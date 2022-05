40 musicisti napoletani a Song NA Pace all’Arenile di Bagnoli: il primo concerto per la pace in Italia

Solo 5 euro per partecipare a Song NA Pace all’Arenile di Bagnoli: il primo concerto per la pace in Italia organizzato secondo gli obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Presenti almeno 40 artisti e gruppi musicali napoletani tra cui Eugenio Bennato, Tommaso Primo, Massimo Di Cataldo, Greg Rega, Andrea Sannino, Dario Sansone, Tony Tammaro e tanti altri

Quaranta artisti e gruppi musicali napoletani parteciperanno venerdì 3 giugno 2022 all’Arenile di Bagnoli a Song NA Pace, evento di solidarietà per tutti i popoli in guerra nel mondo. Un evento che ha anche l’obiettivo di sollecitare una maggiore attenzione da parte dei governi al tema dei conflitti e delle guerre civili in corso nel mondo.

Almeno quaranta artisti e gruppi musicali napoletani all’Arenile di Bagnoli

Con un contributo per la serata di soli 5 euro si potrà partecipare a questo grande evento venerdì 3 giugno 2022 all’Arenile di Bagnoli dalle ore 18 alle ore 24.

A Song NA Pace salirà sul palco il meglio della musica Made in Naples dove ci saranno almeno i seguenti artisti Azul, Quartetto Bellini, Eugenio Bennato, Simona Boo e Diego Imparato, Federica Cammarota e Sandro Pandolfi, Emiliana Cantone, Maurizio Capone Bungt Bangt, Massimo Di Cataldo, Gabriele Esposito, Rico Femiano, Assia Fiorillo, Gianfranco Gallo, Gnut, I Desideri, Ivan Granatino, Jovine, Livio Cori, Lucariello, Mavi, Ciccio Merolla, Moderup, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Osanna, Peppoh, Plug, Popularia, Tommaso Primo, Greg Rega, Daniele Russo, Luca Rustici, Andrea Sannino, Dario Sansone, Sillaba, Valentina Stella, Tony Tammaro, Andrea Tartaglia, Yoseba.

Alla serata parteciperanno anche Andrea Sannino, Valentina Stella e Greg Rega per il primo concerto per la pace in Italia, organizzato da Gesco secondo gli obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’evento aprirà con la musica brasiliana di Bateria PegaOnda e chiuso dal dj set di Matteo Pagliarella.

Il grande “concertone” prevede la direzione artistica di Massimo Jovine e sarà presentato dall’attore Daniele Russo affiancato da una giovane attrice della Factory del Teatro Bellini.

Durante le esibizioni degli artisti sono previsti interventi sul palco di rappresentanti delle Nazioni Unite e di agenzie Onu tra cui Unhcr, l’organizzazione mondiale per i rifugiati.

Per partecipare il contributo per la serata di 5 euro + prevendita acquistabile su Eventbrite

