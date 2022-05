Racconti per Ricominciare: il Festival del teatro al tramonto nei siti monumentali della Campania

Ph Fb Racconti per Ricominciare

Ritorna Racconti per Ricominciare il grande Festival di percorsi teatrali che si svolge in straordinari luoghi storici della Campania. Un festival che torna dopo il grande successo delle prime due edizioni, che fa visto coinvolti oltre 140 artisti in più di 365 spettacoli tra i siti monumentali della Campania

Dal 26 maggio al 12 giugno 2022 si terranno tantissimi spettacoli teatrali al tramonto nei siti monumentali della Campania per la 3^ edizione di Racconti per Ricominciare.

Un bell’evento diffuso di percorsi teatrali itineranti, messi in scena al tramonto e ambientati negli spazi all’aperto degli straordinari siti del patrimonio culturale campano. In particolare gli spettacoli si terranno nell’area stretta tra il Vesuvio e il mare e che fu residenza estiva dei Borbone di Napoli tra il 1734 e il 1861.

Un festival per far “rinascere” il teatro durante la recente emergenza

Il Festival Racconti per Ricominciare, ideato da Vesuvioteatro con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma, è nato durante la prima emergenza sanitaria del 2020 per contribuire alla ripartenza dello spettacolo dal vivo e riaprire le porte di straordinari luoghi del patrimonio.

In questi due anni sono stati coinvolti un numero importante di lavoratori dello spettacolo e numerose realtà territoriali. Per Racconti per Ricominciare hanno infatti lavorato oltre 148 Artisti per 365 spettacoli che si sono svolti in 23 straordinari siti del patrimonio culturale della Campania.

Il programma della III edizione di Racconti per Ricominciare 2022

Coinvolti ben 13 spazi monumentali della Campania per questa 3 edizione tra l’Area Vesuviana, la Costiera Sorrentina, e poi a Pozzuoli ed a Benevento. Di seguito il programma degli spettacoli al tramonto.

Villa Campolieto – Ercolano – 26, 27, 28, 29, 31 Maggio – 1, 2, 3, 4, 5 Giugno – Presenze – testi di Thomas Köck , Laura Naumann, Theresia Walser, Robert Woelfl con Raffaele Ausiello, Francesca Borriero, Paolo Cresta, Carlo Di Maro in collaborazione con il Goethe-Institut Neapel e il Forum Austriaco di Cultura Roma

Parco Sul Mare Di Villa Favorita – Ercolano – 26, 27, 28, 29, 31 Maggio – 1, 2, 3, 4, 5 Giugno – Un fantastico viaggio fantastico – a cura di Nadia Baldi – testi di Francesca Morgante, Davide Paciolla con Franca Abategiovanni, Antonella Ippolito, Francesca Morgante, Davide Paciolla

Racconti per Ricominciare 2022 – Prezzi da 8 a 11 euro più prevendita. – programma completo e orari e acquisto biglietti per singoli spettacoli – sito ufficiale VesuvioTeatro

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.