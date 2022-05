Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 23 al 28 maggio 2022

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 maggio 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 23 a sabato 28 maggio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

ETHNE, le Danze del mondo all’Edenlandia sei spettacoli gratuiti

Sei serate gratuite, per la rassegna ETHNE Danze dal mondo che ci proporrà le danze da tutto il mondo con 12 spettacoli in sei serate. Il 26 maggio 2022: TARANTELLA, Flora Scarpati – La tarantella è nata probabilmente nella provincia di Taranto nel XIX secolo, e si è diffusa nel Regno delle Due Sicilie. Il nome deriva da “taranta”, un ragno velenoso diffuso nell’Europa meridionale e, nelle campagne del tarantino il ballo era in parte legato alla terapia del morso della tarantola poiché, secondo la tradizione, il veleno causava malinconia, convulsioni, disagio psichico, agitazione, dolore fisico e sofferenza. Sul palco Flora Scarpati, Federica Sibio e Michela De Felice. ETHNE, all’Edenlandia

2 concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. Prossimi mercoledì 25 maggio – “Da Schubert a Brahms: viaggio nella liederistica tedesca” – a cura di Valeria Lambiase mezzosoprano Antonia Elide Facciuto pianoforte Alessandro Schiano Moriello musiche di J. Brahms, F. Schubert, R. Schumann – venerdì 27 maggio -“Il violoncello tra Classicismo e Romanticismo” – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella violoncello Luca Signorini direttore Mariano Patti musiche di F. J. Haydn, G. Martucci, F. Mendelssohn, P. I. Tchaikovsky”Concerti gratuiti a San Pietro a Majella

“Le Piante del parco”: passeggiate gratuite in Villa Floridiana

Per tutto il mese di Maggio 2022 nei weekend degli incontri-passeggiate gratuiti con esperti nel parco della Villa Floridiana alla scoperta delle preziose e monumentali piante esistenti. Prossimo 28 maggio – La Floridiana e la sua fauna: ornitologia– Incontro BioBlitz, finalizzato a promuovere il patrimonio naturalistico del parco, focalizzato sulla ricerca e l’identificazione del maggior numero di specie faunistiche. I partecipanti, adulti e bambini, accompagnati dagli zoologi di K’ Nature, proveranno a censire le specie presenti per costruire un inventario della biodiversità. Prenotazione obbligatoria (numero massimo di partecipanti: 30 persone). “Le Piante del parco della Floridiana”

Chelsea Fringe. Festival Botanico al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Alcuni eventi gratis a Napoli, dal 21 al 29 maggio 2022, a Capodimonte per il Chelsea Fringe un bel festival botanico indipendente sulla scia di quello inglese che si tiene a Londra da dieci anni con eventi, passeggiate, degustazioni, presentazioni di libri e una visita guidata al Museo sempre orientate al mondo del gardening. Evento gratuito il 29 maggio ore 11 – Letteratura Verde Green Literature– I racconti delle piante. Viaggio curioso nel mondo vegetale italiano. Incontro con Fabio Marzano, scrittore e giornalista, in occasione della pubblicazione del libro I racconti delle piante, pubblicato da EDT. Un viaggio nei giardini e negli orti botanici italiani per scoprire storie bizzarre e affascinanti sulle piante. Storie di boschi sacri e di alberi secolari, di collezionisti maniacali e di specie che hanno attraversato il mondo. Storie di cacciatori di piante, di custodi di fiori e di grandi foreste urbane. Lo scrittore ed esperto di botanica Fabio Marzano ci accompagna in un incredibile viaggio nel mondo vegetale per insegnarci a capire quanto le piante hanno da dire su di noi, sul pianeta e sul nostro futuro. Fabio Marzano scrive di piante e biodiversità su La Repubblica e La Stampa. Giornalista, divulgatore scientifico, ha collaborato con testate storiche del settore come Airone e partecipato a diversi documentari televisivi. Sergio Cumitini, orticultore e coordinatore per l’Italia per il Chelsea Fringe Festival, dialogherà con l’autore. Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria Maggiori informazioni Chelsea Fringe

BONUS – Gli eventi gratuiti del MAGGIO DEI MONUMENTI durante la settimana

Per il periodo del Maggio dei Monumenti, Napoli da Vivere pubblicherà anche uno speciale, a inizio settimana, con tutti gli eventi gratuiti della Settimana. Gli eventi gratuiti del Maggio dei Monumenti dal 23 al 29 maggio 2022

