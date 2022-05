Kobane calling on stage: Zerocalcare al Teatro Bellini di Napoli

Sulle scene del Teatro Bellini di Napoli una bella opera inedita che, partendo dalle pagine del famoso fumetto di Zerocalcare, Kobane calling, le trasforma sul palcoscenico in un autentico cortocircuito di emozioni, raccontando, “con spietata leggerezza la verità brutale di un conflitto troppo spesso dimenticato”

Fino a domenica 22 maggio 2022 sulle scene del teatro Bellini di Napoli ci sarà Kobane calling on stage una rappresentazione tratta da Kobane Calling il famoso fumetto dell’autore italiano Zerocalcare per l’adattamento e la regia di Nicola Zavagli.

Kobane calling è stato realizzato da Zerocalcare dopo un suo viaggio al confine tra la Turchia e la Siria a pochi chilometri dalla città assediata di Kobanê, tra i difensori curdi del Rojava, opposti alle forze dello Stato Islamico. Zerocalcare è stato recentemente ospite del Napoli Comicon 2022 dove ha anche fatto un grande live music show assieme a Giancane e gli Ultimi.

Kobane calling on stage al Teatro Bellini

Zerocalcare assieme al regista e drammaturgo Nicola Zavagli, leader della compagnia Teatri d’Imbarco un teatro popolare d’arte civile, ha poi realizzato questo bell’adattamento del suo lavoro a fumetti come atto di solidarietà verso chi ogni giorno in Siria mette a rischio la propria vita.

Grande successo in Italia per il fumetto Kobane calling che ha venduto centoventimila copie e poi è stato tradotto in francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese e norvegese ed ora arriva Kobane Calling on stage anche al Teatro Bellini di Napoli.

Uno spettacolo che non “spettacolarizza la guerra”, ma la racconta grazie a una originalissima commistione di linguaggi, diventando un “vero e proprio atto d’amore del teatro nei confronti del mondo poetico e comicissimo dell’autore”.

Una bella opera inedita che, partendo dalle pagine del fumetto, le trasforma sul palcoscenico in un autentico cortocircuito di emozioni, “perchè racconta con spietata leggerezza la verità brutale di un conflitto troppo spesso dimenticato”. Sul palco Massimiliano Aceti, Fabio Cavalieri, Marco Fanizzi, Michele Lisi, Carlotta Mangione, Alessandro Marmorini, Cristina Poccardi, Marcello Sbigoli, Pavel Zelinskij. Da non perdere.

Kobane calling on stage al Teatro Bellini: prezzi, orari e date

Quando: fino a domenica 22 maggio 2022

22 maggio 2022 Dove: Teatro Bellini Via Conte di Ruvo, 14 Napoli

Teatro Bellini Via Conte di Ruvo, 14 Napoli Prezzo biglietto: da 15 a 25 euro- Under29 15 euro migliore posto disponibile

da 15 a 25 euro- Under29 15 euro migliore posto disponibile Contatti e informazioni: Teatro Bellini Napoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.