Romeo e Giulietta di Prokofiev: la grande danza al Teatro San Carlo di Napoli

Ph Luciano Romano

Altro grande spettacolo di danza al Teatro di San Carlo, il Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev presentato nella famosa coreografia di Kenneth MacMillan

Dal 22 al 28 maggio 2022 altro grande spettacolo di danza al Teatro di San Carlo a Napoli: sul palco del Massimo napoletano ci sarà Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev un balletto in tre atti tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare scritto fra il 1935 e il 1936.

Il Balletto sarà presentato nella famosa coreografia di Kenneth MacMillan e vedrà protagonista il Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer e l’Orchestra del San Carlo diretta da Vello Pähn. Scene e Costumi di Paul Andrews e Luci di John B Read.

Un grande spettacolo di danza nella famosa coreografia di Kenneth MacMillan

Un atteso debutto al Teatro di San Carlo che vedrà nel ruolo dei due amanti di Verona vari ballerini e precisamente Luisa Ieluzzi e Alessandro Staiano (22 maggio ore 19 e 26 maggio ore 18) Anna Chiara Amirante e Stanislao Capissi (24 maggio ore 20 e 27 maggio ore 20), Claudia D’Antonio e Danilo Notaro (25 maggio ore 18 e 28 maggio ore 19).

Un altro grande balletto al San Carlo dopo gli straordinari successi del “Lago dei Cigni di Piotr I. Tchaikovsky” il più famoso balletto al mondo che fu rappresentato tra fine 2021 e inizi 2022 e di quello dedicato ai “Maestri del XX Secolo” George Balanchine e Kenneth MacMillan con due celebri coreografie del ‘900 presentato all’inizio di marzo 2022. Lo spettacolo dura 3 ore circa, con due intervalli.

Negli spettacoli del 22 maggio e del 26 maggio la prima ballerina sarà la bravissima Luisa Ieluzzi che abbiamo avuto modo di apprezzare in un video girato sul tetto del Museo Nitsch durante il periodo dell’emergenza sanitaria che ebbe un grande successo e fu un messaggio di speranza per tutti i lavoratori dello spettacolo. The Swan “L’arte resiste, sopravvive. Risorge”

La grande danza al San Carlo: prezzi, orari e date

Quando : Dal 22 al 28 maggio 2022

: Dal 22 al 28 maggio 2022 Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/f, Napoli.

Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98/f, Napoli. Prezzo biglietti: da € 20 a € 110

da € 20 a € 110 Contatti e informazioni: 081 797 2331/421 Tutti i giorni dalle 10 alle 17.

081 797 2331/421 Tutti i giorni dalle 10 alle 17. Sito ufficiale – Teatro di San Carlo, Napoli

