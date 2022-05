Concerto gratuito dell’Orchestra del Teatro San Carlo a Piazza Municipio a Napoli

© Napoli da Vivere

“Il San Carlo per la città” è una iniziativa gratuita del Comune di Napoli e del Teatro di San Carlo per celebrare la restituzione alla città di Piazza Municipio recentemente riaperta dopo anni di lavori per la metro

Mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 18 in Piazza Municipio a Napoli l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, diretta da Maurizio Agostini eseguirà un concerto gratuito aperto alla cittadinanza.

Nella centralissima piazza restituita alla città dopo anni di lavori della Linea 1 della Metropolitana l’iniziativa “Il San Carlo per la città” con cui il Comune di Napoli e il Teatro di San Carlo vogliono celebrare la restituzione di uno spazio importante e centrale della vita cittadina.

Nella Piazza riaperta c’è ora il graffito temporaneo del logo del Maggio dei Monumenti e Mercoledì 1 giugno l’Orchestra del San Carlo, diretta da Maurizio Agostini, eseguirà un concerto gratuito aperto a tutti. In programma l’ouverture dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini e la Sinfonia n. 9 in mi minore, op.95 (B 178) “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvorák. Un concerto che segna l’inizio di una nuova “vita” di questa piazza che, dopo quasi 20 anni, torna ad essere luogo di ritrovo.

Programma del concerto:

Mercoledì 1 giugno ore 18 – PIAZZA MUNICIPIO

Orchestra del Teatro di San Carlo Direttore Maurizio Agostini

Direttore In programma musiche di Gioachino Rossini, Guglielmo Tell, Ouverture e Antonín Dvorák, Sinfonia n. 9 in mi minore, op.95 (B 178) “Dal Nuovo Mondo” (Adagio, Allegro molto/ Largo/ Scherzo: Molto vivace Trio/Allegro con fuoco)

