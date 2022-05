Joseph Capriati & Friends: un grande concerto di beneficenza allo stadio Maradona a Napoli

Ph Facebook Joseph Capriati

Anche James Senese e Clementino per questa serata speciale nel grande stadio napoletano di Fuorigrotta organizzata da Joseph Capriati, il grande artista e Dj internazionale di origini casertane con DJ di livello internazionale e ospiti a sorpresa

Una grande giornata di musica e solidarietà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 28 maggio 2022: Joseph Capriati, il grande artista e Dj internazionale di origini casertane presenterà un concerto speciale allo stadio Maradona con DJ di livello internazionale e ospiti a sorpresa.

Joseph Capriati & Friends è un grande evento con 12 ore di musica ininterrotta allo stadio Maradona di Napoli dalle 12 alla mezzanotte per una grande giornata di musica dedicata alla beneficienza in collaborazione con UNICEF, con lo scopo di assistere la popolazione ucraina.

Una grande maxi discoteca all’aperto nel grande stadio napoletano, con ingresso riservato ai maggiorenni (con obbligo di documento all’ingresso) per questa grande serata di musica.

Un evento di beneficenza di Joseph Capriati in collaborazione con l’Unicef

Per questa grande serata di musica e solidarietà Capriati lavorerà in collaborazione con l’Unicef, con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania. Il 28 maggio 2022 dalle 12 a mezzanotte si alterneranno alla consolle Capriati & friends, con tanti dj sul palco che sarà allestito davanti alla curva B. Previsti anche laboratori, incontri e musica con il ricavato che sarà devoluto in beneficenza per aiutare i bambini ucraini.

La Line Up di Joseph Capriati & Friends è di tutto rispetto e vede oltre a Joseph Capriati anche:

Agents Of Time

Cassy

Dubfire

Gaetano Parisio Artist Page

GNMR

Luigi Madonna

Markantonio

DjRaLf

RobertoCapuano

Silvie Loto

Special Guest

Clementino e James Senese

Ingresso riservato ai +18 – È obbligatorio presentarsi all’evento con un documento valido per poter entrare.

Biglietti da 28, 34 e 55 euro anche su TicketOne https://www.ticketone.it/event/joseph-capriati-and-friends-stadio-armando-maradona-15210295/?fbclid=IwAR2iTaEUCNicfRi-78wRFtv-SMA-RWRtcDNlkCc2POtyoXGgkvWGpYy1oPc

Maggiori informazioni – Joseph Capriati & Friends Evento ufficiale

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata