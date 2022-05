Concerto gratuito al tramonto a Napoli sulle terrazze panoramiche della Gaiola

Jazz in riva al mare è un concerto gratuito, con prenotazione obbligatoria, che si terrà al tramonto sulla terrazza del Parco Sommerso della Gaiola

Sabato 28 Maggio 2022 alle ore 18:30 l’ultimo appuntamento da non perdere della rassegna “Primavera della Gaiola”, una serie di eventi gratuiti per festeggiare i “primi” venti anni del Parco Sommerso di Gaiola, istituito nel 2002 e da allora presidio di bellezza, cultura, natura e riscatto territoriale.

L’evento, dal titolo “Jazz in riva al mare” si svolgerà sulla terrazza del Centro Ricerca e Divulgazione Scientifica del Parco, che si affaccia sulle straordinarie Isole della Gaiola e sarà gratuito previo prenotazione obbligatoria sul link alla fine del Post.

Il concerto al tramonto alla Gaiola

“Jazz in riva al mare” si terrà alle 18,30 sulla terrazza che si affaccia sulle isole della Gaiola. Sul palco Giulio Martino (Sax) e Mauro De Leonardo (Chitarra). “Il suono del sax e quello della chitarra si uniranno a quello del mare e dei gabbiani per farci assaporare il fluire della musica in un concerto unico e coinvolgente, dove semplicemente chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dal ritmo delle onde.”

I venti anni del Parco Sommerso di Gaiola

Un omaggio alla primavera, alla vita e alla bellezza di questi luoghi che, finalmente, si riempiono di nuovo di persone dopo ben due primavere silenziose. Il Parco è di nuovo pieno di bambini, scolaresche, famiglie, coppie, che tornano per imparare, rilassarsi e divertirsi, immersi nei colori e profumi della macchia mediterranea.

Istituito 20 anni fa, nel 2002 il Parco è riuscito a salvare dal degrado uno dei luoghi più belli della città di Napoli, restituendo un’oasi di bellezza e di natura. L’evento di sabato 28 maggio è tra i primi eventi celebrativi del ventennale del Parco Sommerso di Gaiola, che fu istituito nel 2002 per tutelare un patrimonio naturalistico ed archeologico che si stava inesorabilmente perdendo vittima dell’incuria.

L’ingresso all’evento è gratuito, la prenotazione è obbligatoria tramite il seguente link .

Maggiori informazioni Tel: 0812403235 – Email: info@areamarinaprotettagaiola.it

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.