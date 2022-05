Eventi per bambini e famiglie a Napoli e nelle vicinanze nel weekend dal 27 al 29 maggio 2022

Tanti eventi e cose da fare a Napoli per bambini e le loro famiglie con visite, mostre, laboratori e tante attività di svago quasi tutte all’area aperta. Ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend dal 27 al 29 maggio 2022

Riprendono anche gli eventi per bambini e famiglie, con la massima prudenza e rispettando le normative in vigore, per passare, in sicurezza, dei momenti sereni e di gioco in città e nelle vicinanze quasi sempre all’area aperta. Tra i tanti eventi che si svolgono a Napoli e nelle vicinanze per il weekend dal 27 al 29 maggio 2022 vi segnaliamo di seguito quelli per bambini e famiglie consigliandovi di contattate gli organizzatori per conoscere tutte le informazioni precise e le misure di sicurezza adottate.

EVENTI PER BAMBINI A NAPOLI NEL WEEKEND

L’Universo delle farfalle: mostra interattiva e immersiva nel Parco dell’Ippodromo di Agnano

Fino al 5 giugno 2022 nello splendido parco dell’Ippodromo di Agnano, a Napoli, si terrà la mostra “L’Universo delle farfalle”, una mostra speciale, che crea emozioni con anche una voliera di farfalle colorate e le incubatrici per le crisalidi. Non mancano anche laboratori di pittura e di giardinaggio, animazione con letture e tanto altro sempre supportato da personale specializzato. L’Universo delle farfalle

Visite guidate Straordinarie ai 5 Musei delle Scienze della Federico II

Tour Primaverili con visite guidate al Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche di Napoli, anche sabato 28 maggio 2022. Disponibili sia dei minitour dei 5 straordinari musei universitari che dei tour specifici per singolo museo. Visite ai Musei delle Scienze

“Le Piante del parco”: passeggiate gratuite in Villa Floridiana

Per tutto il mese di Maggio 2022 nei weekend degli incontri-passeggiate gratuite per grandi e bambini con esperti nel parco della Villa Floridiana alla scoperta delle preziose e monumentali piante esistenti. Prossimo Sabato 28 maggio: “Le Piante del parco della Floridiana”

Maggio dei Monumenti: Visite guidate gratuite a luoghi solitamente chiusi

Per il Maggio dei Monumenti visite guidate gratuite per tutti i gusti: ai bambini potrà interessare conoscere luoghi storici chiusi al pubblico, che ci consentiranno di conoscerli. Tante tra il 28 e il29 maggio Visite guidate gratuite

Le Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli

Riprendono le rappresentazioni teatrali per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli per la rassegna Fiabe di Primavera proposta da anni e con successo prossimo spettacolo Le favole della saggezza sabato e domenica 28/29 maggio Fiabe di Primavera

Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata,Si paga solo 3 euro Riapre il Maniero

LaniKids25: appuntamenti per bambini e famiglie a Santa Caterina a Formiello

10 appuntamenti fino al 18 giugno 2022, tra cultura e gioco, intrattenimento e aggregazione per bambini e famiglie al Lanificio25, a Porta Capuana nella Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello Prossimo Sabato 28 Maggio – Spettacolo “La luna e Pulcinella” LaniKids25

ETHNE, le Danze del mondo all’Edenlandia sei spettacoli gratuiti

Sei serate gratuite, per la rassegna ETHNE Danze dal mondo che ci proporrà le danze da tutto il mondo con 12 spettacoli in sei serate. Il 26 maggio 2022: TARANTELLA, Flora Scarpati. ETHNE, all’Edenlandia

Incontri gratuiti di Yoga nel parco della Villa Floridiana per grandi e bambini

Fino al 18 giugno 2022 al via “Il Benessere in Floridiana”, un ciclo di incontri gratuiti per adulti e bambini dedicati al benessere, nel parco della Floridiana. Prossimo Teatrino di Verzura, mercoledì 1 giugno 2022 Benessere in Floridiana

Apre al Vomero il Lego Store, il primo negozio a Napoli

Aprirà prossimamente a Napoli, nella centralissima via Scarlatti, nella grande isola pedonale del Vomero, il primo negozio Lego Store in città per la felicità di tutti i seguaci dei mattoncini colorati. La Lego a Napoli

“la Primavera della Scienza!”: tanti appuntamenti fino a maggio a Città della Scienza

Tanti imperdibili appuntamenti a Napoli per tutto maggio 2022 al Museo di Città della Scienza e comunque sempre aperti lo straordinario Museo Corporea, dedicato al corpo umano e il Planetario, il più grande d’Italia. –“la Primavera della Scienza

La Città dei Robot a Napoli all’Edenlandia con oltre 50 robot in esposizione

Fino al 5 giugno 2022 a Napoli al PalaEden dell’Edenlandia ci sarà una straordinaria mostra sull’intelligenza artificiale con 50 nuovissimi e particolari modelli di robot. La Città dei Robot

Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze

Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare. Il Museo del Mare fa parte del bellissimo Acquario che si trova nella a Napoli nella Villa Comunale L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia ed è da visitare assolutamente.

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

ingresso gratuito e tante attrazioni che costano dai 2 ai 3 euro. A Edenlandia l’ingresso è sempre gratuito e le giostre costano 2o 3 euro solo per poche 5 euro. L’elenco Orari e prezzi dei singoli giochi

In mostra al Mann i giocattoli dei bambini di 2000 anni fa

Fino al 2 giugno 50 reperti, recuperati dai depositi del Museo per la mostra “Giocare a regola d’arte”, oggi tesori ma, secoli fa, semplici giocattoli dei nostri antenati. Giocare a regola d’arte

EVENTI PER BAMBINI NELLE VICINANZE DI NAPOLI

Festa della Zeppola a S. Eustachio di Montoro (AV)

Due weekend di festa tutti dedicati all’antica tradizione montorese della preparazione delle zeppole. Un evento che si svolgerà presso il Parco del Sole alla Frazione S. Eustachio di Montoro in provincia di Avellino dal 28 al 29 maggio e dal 2 giugno al 5 giugno 2022. Giochi per bambini e tanto buon cibo oltre alle ottime zeppole. Festa della Zeppola di Montoro

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere ed esplorare il Parco Nazionale del Vesuvio

Il Vesuvio è un luogo straordinario, un vero paradiso della biodiversità che può essere comodamente esplorato a piedi grazie a 11 straordinari sentieri immersi nella macchia mediterranea, lunghi in totale quasi 60 chilometri, tra panorami stupendi e luoghi unici al mondo Gli 11 straordinari sentieri del Vesuvio

“Living Dinosaurs”: la mostra con i grandi dinosauri vicino la Reggia di Caserta

Nei grandi Giardini vicino alla Reggia di Caserta, fino al 26 Giugno la mostra “Living Dinosaurs”, con più di 30 specie di dinosauri in scala reale che si muovono, respirano e prendono vita nel più grande parco giurassico d’Europa. “Living Dinosaurs”

