Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 27 al 29 maggio 2022

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in tutta sicurezza sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti. Alcuni eventi nel weekend nell’avellinese e nel napoletano sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra. Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

“Pizza d’aMare” Festa della Pizza – Meta di Sorrento – Napoli

Il 26 e 27 maggio 2022 alla Marina di Meta di Sorrento si terrà “Pizza d’aMare” un evento tutto dedicato alla regina dei piatti tipici del nostro territorio e conosciuta in tutto il mondo. La Pizza. Nei due giorni dalle ore 19 alle 24 otto pizzerie della zona più un ospite eccezionale: la pizzeria «La Notizia», la celebre pizzeria napoletana di Enzo Coccia. A “Pizza d’aMare” ognuna delle pizzerie presenti proporrà, oltre alla classica Margherita, la pizza che li caratterizzerà meglio. Ogni pizzeria proporrà dunque una specialità e «La Notizia», la pizzeria napoletana di Enzo Coccia, proporrà la sua famosa Montanarina. Partecipano le pizzerie Ninuccio, Mazz’ e panell’, Il Ceppone, Covent Garden, Chiarastella, Don Giovanni, Giosuè a mare e Tico Tico, e, “ospite” della kermesse sarà la pizzeria napoletana “La Notizia” di Enzo Coccia. Nelle due serate che si terranno alla Marina di Meta non mancherà l’intrattenimento Musicale, l’animazione e una Lotteria a premi. Maggiori informazioni

Festa della Zeppola – S. Eustachio di Montoro – Avellino

Due weekend di festa tutti dedicati all’antica tradizione montorese della preparazione delle zeppole. Un evento che si svolgerà presso il Parco del Sole alla Frazione S. Eustachio di Montoro in provincia di Avellino dal 28 al 29 maggio e dal 2 giugno al 5 giugno 2022. Il giorno 2 e 5 giugno gli stand saranno aperti dalle ore 11.00. Presso gli stand si potranno gustare le zeppole classiche ma anche le zeppole con nutella e zeppole con crema. Non mancheranno i panini con salsiccia alla brace con vari contorni e la buona pizza cotta a legna con bibite e vino locale. La Zeppola di Montoro è un ottimo dolce composto da impasto molle, come quello dei bignè, a cui viene conferita la forma di una ciambellina. Dopo viene fritta o cotta al forno e guarnita con una spolverata di zucchero a velo e tanta crema pasticcera con un ciuffo di quella al cioccolato. In tutto il periodo non mancherà la buona musica che accompagnerà, con garbo, le serate. Apertura Stand ore 19.00Parco giochi per bambini. Maggiori informazioni 331.2564618 – 348.6025612

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

BaccalàRe – Lungomare di Napoli – Inizia venerdì 27 maggio 2022 la quinta edizione di BaccalàRe la grande festa del baccalà che si terrà sullo splendido lungomare di Napoli per dieci giorni. E, ogni sera ci sarà il Dj-Set. La festa si chiude domenica 5 giugno 2022 ed è alla sua quinta edizione di BaccalàRe. Troveremo alta cucina e ricette imperdibili ma ci saranno anche piatti semplici e accessibili a tutti, Sul link il programma giornaliero. Maggiori informazioni BaccalàRE

Scopri Sant'Agata dei Goti. A Sant'Agata dei Goti (BN) In tutti i fine settimana fino al 5 giugno 2022, grazie alle associazioni del territorio e al Comune ci saranno tanti eventi per scoprire le bellezze della città e del territorio di Sant'Agata dei Goti. Previsti dei percorsi naturalistici, trekking e visite guidate a palazzi storici, monumenti, chiese e beni culturali. Sarà disponibile anche un Info Point Turistico stabile che sarà un punto di riferimento per tutti. Ricordiamo che la città di Sant'Agata de'Goti è Bandiera Arancione del TCI dal 2005 e merita di essere visitata. Previste anche Visite guidate, Percorsi dentro e fuori le mura, Mostre fotografiche e Escursioni a cavallo. Maggiori informazioni scrivere al 3773905008 e per prenotazioni o info@gmail.com Maggiori informazioni Scopri Sant'Agata –

