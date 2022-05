Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 20 al 22 maggio 2022

Ph Eccellenze in Piazza

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in tutta sicurezza sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel salernitano e nel napoletano sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Degusta: sapori e tipicità delle tradizioni – Napoli

Dal 16 al 21 maggio 2022 in via Diaz, vicino alla stazione metro Toledo, ritorna a Napoli torna l’appuntamento con Degusta: sapori e tipicità delle tradizioni. Tanti ottimi prodotti alimentari, in forma di Street food, tra sapori e bontà sempre all’insegna dell’alta qualità. Organizzato dall’Associazione Eccellenza in Piazza, l’evento proporrà sei giorni di full immersion nei prodotti tipici e nelle prelibatezze, tra bontà napoletano e una variegata offerta di prodotti e tipicità del mediterraneo. DeGUSTA è un vero percorso tra le eccellenze che coinvolgerà i visitatori del centro di Napoli tra i prodotti simbolo della Cultura Gastronomica Partenopea e i buoni prodotti di altre regioni. Maggiori informazioni

Suoni e Sapori del Cilento – Postiglione (SA)

Domenica 22 maggio dalle ore 10,30 la tradizione musicale e culinaria torna a Postiglione, nella cornice del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Degli Alburni. Un evento particolare che è stato chiamato “Suoni e Sapori del Cilento” e che si terrà nel ristorante Oasi degli Alburni a Postiglione. L’evento inizierà alle ore 10:30 e sarà caratterizzato da un Workshop gratuito di Tarantella Cilentana (area Monti Alburni) con Antonio Esposito e Maria Grazia Altieri cui seguirà il Concerto live di Popolo Vascio. La bella mattinata al ristorante Oasi degli Alburni sarà poi arricchita dal Pranzo All’Oasi in cui si potranno gustare tutti i sapori del Cilento. Disponibile un menù completo con prodotti della cucina tradizionale del Cilento – 25 Euro. L’evento si terrà nel ristorante Oasi degli Alburni – Postiglione – Via Canneto 89. Maggiori informazioni Suoni e Sapori del Cilento

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Il Palio del Casale a Cicciano (NA) – Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022, a Cicciano , in provincia di Napoli e vicino Nola si terrà la XVII edizione del Palio del Casale, l’avvincente gara mondiale di corsa su asini . Dopo due anni di stop per l’occasione il Comitato organizzatore ha preparato una due giorni ricca di appuntamenti e manifestazioni tra cui, oltre alla particolare corsa anche un bel corteo in abiti storici . Poi per due giorni previsti anche tanti stand con prodotti alimentari della Campania da gustare al momento. Maggiori informazioni Il Palio del Casale a Cicciano

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022, a Cicciano, in provincia di Napoli e vicino Nola si terrà la XVII edizione del Palio del Casale, l'avvincente gara mondiale di corsa su asini. Dopo due anni di stop per l'occasione il Comitato organizzatore ha preparato una due giorni ricca di appuntamenti e manifestazioni tra cui, oltre alla particolare corsa anche un bel corteo in abiti storici. Poi per due giorni previsti anche tanti stand con prodotti alimentari della Campania da gustare al momento.

In tutti i fine settimana fino al 5 giugno 2022, grazie alle associazioni del territorio e al Comune ci saranno tanti eventi per scoprire le bellezze della città e del territorio di Sant'Agata dei Goti. Previsti dei percorsi naturalistici, trekking e visite guidate a palazzi storici, monumenti, chiese e beni culturali. Sarà disponibile anche un Info Point Turistico stabile che sarà un punto di riferimento per tutti. Ricordiamo che la città di Sant'Agata de'Goti è Bandiera Arancione del TCI dal 2005 e merita di essere visitata. Previste anche Visite guidate, Percorsi dentro e fuori le mura, Mostre fotografiche e Escursioni a cavallo.

Benevento in fiore – A Benevento – Nella Villa Comunale di Benevento si terrà dal 21 al 23 maggio 2022 la nuova edizione di "Benevento in fiore" la bella mostra mercato dedicata alla botanica, al giardinaggio, alle attrezzature e all'artigianato. Un evento che, con il passare degli anni, richiama sempre più persone da tutta la Campania tra gli amanti dei fiori e non solo. Un appuntamento importante, dedicato al benessere naturale, che presenta le eccellenze del territorio campano nel campo della floricultura ma anche interessanti stand di artigianato di qualità e di tipicità della zona. Possibilità di effettuare visite guidate gratuite nella Villa Comunale di Benevento e, grazie a Coldiretti Benevento ci saranno anche spazi sarà dedicati alle tipicità campane.

