in attesa del Campania Teatro Festival

A giugno inizierà il Campania Teatro Festival 2022, il grande festival teatrale della Campania che prevede quest’anno oltre 140 spettacoli internazionali e nazionali a un massimo di 8 euro. Nel frattempo 7 concerti gratuiti a Napoli in attesa del Campania Teatro Festival, Prossimi Giovedì 2 giugno, ore 21,00 al Quartiere Intelligente alle Scala Montesanto, 3 la coinvolgente e elegante Uanema Swing Orchestra animerà la zona./ Venerdì 3, giugno , ore 21,00 al Quartiere Intelligente alle Scala Montesanto, 3 ci sarà Radi Spina raffinato quartetto vocale che ha riportato alla ribalta le musiche tradizionali del sud Italia. Sette concerti gratuiti

Incontri gratuiti di Yoga nel parco della Villa Floridiana a Napoli

Fino al 18 giugno 2022 si terrà la rassegna “Il Benessere in Floridiana”, un ciclo di incontri gratuiti di Yoga per adulti e bambini dedicati al benessere, nel parco della Floridiana. Gli appuntamenti sono ideati per avvicinare i partecipanti al benessere nella natura attraverso l’incontro con diverse discipline orientali ed in particolare con lo Yantra Yoga, uno dei più antichi sistemi di yoga attualmente conosciuti.In particolare, Teatrino di Verzura, mercoledì 1 giugno 2022 Ore 10.30 | KUMAR KUMARI per bambini Lezione pratica per bambini, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione – Ore 11.30| YANTRA YOGA per adulti Lezione pratica per adulti, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione. Teatrino di Verzura, sabato 4 giugno 2022, ore 10.30 Taijiquan Stile Chen Le lezioni, destinate ad adulti, sono a cura di Jia Jing Quan, presidente dell’Associazione Tuhe.Il Benessere in Floridiana

Concerto gratuito al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. Prossimo venerdì 3 giugno -“Il sassofono nella musica francese del Novecento” – sassofono Francesco Salime pianoforte Giovanni Mazzuca musiche di R. Boutry, A. Desenclos, I. Gotkovsky, J. Ibert, H. Tomasi”Concerti gratuiti a San Pietro a Majella

Ingresso ed eventi gratis – BaccalàRe la festa dedicata al baccalà sul Lungomare: programma completo

Da venerdì 27 maggio a domenica 5 giugno 2022 sul lungomare di Napoli si terrà la quinta edizione di BaccalàRe la grande kermesse dedicata esclusivamente a chi ama il baccalà. L’ingresso all’area della festa e gli eventi sono gratuiti così come il Dj set che si tiene ogni sera. Si pagano le eventuali consumazioni BaccalàRe programma completo

BONUS – Gli eventi gratuiti del MAGGIO DEI MONUMENTI durante la settimana

Per il periodo del Maggio dei Monumenti, Napoli da Vivere pubblicherà anche uno speciale, a inizio settimana, con tutti gli eventi gratuiti della Settimana. Gli eventi gratuiti del Maggio dei Monumenti dal 30 al 5 giugno maggio 2022

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata